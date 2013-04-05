Nokia yeni telefonu Lumia 928 için 15 Mayıs'ta lansman yapabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia, kod adı Catwalk olan üst seviye akıllı telefon modeli Lumia 928'i, Londra'da yapacağız özel bir etkinlik ile 15 Mayıs tarihinde lanse edecek gibi görünüyor. Tarihle ilgili olarak şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, Mobil Dünya Kongresi esnasında görüşme şansı yakaladığımız Nokia yetkilileri de Nisan-Mayıs dönemi zarfında önemli tanıtımların olabileceği söylemiş, ancak hangi modellerin tanıtılacağı açıklamamışlardı.
Lumia 920'nin üzerine konumlandırılacak daha iddialı bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı uzun süredir bilinmekte olan Nokia, Lumia 928 ile 2013 model yeni cihazlara karşı elini güçlendirmeyi hedefliyor. 4.5-inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geleceği ifade edilen Nokia Lumia 928'in, Alüminyum kasaya sahip olacağı ve 10.2mm'lik kalınlığı ile Lumia 920 ile kıyaslandığında daha ince ve daha hafif olacak. Hem video hem de fotoğraf yetenekleri açısından Lumia 920 hatta PureView 808 gibi cihazların ötesinde olacağı ifade edilen Lumia 928 için kağıt üzerindeki en büyük problem ise; HTC One ve Samsung Galaxy S4'ün piyasaya giriş yaptığı bir dönemde lanse edilecek olması ve hemen bir ay sonra - muhtemelen - Apple'ın yeni iPhone'u lanse etmeyi planlaması. Lumia 920'nin başarısını daha da ileri götürmesi beklenen Lumia 928'in fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
senin androidi bu kadar sevmenin nedeni nedir? Birde wp kullandın mı hiç?
:) çekirdek hız demek kardeşim sen sadece pil ararsın fakat eğer karşılaştırmada rakiplerinden üstün cihaz üreteceksen bunları yapmak zorundasın iphone özelliksiz telefon mesela fakat ios varki allahtan alıcı buluyor fakat s4 ile i5 i karşılaştırsan s4 eziyor. Bu yüzden dünyanın en iyisi olacaksa yapmalı eğer dual çekirdek 1 ram gbi yaparsa buna gerek yok 920 bu özellikleri kapsıyor yeni amiral olacaksa 4 çekirdk 2gb ram koysun ki amiral diyebilelim. Tabi bunun yanında s4 ün eksiği olan pil de yaparsa tadından yenmez WP DEHŞET.
Ama ne var ki zamanlaması kötü.
Şu cihazı birkaç ay önce, Galaxy S4 veya HTC nin cihazlarının çıkmasından birkaç ay önce çıkartıp, beklemek istemeyen insanların önüne koyması gerekiyordu. Şimdi satışları cihazın ne kadar iyi özellikleri olmasına ve kullanıcının tercihine bağlı..
bakalım balon mu olacak
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1392 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia