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Nokia yeni nesil Lumia telefonlarla satış rakamlarını arttırdı

6 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın finansal sonuçlarıyla ilgili yeni raporu, Lumia ailesinin satış rakamlarına ilişkin önemli detaylar içeriyor. Resmi dökümanda yer alan bilgilere göre Nokia, son çeyrekte 4.4 milyon Lumia telefon satışı gerçekleştirdi. Üçüncü çeyrekte 2.9 milyon adetlik bir satış yapan firma, Lumia 920 ve Lumia 820'nin lanse edilmesiyle birlikte satışlarını daha da arttırarak 4.4 milyona çıkarmayı başardı. Ayrıca çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Windows Phone 8 platformundaki tüm telefon satışlarının %70'ini de şu an Nokia gerçekleştirmekte.
Nokia'nın düşük maliyetli telefon segmentinde yer alan ve ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeleri hedef aldığı Asha serisi telefonlar da önemli bir satış performansı gösterdi ve Finlandiya merkezli şirket son çeyrekte 9.3 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdi. Yerelleştirilmiş özel uygulamar sayesinde Lumia 920/820 ile pek çok ülkede yüksek satış  başarısı elde eden Nokia, Lumia ailesine yeni modeller eklemek için çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan tablet bilgisayar segmenti için de kapalı kapıları ardında ar-ge faaliyetlerini sürdürüyor. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Nokia'nın, Microsoft Surface benzeri Windows 8 RT tabanlı yeni nesil bir cihazı ikinci çeyrek içerisinde lanse edeceği konuşuluyor.
Aynı finansal raporda Nokia, içerisinde bulunduğumuz birinci çeyrek için yatırımcılarını uyarıyor. Sezonsal nedenler ve rekabetçi ortama bağlı olarak Nokia, bu çeyrekte için satışlardaki kaydadeğer artışta yavaşlama yaşanabileceğini ifade ediyor. Lumia 505 ve Lumia 620 gibi düşük maliyetli Windows Phone 8 cihazlarını yakın gelecekte pek çok ülkede daha satışa sunması beklenen Nokia'nın finansal sonuçlarla ilgili daha fazla detayı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. 

