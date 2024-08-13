Yepyeni tasarımıyla Google Pixel 9 Pro Fold tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Google, yeni katlanır telefonu Pixel 9 Pro Fold’u 13 Ağustos’ta düzenlenen Made By Google etkinliğinde tanıttı. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modelleriyle birlikte sahne alan Google Pixel 9 Pro Fold, yepyeni tasarımıyla bizleri karşıladı.

Google Pixel 9 Pro Fold neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Google Pixel 9 Pro Fold, selefine göre daha uzun ve daha ince gövde, tamamen düz bir şekilde açılan yepyeni bir tasarımla geliyor. Pixel 6’dan bu yana kullanılan yatay kamera düzeni yerine bir köşede daha küçük ve daha kalın bir kamera alanı mevcut. Ağırlık olarak Galaxy Z Fold 6 gibi rakiplerinden daha ağır ancak önceki nesille kıyaslandığında bir düşüş söz konusu. Pixel 9 Pro Fold’un hem iç hem de dış ekranı önceki nesilden farklı en boy oranlarına sahip. Kapak ekranı 6.3 inç, ana ekran 8 inç. Ekranlar OLED, 120Hz yenileme hızı, 2700 nit tepe parlaklık sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Pixel 9 Pro Fold, 48MP ana kamera, 10.5MP telefoto kamera ve 12MP ultra geniş açılı kamerayla geliyor. Her iki ekranda da öne bakan kamera 10MP. Hatırlatma açısından, Pixel Fold, 48MP ana kamera, 10.8MP ultra geniş kamera ve 5x optik zoom yapabilen 10.8MP telefoto kamerayla gelmişti. Google’ın yeni katlanır telefonu Tensor G4 işlemciden güç alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden ne kadar güçlü ilerleyen haftalardaki testlerde göreceğiz. Telefon, 16GB RAM, 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. İlginç olarak, ilk nesil Pixel Fold’dan daha düşük batarya kapasitesine (171 mAh daha düşük, 4650 mAh) sahip. 27W kablosuz şarj desteği mevcut.

Serinin diğer modelleri gibi Pixel 9 Pro Fold da yapay zeka özellikleriyle geliyor. Bir istemle fotoğrafın arka planını değiştirebildiğiniz Magic Editor, ekran görüntülerinizde arama yapabildiğiniz Pixel Screenshots, grup çekimlerine kendinizi sonradan dahil edebildiğiniz Add Me, yeni Pixel telefonlarda kullanılabilen Gemini tabanlı AI özelliklerinden birkaçı.

Google Pixel 9 Pro Fold fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Google Pixel 9 Pro Fold, obsidyen ve porselen renk seçeneğiyle 13 Ağustos'ta ön siparişe açılacak, 4 Eylül'de satışa sunulacak. Pixel 9 Pro fiyatı; 1799 dolar.

Google Pixel 9 Pro Fold özellikleri

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Kapak ekranı : 6.3 inç, 1080x2424, 120Hz, 2700 nit, HDR10+, Actua

: 6.3 inç, 1080x2424, 120Hz, 2700 nit, HDR10+, Actua Ana ekran : 8 inç, 2076x2152, 120Hz, HDR10+, 2700 nit, Super Actua LTPO

: 8 inç, 2076x2152, 120Hz, HDR10+, 2700 nit, Super Actua LTPO İşlemci : Google Tensor G4

: Google Tensor G4 Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 48MP (birincil) + 10.8MP (ultra geniş) + 10.8MP telefoto (5x optik zoom)

: 48MP (birincil) + 10.8MP (ultra geniş) + 10.8MP telefoto (5x optik zoom) Ön kamera : 10MP

: 10MP Batarya : 4650 mAh, 27W şarj

: 4650 mAh, 27W şarj İşletim sistemi: Android 14

Android 14 Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 7

Bluetooth 5.3, WiFi 7 Boyut: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm (katlandığında), 155.2 x 150.2 x 5.1 mm (açıldığında)

155.2 x 77.1 x 10.5 mm (katlandığında), 155.2 x 150.2 x 5.1 mm (açıldığında) Ağırlık: 257g

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Google Pixel 9 Pro Fold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı