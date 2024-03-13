Poco F6 netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör POCO'nun merakla beklenen telefonları POCO F6 ve F6 Pro çok yakında kullanıcılar ile buluşacak. Bildiğiniz gibi serinin Pro modeli, yakın tarihte sertifikasyon doğrulamasından geçmişti. Bugün ise POCO F6'ya ait ilk bilgiler paylaşıldı. Yeniden markalanmış Redmi Note 13 Turbo olacak.

Poco F6 netleşmeye başladı

Kaçıranlar için Poco, geçtiğimiz yıl sürpriz yaparak Poco F5 ve F5 Pro modellerini duyurdu. Bunlar arasından ilki, Poco F3'ün ardından çok daha iyi fiyat/özellik oranı nedeniyle beğeni toplamayı başarmıştı. Poco F6 serisinden gelen bilgiler ise, bunun bir nesil de daha devam edeceğini gösteriyor.

Aktarıldığı kadarıyla Poco F6, küresel pazarda ''24069PC21G'', Hindistan'da ise ''24069PC21I'' model numarasına sahip olacak. Bu doğrultuda Redmi Note 13 Turbo'ya ait sızıntıların 24069RA21C model numarasına işaret ettiğini hatırlatalım. Dolayısıyla Poco F6'nın yeniden markalanmış bir Redmi Note 13 Turbo olması muhtemel görünüyor.

Özelliklere gelirsek, Redmi Note 13 Turbo halen tanıtılmış değil. Ancak bir önceki modelin, Snapdragon 7+ Gen 2, 6.67 inç 120Hz OLED ekran, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu bağlamda Poco F6'nın Snapdraogn 7+ Gen 3 veya Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç alması bekleniyor.

Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 için tarih verildi 1 gün önce eklendi

Her iki durumda da, akıllı telefonun özelliklerini birkaç hafta içinde öğreneceğiz. Zira her iki platformun 18 Mart tarihli Qualcomm etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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