Nokia, giyilebilir cihaz firması Withings’i satın alıyor

Giyilebilir cihaz sektörü, geleceği oldukça parlak olan bir sektör ve üreticilerin yatırımları sürekli artıyor. Yapılan yatırımların yanında, önemli teknoloji ve firmaların satın alınması de söz konusu. Son gelişme ise oldukça ses getirecek.

Nokia tarafından yapılan açıklamada, giyilebilir cihaz konusunda uzman Withings firmasının 170 milyon Avro karşılığında satın alınmasının gündemde olduğu bildirildi. Mobil cihaz bölümünü Microsoft’a sattıktan sonra yeniden akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanan Nokia için, Withings hamlesinin çok önemli olduğu ifade ediliyor.

Nokia, sadece N1 adındaki Android tablet modeli ile mobil piyasada yer alıyor ve yıl sonuna doğru Android işletim sistemli bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde. Firmanın asıl faaliyet alanı ise telekomünikasyon ekipmanları ve Nesnelerin İnterneti sektörü.

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Fransız Withings firmasının satın alınması ile Nokia markası altında giyilebilir cihaz ürünleri görmemiz mümkün olacak. Bununla birlikte firma, asıl hamlesini Nesnelerin İnterneti sektörüne yapmayı planlıyor.

Withings firmasının pek çok akıllı saati, fitness bilekliği ve akıllı baskülü piyasada yer alıyordu. Satış sonrasında 200 çalışan, Nokia’nın tüketici pazarına özel olarak oluşturduğu Nokia Technologies bölümü altına girecek. Withings ürünlerine ise garanti desteğinin devam edeceği belirtiliyor.

Yeni bir akıllı telefon ve giyilebilir cihazlar ile, Nokia’nın tüketici pazarında yeniden canlanacağını söylemek mümkün. Marka tanınırlığının da etkisiyle, Nokia ürünleri piyasada ilgi görecektir. Satın alım süreci sonbaharda tamamlanacak.