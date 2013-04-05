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Nokia yeni telefonu Lumia 928 için 15 Mayıs'ta lansman yapabilir

6 yıl
1,4b
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48
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia yeni telefonu Lumia 928 için 15 Mayıs'ta lansman yapabilir
Nokia, kod adı Catwalk olan üst seviye akıllı telefon modeli Lumia 928'i, Londra'da yapacağız özel bir etkinlik ile 15 Mayıs tarihinde lanse edecek gibi görünüyor. Tarihle ilgili olarak şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, Mobil Dünya Kongresi esnasında görüşme şansı yakaladığımız Nokia yetkilileri de Nisan-Mayıs dönemi zarfında önemli tanıtımların olabileceği söylemiş, ancak hangi modellerin tanıtılacağı açıklamamışlardı.
Lumia 920'nin üzerine konumlandırılacak daha iddialı bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı uzun süredir bilinmekte olan Nokia, Lumia 928 ile 2013 model yeni cihazlara karşı elini güçlendirmeyi hedefliyor. 4.5-inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geleceği ifade edilen Nokia Lumia 928'in, Alüminyum kasaya sahip olacağı ve 10.2mm'lik kalınlığı ile Lumia 920  ile kıyaslandığında daha ince ve daha hafif olacak.  Hem video hem de fotoğraf yetenekleri açısından Lumia 920 hatta PureView 808 gibi cihazların ötesinde olacağı ifade edilen Lumia 928 için kağıt üzerindeki en büyük problem ise; HTC One ve Samsung Galaxy S4'ün piyasaya giriş yaptığı bir dönemde lanse edilecek olması ve hemen bir ay sonra  - muhtemelen - Apple'ın yeni iPhone'u lanse etmeyi planlaması. Lumia 920'nin başarısını daha da ileri götürmesi beklenen Lumia 928'in fiyatı ise şu an için bilinmiyor.


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danGerfuLL 6 yıl en beğenilen
Cok iyi, hepsi bir arada ciksin ki rekabet artsin. Samsung S4'u, Apple 5S'i, HTC'de One'i 2000 kusur TL'lerden cakamasin.
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flexii_87 6 yıl
Allahınızı seviyosanız pil koyun pilll
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wRei 6 yıl
Nokia bu tasarımla daha ne kadar devam edecek bakalım.
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KUM23 6 yıl
samsung ucuz malzeme,iphone pahalı yazılım ikiside Nokia nın çıkışıyla değişicek gibi iyiki Nokia var.
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mTm 6 yıl
920 modelini almak istiyordum ama ekran ebadı olarak biraz daha büyük bir modeli bekledim, çünkü office yazılımları için daha kullanışlı olur diye düşünüyorum umarım beklediğime değer...
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.Supremacy. 6 yıl
Şu telefondan android olsa piyasayı dağıtır. Ahh ahh Nokia.
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Emretas205 6 yıl .Supremacy.
.Supremacy.

Şu telefondan android olsa piyasayı dağıtır. Ahh ahh Nokia.

senin androidi bu kadar sevmenin nedeni nedir? Birde wp kullandın mı hiç?
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Enola 6 yıl
928 de dedikleri gibi 8mp lik kamera kullanacaksa nasıl 808 den daha ii foto çekecek. Çok komik sırf aliminyum diyede kimse almaz bu teli. 41 lik tel çıkana kadar nokia ya patlar.
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KUM23 6 yıl
Android çıktıktan sonra Nokia akılsız telefonlar üretsede hepimiz biliyoruzki ne kadar akılsız olsada cihazlar kalite sağlam
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TECHTRONİC 6 yıl
Bence iyi bir strateji mayısta tanıtılması Lumia 920 de görüldüğü üzere ülkemize telefonlar hep en son gelmesine ve pahalı gelmesine rağmen 1650 tl ile ve hızlı bir girişle gelmişti yine aynı şekilde daha iyi bir telefonla girerse bu sefer istedeğini alacaktır.Kim ne derse desin Wp 8 platformu diğer platformlardan daha kaliteli ve emin adımlarla ilerliyor.
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Oberyn 6 yıl
Ekran 4.8 olsa birde şu pili 2500 mah falan yapsalar tadından yenmez.
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flexii_87 6 yıl
Allahınızı seviyosanız pil koyun pilll
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DarkHellKnightX 6 yıl
wp8 e ha 2 çekirdek koymuşsun ha 4 çekirdek ikisinde de yüksek kullanım performansı verecektir. zaten piyasa çekirdek canavarı telefon kaynıyor. Nokia işlemci ram gibi donanımları fazla abartmasın onun yerine tasarım canavarı bataryası daha uzun giden uygun fiyatlı telefonlar sunsun...
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Emretas205 6 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX

wp8 e ha 2 çekirdek koymuşsun ha 4 çekirdek ikisinde de yüksek kullanım performansı verecektir. zaten piyasa çekirdek canavarı telefon kaynıyor. Nokia işlemci ram gibi donanımları fazla abartmasın onun yerine tasarım canavarı bataryası daha uzun giden uygun fiyatlı telefonlar sunsun...

:) çekirdek hız demek kardeşim sen sadece pil ararsın fakat eğer karşılaştırmada rakiplerinden üstün cihaz üreteceksen bunları yapmak zorundasın iphone özelliksiz telefon mesela fakat ios varki allahtan alıcı buluyor fakat s4 ile i5 i karşılaştırsan s4 eziyor. Bu yüzden dünyanın en iyisi olacaksa yapmalı eğer dual çekirdek 1 ram gbi yaparsa buna gerek yok 920 bu özellikleri kapsıyor yeni amiral olacaksa 4 çekirdk 2gb ram koysun ki amiral diyebilelim. Tabi bunun yanında s4 ün eksiği olan pil de yaparsa tadından yenmez WP DEHŞET.
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OverClocK1ng 6 yıl
Nokia bu cihazla 920 de yaptığı ağırlık, kalınlık ve bunun gibi hataları anlamış ve daha alınası bir cihaz çıkartmış.
Ama ne var ki zamanlaması kötü.
Şu cihazı birkaç ay önce, Galaxy S4 veya HTC nin cihazlarının çıkmasından birkaç ay önce çıkartıp, beklemek istemeyen insanların önüne koyması gerekiyordu. Şimdi satışları cihazın ne kadar iyi özellikleri olmasına ve kullanıcının tercihine bağlı..
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olağan_şüpheli 6 yıl
hem video hem de fotoğraf yetenekleri açısından Lumia 920 hatta PureView 808 gibi cihazların ötesinde olacağı ifade edilen Lumia 928


bakalım balon mu olacak
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enzomaresca 6 yıl
Nokia eski günlerine döner umarım güzel bir alternatif oldu wp8 li telefonları. Marketi biraz daha gelişirse denemek isterim
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Gladiotürk 6 yıl
Güzel olacağa benziyor.
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