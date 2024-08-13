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    Yepyeni tasarımıyla Google Pixel 9 Pro Fold tanıtıldı: İşte özellikleri

    Google, Made By Google etkinliğinde yeni cihazlarını tanıttı. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro telefonların yanı sıra yepyeni tasarıma kavuşan katlanır model Pixel 9 Pro Fold tanıtıldı.
    google pixel 9 pro fold tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Google, yeni katlanır telefonu Pixel 9 Pro Fold’u 13 Ağustos’ta düzenlenen Made By Google etkinliğinde tanıttı. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modelleriyle birlikte sahne alan Google Pixel 9 Pro Fold, yepyeni tasarımıyla bizleri karşıladı.

    Google Pixel 9 Pro Fold neler sunuyor?

    google pixel 9 pro fold özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 9 Pro Fold, selefine göre daha uzun ve daha ince gövde, tamamen düz bir şekilde açılan yepyeni bir tasarımla geliyor. Pixel 6’dan bu yana kullanılan yatay kamera düzeni yerine bir köşede daha küçük ve daha kalın bir kamera alanı mevcut. Ağırlık olarak Galaxy Z Fold 6 gibi rakiplerinden daha ağır ancak önceki nesille kıyaslandığında bir düşüş söz konusu. Pixel 9 Pro Fold’un hem iç hem de dış ekranı önceki nesilden farklı en boy oranlarına sahip. Kapak ekranı 6.3 inç, ana ekran 8 inç. Ekranlar OLED, 120Hz yenileme hızı, 2700 nit tepe parlaklık sağlıyor.
    Google Pixel 9 Pro Fold kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Pixel 9 Pro Fold, 48MP ana kamera, 10.5MP telefoto kamera ve 12MP ultra geniş açılı kamerayla geliyor. Her iki ekranda da öne bakan kamera 10MP. Hatırlatma açısından, Pixel Fold, 48MP ana kamera, 10.8MP ultra geniş kamera ve 5x optik zoom yapabilen 10.8MP telefoto kamerayla gelmişti. Google’ın yeni katlanır telefonu Tensor G4 işlemciden güç alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden ne kadar güçlü ilerleyen haftalardaki testlerde göreceğiz. Telefon, 16GB RAM, 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. İlginç olarak, ilk nesil Pixel Fold’dan daha düşük batarya kapasitesine (171 mAh daha düşük, 4650 mAh) sahip. 27W kablosuz şarj desteği mevcut.

    Serinin diğer modelleri gibi Pixel 9 Pro Fold da yapay zeka özellikleriyle geliyor. Bir istemle fotoğrafın arka planını değiştirebildiğiniz Magic Editor, ekran görüntülerinizde arama yapabildiğiniz Pixel Screenshots, grup çekimlerine kendinizi sonradan dahil edebildiğiniz Add Me, yeni Pixel telefonlarda kullanılabilen Gemini tabanlı AI özelliklerinden birkaçı.

    Google Pixel 9 Pro Fold fiyatı ve çıkış tarihi

    Google Pixel 9 Pro Fold fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 9 Pro Fold, obsidyen ve porselen renk seçeneğiyle 13 Ağustos'ta ön siparişe açılacak, 4 Eylül'de satışa sunulacak. Pixel 9 Pro fiyatı; 1799 dolar.

    Google Pixel 9 Pro Fold özellikleri

    Google Pixel 9 Pro Fold teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Kapak ekranı: 6.3 inç, 1080x2424, 120Hz, 2700 nit, HDR10+, Actua
    • Ana ekran: 8 inç, 2076x2152, 120Hz, HDR10+, 2700 nit, Super Actua LTPO
    • İşlemci: Google Tensor G4
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 48MP (birincil) + 10.8MP (ultra geniş) + 10.8MP telefoto (5x optik zoom)
    • Ön kamera: 10MP
    • Batarya: 4650 mAh, 27W şarj
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 7
    • Boyut: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm (katlandığında), 155.2 x 150.2 x 5.1 mm (açıldığında)
    • Ağırlık: 257g

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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