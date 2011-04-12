Nokia dokunmatik ekranlı ve QWERT klavyeli telefonu E6'yı duyurdu

Şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, yeni model tanıtmak yerine yeni stratejisini paylaşan Nokia, bugün Londra'da düzenlediği etkinlikte önemli tanıtımlar yapıyor. X7 modelinden sonra Finlandiyalı mobil iletişim devinin tanıtımını yaptığı ikinci model ise QWERTY klavye ile donatılan E6 oldu.

X7 ile benzer şekilde Anna kod adını taşıyan güncellemniş Symbian^3 işletim sistemiyle donatılan 115.5x 59 x 10.5 mm boyutlarında ve 133 gram ağırlığındaki telefon. 2.46-inç büyüklüğünde ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. Sıkça mesajlaşanlar için klavyesi iddialı olan telefona 256MB RAM eşlik ediyor.

8 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li kameraya sahip olan telefonda 8GB depolama kapasitesi bulunuyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi, Bluetooth ve GPS teknolojilerine yer veriliyor. Üzerinde micro-USB portu da bulunan E6 gücünü 1500 mAh kapasiteli pilden alıyor. Haziran ayında çıkması beklenen E6'nın fiyatı ise açıklanmadı.