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ALBAY 6 yıl en beğenilen
şu klişe haline gelen "rekabet iyidir tüketiciye yarar" lafını duymaktan bıktım usandım.zilyon tane telefon var piyasada ama TR de yaşayanlar olarak maalesef ip5 leri 3000 tl den note 2 leri 2000 tl den modası geçmiş atrixi bile 1000 tl den alıyoruz.ne biçim rekabetmiş bi Türk vatandaşlarına yaramıyor herhalde bu rekabet??
şu klişe haline gelen "rekabet iyidir tüketiciye yarar" lafını duymaktan bıktım usandım.zilyon tane telefon var piyasada ama TR de yaşayanlar olarak maalesef i...
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DH Misafiri 6 yıl
onu başbakan erdoğana sor vergileri yüksek tutan nokia değil devlet
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erolustun 6 yıl
Olacak, olacak. Rekabet etmek istiyorsa elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda oldugunu biliyor artik Nokia. Bir de enteresan bir sekilde bu firma batarsa kina yakacak arkadaslar var forumda. Bu ne siddet bu ne celal arkadas. Sen Samsung, oteki de Sony aldi diye zannediyorsun ki Nokia batti. Isletim sistemini elestirebilirsin. Uygulama sayisi az da diyebilirsin ama Lumia 920 kotu telefondur ve parasini hak etmemektedir dersen hakkaniyete uygun olmaz. Bugun Samsung WP icin bir telefon yapsaydi Lumia 920'den daha iyi bir is cikaramazdi. Daha iyisini HTC yapamadi, Samsung'da yapamazdi. Nokia butun umutlarini bu telefona baglamisti, elinden gelenin en iyisini yapti ve bu sefer basardi.
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DH Misafiri 6 yıl
Yıllarca 3 liralık telefona 10 lira fiyat koyup insanları soyup soğana çeviren nokianın son çırpınışları olarak görüyorum.İşin kötü tarafı bataklıklarına microsoftu da çekecek olmaları,sen yıllardır microsoftun tüm tekliflerini elinin tersiyle geri çevir,denize düşünce sarıl microsofta seni samsungla apple ın önüne çıkarsın yok öyle...nasıl şu an nesli tükenmekte olan birkaç milyon nokia fanatiği bu telefonları görmeden ağızlarının suyu akıyor ve övgüler yağdırıyorlarsa,nokianın müşteri sövüşleme odaklı pazarlama stratejisinden nasibini almış,ismini duyunca midesi bulanan benim gibi yaklaşık 50 milyon kullanıcı var.Boşuna debelenmesin nokia yı şu saatten sonra HTC+LG ile birleşmedikten sonra microsoft değil amerika bile kurtaramaz.
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A.B.D(azimBora) 6 yıl
eski reis düzeliyor gibi.
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onsos1100 6 yıl
S III le kıyaslamaniz cok saçma...
samsung android platformu ile ilk çıkarttığı telefon olan galaxy S ilk iki sene de 20 milyon satmış. Kabaca bir hesapla
Bunun 10 milyonu ilk sene ve bu rakamın yarısı da kendi ülkesi korede gerçekleşmiş ve 2 çeyrekte 5 milyon telefon satmış oluyor
Dünyada insanların çoğu samsung ve androide güvenemediği için Iphone u tercih etmiş.
Bu bilgilerden sonra nokia ile kıyaslama yapabilirsiniz.
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Master_Evil 6 yıl
umutluyum senden wp
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kasim33 6 yıl
eger winphonelarin rekabet etmelerini ve pazar paylarinin yukselmesini istiyorlarsa nokia urunlerini cok ucuza satmak zorunda .Ucuza satip diger modeller icin zemin hazirlamali.
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eozenir 6 yıl
nokia 920 aldım. gayette memnunum. kablosuz şarj aparatını turkcell bayinden aldım. fiş tak çıkar derdinden kurtuldum. menüler güzel. artık ios ve androidden yani sıkılmıştım.
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ALBAY 6 yıl
şu klişe haline gelen "rekabet iyidir tüketiciye yarar" lafını duymaktan bıktım usandım.zilyon tane telefon var piyasada ama TR de yaşayanlar olarak maalesef ip5 leri 3000 tl den note 2 leri 2000 tl den modası geçmiş atrixi bile 1000 tl den alıyoruz.ne biçim rekabetmiş bi Türk vatandaşlarına yaramıyor herhalde bu rekabet??
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DH Misafiri 6 yıl
Batık nokia çekilde milleti de batırma
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olağan_şüpheli 6 yıl
haberler reklam niteliğinde...yani bilinc altına wp8 uctu costtu ohooo sizde bi tane kapın seklinde sokulmak isteniyor.ama bunla suclama yapmak sacma..burası herseyden önce ticari bir yer..reklam yapması normaldir...wp8 yolun basında.mesut cevik tweeterdan en az 1 sene beklenmeli demiş..haklıda sayılır...androidin daha oturmus bir steme olduğu gercektir.sen telefonu alan adam bşr yıl bekle mağaza dolar diyemezsin.özelikle genç arkadaşlar telefonu alır almaz bir hevesle orasının burasını kurcalayacaklar oyunlar programlar kuracaktır..haliyle bir gazla alına wp8 bir süre sonra hayal kırıklığına dönüşecektir..diğer taraftan nokia batmıyor.öncelikle arkasında windowsun dünya devi olduğunu bilmek gerek.belki su an için erken olabilir ama windows ilerde çok büyük sıkıntı olusturacaktır ios ve android için.zaten androdie alternatif baska platformlarda geliyor..en büyük darbeyi androdi alacak bu işten..neyse uygulama ve yazılım konusunda yolun basında da olsa özellikle 920 telefonu bir harika..gövde kalitesi ,optik görüntü sabitleme teknolojisi,zengin ses kaydı,60karelik ekran geçişi,kablosuz sarj,eldivenle kullnılabilen ekran,nokianın özel uygulamalrı ile gercekten çok güzel bir iş cıkarmıslar..1600tlye bunlar varken ,hiçbir uygulama oyununu kullanmayan insanların iphone 4s e o kadar para vermelerini mantıksız buluyorum... 1899 tl nedir ya...
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fbkaya 6 yıl
reklamı artıracakta ne olacak, bilen biliyo
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Mr. Jingles 6 yıl
@mesutcevik: Nostalji: Nokia 8110 Reklamı :) Lumia 920'den ne eksiği var? :D: t.co/...

İnceden tık tık.
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kudretozbay 6 yıl
Acıkcası teknolojıyı ve yenıyı seven bır ınsan oldugum ıcın yenı telefon alıcak olsam kesınlıkle lumıa 920 yı tercıh ederdım.
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