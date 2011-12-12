Nokia mevcut telefonları için Symbian Belle güncellemesini 2012 başında sunacak

MeeGo işletim sistemini kullanan N9 modelini önümüzdeki günlerde ülkemizde piyasaya sürmesi beklenen Nokia, güncel Symbian modelleri için yazılım güncelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Nokia, 500, C6-01, C7, E7, N8, Oro, ve X7 modellerinden oluşan güncel Symbian ailesine, işletim sisteminin Belle isimli son sürümünü 2012 başında sunmuş olacak.

Şu an için en güncel Symbian güncellemesi olan Belle ile birlikte telefonlar, kilit ekranı bildirimleri, yeni bir görev çubuğu, daha görsel çoklu uygulama yeteneği ve daha yetenekli widget desteği kazanıyorlar. Aynı zamanda NFC özelliğine sahip olan telefonlar, Belle güncellemesi ile veri yollama ve tag okuma için daha fazla doğrudan yazılım entegrasyonuna sahip oluyorlar.

Belle, Nokia'nın Symbian işletim sistemi için çıkardığı son güncelleme olmayacak ancak görünüşe bakılırsa Windows Phone tabanlı telefonlar öncesi yaygın kullanımdaki Symbian sürümü olarak kalacak gibi. Windows Phone üzerine yoğunlaşan Nokia'nın, Symbian cephesinde üst seviye telefon lansmanlarına devam etmesi beklenirken, özellikle N8'in yerine konumlandırılacağı düşünülen iddialı bir telefon hazırlığında olduğu sık sık dile getiriliyor.