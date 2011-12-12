Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia mevcut telefonları için Symbian Belle güncellemesini 2012 başında sunacak

7 yıl
74,7b
1
29
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MeeGo işletim sistemini kullanan N9 modelini önümüzdeki günlerde ülkemizde piyasaya sürmesi beklenen Nokia, güncel Symbian modelleri için yazılım güncelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Nokia, 500, C6-01, C7, E7, N8, Oro, ve X7 modellerinden oluşan güncel Symbian ailesine, işletim sisteminin Belle isimli son sürümünü 2012 başında sunmuş olacak.
Şu an için en güncel Symbian güncellemesi olan Belle ile birlikte telefonlar, kilit ekranı bildirimleri, yeni bir görev çubuğu, daha görsel çoklu uygulama yeteneği ve daha yetenekli widget desteği kazanıyorlar. Aynı zamanda NFC özelliğine sahip olan telefonlar, Belle güncellemesi ile veri yollama ve tag okuma için daha fazla doğrudan yazılım entegrasyonuna sahip oluyorlar. 
Belle, Nokia'nın Symbian işletim sistemi için çıkardığı son güncelleme olmayacak ancak görünüşe bakılırsa Windows Phone tabanlı telefonlar öncesi yaygın kullanımdaki Symbian sürümü olarak kalacak gibi. Windows Phone üzerine yoğunlaşan Nokia'nın, Symbian cephesinde üst seviye telefon lansmanlarına devam etmesi beklenirken, özellikle N8'in yerine konumlandırılacağı düşünülen iddialı bir telefon hazırlığında olduğu sık sık dile getiriliyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
n 808 gelio nokianın bombası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
sonunda dabredenler mükafatını aldı nokia n8 belle gücellemesi yayınlandı:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkankaya_3 7 yıl
c5-03 için gelecek mi acaba bilgisi olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
E63..E71..E72 gibi symbian 3 tabanlu telefonlar için de kullanılabilecek mi acaba belle?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skearf 7 yıl
c6-00 için niye çıkarmıyor bu saflar ya c6-00 c6-01 den daha pahalı bir fiyata satılıyor ama s60 v5 kullanıyor ram i yetmiyor desen 256 mb ram var oda symbıana hayli hayli yeter çıkıyorda ben mi bilmiyorum yoksa?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibnul-vakt 7 yıl
DONMA OLMUYOR : Özür dilerm yanlıs yazdım :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibnul-vakt 7 yıl
bende Nokia N8'ı ilk alanlardan biriyim ve telefonumdan gayet memnunum.Donma gibi pi proplem oluyor.ayrıce telefonumun belleği filmlerle dolu oldugu halde donmaya rastlamadım. bence makına gayet iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
N8 i ilk alanlardan biriyim iğrenç bı telefon donup kalıyor ayrıca cokta yavaş iPhone 4s 64 gb aldım süper bı telefon ötesi bı cihaz vaz geçin artık su Nokia dan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 7 yıl
Pek umutlu değilim ama ilk çeyrek bitmeden verseler bari güncellemeyi. Belle'li ürünler satışa sunuldu işte bekletmesinler artık, Anna'lı E6 satışa sunulduğunda çok bekletmemişlerdi güncelleme için. Gerçi Türkiye olarak gene 1 ay sonra almıştık güncellemeyi
Bekletmekten keyif mi alıyorlar anlamıyorum ki, hayır kazandıkları birşey de yok. Yeni ürünleri mi satmaya çalışıyorlar nedir, satmasınlar eski ürünler satılsın arkadaş ne olacak!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
aynen katılıyorum arkadaşıma...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfgsfgsfg 7 yıl
kim nerse nesin bu c7 ve 701 in tasarımları çok güzel :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TRangulity 7 yıl
Gelsin bakalım.2012 başı dedilerse ilkbahara anca çıkar bu güncelleme.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
74669 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve
4 etiket daha symbian nokia güncelleme yeni model
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl En güçlü Android tablet mercek altında; Asus Transformer Prime! 7 yıl Video Rehber: TTNET WiFi nasıl kullanılır ? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim