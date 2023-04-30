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    Redmi Note 12R Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi'nin en yeni telefonu Redmi Note 12R Pro, bugün Çin'de piyasaya sürüldü. İşte siyah, beyaz ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen cihazın detayları:
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    Redmi Note 12R Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, bugün Redmi Note 12R Pro isimli yeni cihazını Çin'de piyasaya sürdü. 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip cihaz, 3 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. 

    İşte Redmi Note 12R Pro özellikleri ve fiyatı:

    Redmi Note 12R Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2dahili depolama ile birleştirilmiş sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 1 işlemciden güç alan Redmi Note 12R Pro, yaklaşık 290 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü.
    • Ekran: 6,67 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz, 1200 nit maksimum parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1
    • Bellek: 12GB
    • Depolama: 256GB
    • Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Pil: 33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya
    • Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi, çift SIM kart desteği, Bluetooth v5.1, GPS, 3,5 mm ses jakı, kızılötesi sensör, Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 UI
    • Renk: Siyah, Beyaz, Altın
    • Boyutlar: 165.88×76.21×7.98 mm
    • Ağırlık: 188 gram

    Suya ve toza karşı dayanıklılık için IP53 derecesine sahip cihazda güvenlik amacıyla güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü de bulunmakta. Şimdilik Çin'de piyasaya sürülen cihazın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 22 saat önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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