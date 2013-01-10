Nokia yeni nesil Lumia telefonlarla satış rakamlarını arttırdı

Nokia'nın finansal sonuçlarıyla ilgili yeni raporu, Lumia ailesinin satış rakamlarına ilişkin önemli detaylar içeriyor. Resmi dökümanda yer alan bilgilere göre Nokia, son çeyrekte 4.4 milyon Lumia telefon satışı gerçekleştirdi. Üçüncü çeyrekte 2.9 milyon adetlik bir satış yapan firma, Lumia 920 ve Lumia 820'nin lanse edilmesiyle birlikte satışlarını daha da arttırarak 4.4 milyona çıkarmayı başardı. Ayrıca çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Windows Phone 8 platformundaki tüm telefon satışlarının %70'ini de şu an Nokia gerçekleştirmekte.

Nokia'nın düşük maliyetli telefon segmentinde yer alan ve ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeleri hedef aldığı Asha serisi telefonlar da önemli bir satış performansı gösterdi ve Finlandiya merkezli şirket son çeyrekte 9.3 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdi. Yerelleştirilmiş özel uygulamar sayesinde Lumia 920/820 ile pek çok ülkede yüksek satış başarısı elde eden Nokia, Lumia ailesine yeni modeller eklemek için çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan tablet bilgisayar segmenti için de kapalı kapıları ardında ar-ge faaliyetlerini sürdürüyor. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Nokia'nın, Microsoft Surface benzeri Windows 8 RT tabanlı yeni nesil bir cihazı ikinci çeyrek içerisinde lanse edeceği konuşuluyor.

Aynı finansal raporda Nokia, içerisinde bulunduğumuz birinci çeyrek için yatırımcılarını uyarıyor. Sezonsal nedenler ve rekabetçi ortama bağlı olarak Nokia, bu çeyrekte için satışlardaki kaydadeğer artışta yavaşlama yaşanabileceğini ifade ediyor. Lumia 505 ve Lumia 620 gibi düşük maliyetli Windows Phone 8 cihazlarını yakın gelecekte pek çok ülkede daha satışa sunması beklenen Nokia'nın finansal sonuçlarla ilgili daha fazla detayı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.