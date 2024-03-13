Poco F6 netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikler

Poco F6 netleşmeye başladı
Kaçıranlar için Poco, geçtiğimiz yıl sürpriz yaparak Poco F5 ve F5 Pro modellerini duyurdu. Bunlar arasından ilki, Poco F3'ün ardından çok daha iyi fiyat/özellik oranı nedeniyle beğeni toplamayı başarmıştı. Poco F6 serisinden gelen bilgiler ise, bunun bir nesil de daha devam edeceğini gösteriyor.
Aktarıldığı kadarıyla Poco F6, küresel pazarda ''24069PC21G'', Hindistan'da ise ''24069PC21I'' model numarasına sahip olacak. Bu doğrultuda Redmi Note 13 Turbo'ya ait sızıntıların 24069RA21C model numarasına işaret ettiğini hatırlatalım. Dolayısıyla Poco F6'nın yeniden markalanmış bir Redmi Note 13 Turbo olması muhtemel görünüyor.
Özelliklere gelirsek, Redmi Note 13 Turbo halen tanıtılmış değil. Ancak bir önceki modelin, Snapdragon 7+ Gen 2, 6.67 inç 120Hz OLED ekran, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu bağlamda Poco F6'nın Snapdraogn 7+ Gen 3 veya Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç alması bekleniyor.
Her iki durumda da, akıllı telefonun özelliklerini birkaç hafta içinde öğreneceğiz. Zira her iki platformun 18 Mart tarihli Qualcomm etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.