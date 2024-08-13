Yepyeni tasarımıyla Google Pixel 9 Pro Fold tanıtıldı: İşte özellikleri

Teknoloji Editörü
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Google, yeni katlanır telefonu
Pixel 9 Pro Fold’u 13 Ağustos’ta düzenlenen Made By Google etkinliğinde tanıttı. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modelleriyle birlikte sahne alan Google Pixel 9 Pro Fold, yepyeni tasarımıyla bizleri karşıladı. Google Pixel 9 Pro Fold neler sunuyor?
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Google Pixel 9 Pro Fold, selefine göre daha uzun ve daha ince gövde, tamamen düz bir şekilde açılan yepyeni bir tasarımla geliyor. Pixel 6’dan bu yana kullanılan yatay kamera düzeni yerine bir köşede daha küçük ve daha kalın bir kamera alanı mevcut. Ağırlık olarak Galaxy Z Fold 6 gibi rakiplerinden daha ağır ancak önceki nesille kıyaslandığında bir düşüş söz konusu. Pixel 9 Pro Fold’un hem iç hem de dış ekranı önceki nesilden farklı en boy oranlarına sahip. Kapak ekranı 6.3 inç, ana ekran 8 inç. Ekranlar OLED, 120Hz yenileme hızı, 2700 nit tepe parlaklık sağlıyor.
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Pixel 9 Pro Fold, 48MP ana kamera, 10.5MP telefoto kamera ve 12MP ultra geniş açılı kamerayla geliyor. Her iki ekranda da öne bakan kamera 10MP. Hatırlatma açısından, Pixel Fold, 48MP ana kamera, 10.8MP ultra geniş kamera ve 5x optik zoom yapabilen 10.8MP telefoto kamerayla gelmişti. Google’ın yeni katlanır telefonu Tensor G4 işlemciden güç alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden ne kadar güçlü ilerleyen haftalardaki testlerde göreceğiz. Telefon, 16GB RAM, 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. İlginç olarak, ilk nesil Pixel Fold’dan daha düşük batarya kapasitesine (171 mAh daha düşük, 4650 mAh) sahip. 27W kablosuz şarj desteği mevcut.
Serinin diğer modelleri gibi Pixel 9 Pro Fold da yapay zeka özellikleriyle geliyor. Bir istemle fotoğrafın arka planını değiştirebildiğiniz Magic Editor, ekran görüntülerinizde arama yapabildiğiniz Pixel Screenshots, grup çekimlerine kendinizi sonradan dahil edebildiğiniz Add Me, yeni Pixel telefonlarda kullanılabilen Gemini tabanlı AI özelliklerinden birkaçı.
Google Pixel 9 Pro Fold fiyatı ve çıkış tarihi
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Google Pixel 9 Pro Fold, obsidyen ve porselen renk seçeneğiyle 13 Ağustos'ta ön siparişe açılacak, 4 Eylül'de satışa sunulacak. Pixel 9 Pro fiyatı;
1799 dolar. Google Pixel 9 Pro Fold özellikleri
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Kapak ekranı: 6.3 inç, 1080x2424, 120Hz, 2700 nit, HDR10+, Actua
Ana ekran: 8 inç, 2076x2152, 120Hz, HDR10+, 2700 nit, Super Actua LTPO
İşlemci: Google Tensor G4
Bellek: 16GB RAM
Depolama: 256GB, 512GB
Arka kamera: 48MP (birincil) + 10.8MP (ultra geniş) + 10.8MP telefoto (5x optik zoom)
Ön kamera: 10MP
Batarya: 4650 mAh, 27W şarj
İşletim sistemi: Android 14
Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 7
Boyut: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm (katlandığında), 155.2 x 150.2 x 5.1 mm (açıldığında)
Ağırlık: 257g
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.