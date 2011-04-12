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Nokia dokunmatik ekranlı ve QWERT klavyeli telefonu E6'yı duyurdu

8 yıl
459,1b
1
51
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia dokunmatik ekranlı ve QWERT klavyeli telefonu E6'yı duyurdu
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Şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, yeni model tanıtmak yerine yeni stratejisini paylaşan Nokia, bugün Londra'da düzenlediği etkinlikte önemli tanıtımlar yapıyor. X7 modelinden sonra Finlandiyalı mobil iletişim devinin tanıtımını yaptığı ikinci model ise QWERTY klavye ile donatılan E6 oldu.

X7 ile benzer şekilde Anna kod adını taşıyan güncellemniş Symbian^3 işletim sistemiyle donatılan 115.5x 59 x 10.5 mm boyutlarında ve 133 gram ağırlığındaki telefon. 2.46-inç büyüklüğünde ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. Sıkça mesajlaşanlar için klavyesi iddialı olan telefona 256MB RAM eşlik ediyor.

8 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li kameraya sahip olan telefonda 8GB depolama kapasitesi bulunuyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi, Bluetooth ve GPS teknolojilerine yer veriliyor. Üzerinde micro-USB portu da bulunan E6 gücünü 1500 mAh kapasiteli pilden alıyor. Haziran ayında çıkması beklenen E6'nın fiyatı ise açıklanmadı.

Nokia dokunmatik ekranlı ve QWERT klavyeli telefonu E6'yı duyurdu
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Aragorn 8 yıl en beğenilen
symbian


2 Yanıt Yanıtla +15
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Al PaC 8 yıl

cudam

bu tarz telefonları pek sevmiyorum , bide symbianlı olunca iyi ce nefret ettim


Kahrından ölecek şimdi Nokia. Her Nokia konusunda mesaj robotu gibi ordasın. Sürekli aynı şeyleri yazıyorsun. Biraz farklı şeylerden bahset.
cudambu tarz telefonları pek sevmiyorum , bide symbianlı olunca iyi ce nefret ettimKahrından ölece...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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OrQuN 8 yıl
Bu tasarım telefonlar pek ilgimi çekmiyor
1 Yanıt Yanıtla +5
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mehmet efendi 7 yıl
Yıl olmuş 2012 hala symbian işletim sistemli telefon üreten firma var. Bir de lider olmaya çalışıyorlar akkili telefon piyasainda.
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neXXen 7 yıl mehmet efendi
mehmet efendi

Yıl olmuş 2012 hala symbian işletim sistemli telefon üreten firma var. Bir de lider olmaya çalışıyorlar akkili telefon piyasainda.

1 yıl önce üretildi, uyuyor musun?
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Felsefi1 7 yıl
bu nasıl hortladı bi anda
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vip2000 7 yıl
bence berbat bir telefon aldıgıma alacagıma bin pişman etti almayı düşünen arkadaşlar varsa kesinlikle almamasını öneriyorum telefonda şarj sorunu var tasarruf modun da iken şarjı 12 saat gidiyor kamerası yeni sistem oldugu için yakından cekim yapamıyorsunuz cünkü hepsi bulanık cıkıyor sakın bu 8mgp diye almayın cok pişman olursunuz menuler arasında geciş yaparken donmalar oluyor sistem yavaş calışıyor hayatım boyunca nokia kullanmıştım ama bu modelinden dolayı nokia nın kocaman bir hiç oldugunu anlamış oldum cihazın bütün güncellemeleri tamdır ve hala sorunlar devam etmekte en kısa sürede kurtulacam satarak veya denize atmayı düşünüyorum
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senefro 7 yıl vip2000
vip2000

bence berbat bir telefon aldıgıma alacagıma bin pişman etti almayı düşünen arkadaşlar varsa kesinlikle almamasını öneriyorum telefonda şarj sorunu var tasarruf modun da iken şarjı 12 saat gidiyor kamerası yeni sistem oldugu için yakından cekim yapamıyorsunuz cünkü hepsi bulanık cıkıyor sakın bu 8mgp diye almayın cok pişman olursunuz menuler arasında geciş yaparken donmalar oluyor sistem yavaş calışıyor hayatım boyunca nokia kullanmıştım ama bu modelinden dolayı nokia nın kocaman bir hiç oldugunu anlamış oldum cihazın bütün güncellemeleri tamdır ve hala sorunlar devam etmekte en kısa sürede kurtulacam satarak veya denize atmayı düşünüyorum

