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Lumia 950 XL alana, Lumia 950 bedava

Windows 10 mobil işletim sisteminin ilk amiral gemi modelleri Lumia 950 serisi için ilginç bir kampanya başlıyor. Microsoft, bir cihaz alana bir cihazı bedava verecek.
3 yıl
19,1b
1
76
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 mobil işletim sisteminin ilk amiral gemi modelleri olarak geçen yılın sonlarına doğru tanıtılan Lumia 950 serisi, çok büyük satış rakamlarına ulaşamadı ve bu yıl Snapdragon 820 yonga setli yeni modellerle birlikte geri plana düşmeye başladı. Microsoft’un pazarlama için nasıl bir taktik izleyeceği merakla beklenirken, sorunun cevabı da geldi.

Hali hazırda Microsoft çevrimiçi mağazasında başlayan kampanyaya göre, Lumia 950 XL modelini alanlara Lumia 950 hediye ediliyor. Bugüne kadar amiral gemi modellerinin yanında bir giyilebilir cihaz veya en azından giriş seviyesi bir telefon hediye edildiğini görmüştük. İki amiral geminin tek pakette sunulması ise ilk kez karşımıza geliyor.

Kampanyada amaç cihazların çok satmasından ziyade, stokları boşaltmak zira bir süredir Microsoft’un Lumia modellerinde kısıntıya gideceği dile getiriliyordu. Gelecek yıl ki Surface Phone iddialarının haricinde, Microsoft’un önümüzdeki dönemde dişe dokunur bir Lumia projesi henüz görünmüyor.

Ülkemizde böyle bir kampanya söz konusu değil. Halen Lumia 950 XL modeli 2400TL civarında, Lumia 950 modeli de 2000TL civarında alıcı buluyor. ABD’deki kampanyada, 650$ ödeyen her iki modele de sahip oluyor.

Ayrıca Bkz. "Surface Phone için iddialı özellikler"

Microsoft Lumia 950 XL modelinde 5.7 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 810 yonga seti, mini sıvı soğutma sistemi, 3GB RAM, 32GB artırılabilir depolama kapasitesi, USB Type-C bağlantısı, 20MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3340mAh gücünde batarya, Continuum desteği şeklinde özellikler mevcut.

Lumia 950 modelinde ise 5.2 inçlik 2K AMOLED ekran, 6 çekirdekli Snapdragon 808 yonga seti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, USB Type-C bağlantısı, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Continuum desteği şeklinde özellikler bulunuyor.

 

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Microsoft-Lumia-950-XL---Unlocked/productID.326602300?tduid=(88634ee3eaffebab05e5d6d479c82e90)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-KpAf_D1v0DqvTluLygWh8A)() Yorum Yaz
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FightForBeer 3 yıl en beğenilen
"Bedava verseler almam" lafı şuan cuk diye oturuyor sanırım.
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WHITE_Wolf 3 yıl
Gel vatandaş gel batan geminin malları bunlar aslında alıp üstüne android kurulup kullanılır zira cihazlar güçlü bir donanım bölümü ile geliyor.
2 Yanıt Yanıtla +24
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seckinar 3 yıl
Vizyonsuz pazarlama fiyatlandırma anlayışları ile güzelim cihazlara göz göre göre yazık ettiler.
Hiçbir telefon üretim-pazarlama-satış tecrübeleri yokken, Nokia'nın personeline, cihaz teknolojisine, satış istikrarına önem vermeyip bildiklerini okudular.
Uygun fiyatlı olması gereken giriş seviyesi yeni cihazları fahiş fiyattan satışa çıkardılar.
Güncellemeden mahrum bırakıp, yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla kendi kullanıcı kitlelerini kendi elleriyle dağıttılar.
Display Dock amerikada ücretsiz hediyeyken ülkemizde parayla satıyorlar. Şimdi de yine amerikada bir cihazla hediye amiral gemisi verip ülkemiz insanına hala 2.sınıf muamelesi yapıyorlar.
Satış rakamları, pazar payları açıklandı ama hala akıllanmıyorlar. Ülkemizde hiçbir operatör WP-Lumia satmıyor, teknoloji mağazaları satmak istemiyor. Kendilerini "hedefimiz kurumsal satış" diye avutuyorlar. Kendi çalışanları bile başka cihazlar kullanıyor. 1 alana 1 bedava ise WP-Lumia'nın tükenen imajından geriye kalanları da yerle bir ediyor. rezillik...
Bu cihazları, bu departmanı, satışları, pazar payını bu hale getirenlere kocaman bir "Aferin" diyor, bu öngörüsüz vizyon ve yaşanan onca saçmalık karşısında söyleyecek başka bir söz bulamıyorum...
Vizyonsuz pazarlama fiyatlandırma anlayışları ile güzelim cihazlara göz göre göre yazık ettiler.Hiçbir telefon üretim-pazarlama-satış tecrübeleri yokken, N...
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