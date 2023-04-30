Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi, bugün Redmi Note 12R Pro isimli yeni cihazını Çin'de piyasaya sürdü. 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip cihaz, 3 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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İşte Redmi Note 12R Pro özellikleri ve fiyatı:

Tam Boyutta Gör 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2dahili depolama ile birleştirilmiş sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 1 işlemciden güç alan Redmi Note 12R Pro, yaklaşık 290 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü.

Ekran: 6,67 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz, 1200 nit maksimum parlaklık

6,67 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz, 1200 nit maksimum parlaklık İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 4 Gen 1 Bellek: 12GB

12GB Depolama: 256GB

256GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü

48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya

33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi, çift SIM kart desteği, Bluetooth v5.1, GPS, 3,5 mm ses jakı, kızılötesi sensör, Type-C

5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi, çift SIM kart desteği, Bluetooth v5.1, GPS, 3,5 mm ses jakı, kızılötesi sensör, Type-C İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 UI

Android 13 tabanlı MIUI 14 UI Renk: Siyah, Beyaz, Altın

Siyah, Beyaz, Altın Boyutlar: 165.88×76.21×7.98 mm

165.88×76.21×7.98 mm Ağırlık: 188 gram

Suya ve toza karşı dayanıklılık için IP53 derecesine sahip cihazda güvenlik amacıyla güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü de bulunmakta. Şimdilik Çin'de piyasaya sürülen cihazın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Redmi Note 12R Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri