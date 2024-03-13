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    Poco F6 netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, yeni akıllı telefonları Poco F6 ve F6 Pro için hazırlıklarını tamamladı. Serinin temel modeli, neredeyse doğrulandı. İşte detaylar...
    Poco F6 netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    POCO'nun merakla beklenen telefonları POCO F6 ve F6 Pro çok yakında kullanıcılar ile buluşacak. Bildiğiniz gibi serinin Pro modeli, yakın tarihte sertifikasyon doğrulamasından geçmişti. Bugün ise POCO F6'ya ait ilk bilgiler paylaşıldı. Yeniden markalanmış Redmi Note 13 Turbo olacak.

    Poco F6 netleşmeye başladı

    Kaçıranlar için Poco, geçtiğimiz yıl sürpriz yaparak Poco F5 ve F5 Pro modellerini duyurdu. Bunlar arasından ilki, Poco F3'ün ardından çok daha iyi fiyat/özellik oranı nedeniyle beğeni toplamayı başarmıştı. Poco F6 serisinden gelen bilgiler ise, bunun bir nesil de daha devam edeceğini gösteriyor.

    Aktarıldığı kadarıyla Poco F6, küresel pazarda ''24069PC21G'', Hindistan'da ise ''24069PC21I'' model numarasına sahip olacak. Bu doğrultuda Redmi Note 13 Turbo'ya ait sızıntıların 24069RA21C model numarasına işaret ettiğini hatırlatalım. Dolayısıyla Poco F6'nın yeniden markalanmış bir Redmi Note 13 Turbo olması muhtemel görünüyor.

    Özelliklere gelirsek, Redmi Note 13 Turbo halen tanıtılmış değil. Ancak bir önceki modelin, Snapdragon 7+ Gen 2, 6.67 inç 120Hz OLED ekran, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu bağlamda Poco F6'nın Snapdraogn 7+ Gen 3 veya Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç alması bekleniyor. 

    Her iki durumda da, akıllı telefonun özelliklerini birkaç hafta içinde öğreneceğiz. Zira her iki platformun 18 Mart tarihli Qualcomm etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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