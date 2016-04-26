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Nokia, giyilebilir cihaz firması Withings’i satın alıyor

Mobil cihaz bölümünü sattıktan sonra, tüketici pazarında geri planda kalan Nokia, yaptığı son satın alım ile büyük bir geri dönüşün ilk sinyallerini veriyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, giyilebilir cihaz firması Withings’i satın alıyor

Giyilebilir cihaz sektörü, geleceği oldukça parlak olan bir sektör ve üreticilerin yatırımları sürekli artıyor. Yapılan yatırımların yanında, önemli teknoloji ve firmaların satın alınması de söz konusu. Son gelişme ise oldukça ses getirecek.

Nokia tarafından yapılan açıklamada, giyilebilir cihaz konusunda uzman Withings firmasının 170 milyon Avro karşılığında satın alınmasının gündemde olduğu bildirildi. Mobil cihaz bölümünü Microsoft’a sattıktan sonra yeniden akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanan Nokia için, Withings hamlesinin çok önemli olduğu ifade ediliyor.

Nokia, sadece N1 adındaki Android tablet modeli ile mobil piyasada yer alıyor ve yıl sonuna doğru Android işletim sistemli bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde. Firmanın asıl faaliyet alanı ise telekomünikasyon ekipmanları ve Nesnelerin İnterneti sektörü.

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Fransız Withings firmasının satın alınması ile Nokia markası altında giyilebilir cihaz ürünleri görmemiz mümkün olacak. Bununla birlikte firma, asıl hamlesini Nesnelerin İnterneti sektörüne yapmayı planlıyor.

Withings firmasının pek çok akıllı saati, fitness bilekliği ve akıllı baskülü piyasada yer alıyordu. Satış sonrasında 200 çalışan, Nokia’nın tüketici pazarına özel olarak oluşturduğu Nokia Technologies bölümü altına girecek. Withings ürünlerine ise garanti desteğinin devam edeceği belirtiliyor.

Yeni bir akıllı telefon ve giyilebilir cihazlar ile, Nokia’nın tüketici pazarında yeniden canlanacağını söylemek mümkün. Marka tanınırlığının da etkisiyle, Nokia ürünleri piyasada ilgi görecektir. Satın alım süreci sonbaharda tamamlanacak. 

 

http://recode.net/2016/04/26/nokia-to-buy-digital-health-firm-withings-for-191-million/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
bence tekrar telefon pazarına girmeyi bırakıp bu pazara yönelse daha iyi iş yapar sanki...
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andires42 3 yıl
Nokia facebook sayfasından son gelişmeleri takip edebilirsiniz.Telefon için henüz hazır olmadıklarını ifade eden bir gönderi okudum beklemedeyiz.Adamlar akıllı diğer firmaların yeni cihazlarını beklemek ona göre tavır almak en matıklısı.
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Guest-5E274E432 3 yıl
:)
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CVenturas 3 yıl
Rakam çok yuksek bu kadar buyuk bir butce ayirabilmesi heyecan verici. Diger taraftan microsoft nokia mobil cihazlar bolumunu daha dusuk bir rakamla almisti diye hatirliyorum.
Microsoft zaten nal topluyor insallah nokiaya tekrar eski calisanlar geri doner ve eski sinerjiyi olusturabilirler. Boylelikle hem Nokia hicbir zarar gormeden yoluna devam edebilecek, hem de microsoft adini yeniden lekelemis olacak ve ne mal oldugunu nokiaya zarar veremeden tarihe bir kez daha yazacak.
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halitozbasli 3 yıl
Vozniak giyilebilir cihazlar yalan diyor. Adam elmanın kurucu ortaklarından. Bence nokia cıkış yolu arıyor ama parasını çarcur ediyor.
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Mr. Jingles 3 yıl
Yavaştan geliyorlar merakla bekliyorum.
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Kefelon 3 yıl
Ayranı yok içmeye...
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