tasarruf modunda 12 saat mi gidiyor? benimkisi normal modda en az 3,5 gün gidiyor. Genelde 4 günü buluyor.
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__Toprak__ 7 yıl
Kapasitif hocam tabiki bunda ama boyutundan dolayı çok rahat değil kullanımı, ama ekran algılaması güzel..kullanmadım ama denedim bir arkadaşımdakini..Ekranı gayet başarılı görüntü kalitesi olarak, zaten ppi değeri çok yüksek söylendiği gibi piksel farketmek imkansız ama yine boyutundan dolayı çok eğlenceli değil kullanması :s Ben LG Optimus Black kullanıcısıyım, ekranım mükemmel ve e6 dan daha düşük ppi değeri sunmasına rağmen lg'nin ekranını tercih ederim..e6 nın tercih edilebilmesi için fiyatının çok aşağıya çekilmesi gerekli maalesef..ve nokia bunu asla yapmaz..çok eski teknoloji e52 bile hala 700 küsür civarında satılıyor :s
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tj 7 yıl
Kız arkadsima aldık, işletim sistemi onun gibi kullanıcılar için çok farketmiyor, ppi değeri çok yuksek, ayrıca kullanılan malzeme kalitesi çok Iyi. Arka kapak tasarımı çok hoşuma gitti. Pil oldukça uzun dayanıyor, bağlantı hızı yüksek, kamera 8mp, 720p video çekimi var. Bence başarılı bi cihaz.
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Akbaba89 7 yıl
"Symbian^3"'den sonrasını okumadım.İsterse versiyon 5 çıkarsınlar iflah olmaz bu Nokia.
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mr awesome 7 yıl
kullanan arkadaşlar takılma sorunuyla karşılaştınız mı ?
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DH Misafiri 7 yıl
suanda elimde e6 var ve telefondan yaziyorum yorumu.telefon herseyiyde gayet guzel ozellikle islemcisi muthis.wireless alicisi da iphone ile kapisir.dokunmatik ozelligi eklenmeside gayet fonksiyonel olmus.alinir
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Guest-F8946C419 8 yıl
symbian değilde windows 7 phone olsa yine neyse derdim :)
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nightsoldier 8 yıl
kullanıslı bır cıhaz olmus. Zıra e63te ımlecı kaydırmak zor oluyor. Bu eksıklık yazılımlarla halledılebılıyor. Blackberry bu sorunu optık navı tusuyla asmıstı. Nokıa ıse bu modelde hem dokunmatık ekrana hem de qwerty klavyeye yer vermıs ve kullanması gayet zevklı bır model ortaya cıkartmıs. Dhda samsungun buna benzer bır modelının ıncelemesı vardı,ancak bu cıhaz samsungtan daha basarılı
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gokhan-bursa 8 yıl
Almanızı tavsiye etmem neden derseniz e 72 kullanıcısıyım kendi telefonumdan örnek vermek gerekırse çoğu konuda iyi bir telefon fakat ekranın kucuk olması nette dolaşırken sıkıntı yaratıyor ekranın buyuklugu yetmiyor ayrıcada işlemci hızıda dusuk web sıtelerını acarkende bazen bekleme suresı sızı cıldırtabılıyor.Ayrıca youtube dısındakı sıtelerden vıdeo ızleyememek çok kotu.bu telefonda e 72 nın ıyılestırılmıs versıyonu gıbı.ilk aldığınızda özellıklerı hosunuza gıdıcek ama zaman gectıkce ıslemcı hızı,ekranın kucuk olması,işletim sistemının fazla alternatıf sunmaması ve flas vıdeoları oynatmaması canınızı sıkıcak.
Nokia bu telefonu cıkartırken blackbery nın mantıgıyla hareket etmıs gıbı dusunuyorum.Nasıl blackbery bold 9780 bold 9700 un gelıstırılmıs versıyonuysa nokıada bu telefonu cıkartırken aynı mantıkla hareket etmıs.Ama özellıkler tatmın edıcı degıl hele hele ulkemızde 800 tl cıvarında satılmaya kalkılırsa hıc yaklasmayın derım 200 tl daha koyup samsung galaxy sl alın derım en azından galaxy sl'den daha fazla keyıf alıcagınız kesın
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