Redmi Note 12R Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

İşte Redmi Note 12R Pro özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: 6,67 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz, 1200 nit maksimum parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1
- Bellek: 12GB
- Depolama: 256GB
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya
- Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi, çift SIM kart desteği, Bluetooth v5.1, GPS, 3,5 mm ses jakı, kızılötesi sensör, Type-C
- İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 UI
- Renk: Siyah, Beyaz, Altın
- Boyutlar: 165.88×76.21×7.98 mm
- Ağırlık: 188 gram
Suya ve toza karşı dayanıklılık için IP53 derecesine sahip cihazda güvenlik amacıyla güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü de bulunmakta. Şimdilik Çin'de piyasaya sürülen cihazın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah