Nokia yeni telefonu Lumia 928 için 15 Mayıs'ta lansman yapabilir

Nokia, kod adı Catwalk olan üst seviye akıllı telefon modeli Lumia 928'i, Londra'da yapacağız özel bir etkinlik ile 15 Mayıs tarihinde lanse edecek gibi görünüyor. Tarihle ilgili olarak şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, Mobil Dünya Kongresi esnasında görüşme şansı yakaladığımız Nokia yetkilileri de Nisan-Mayıs dönemi zarfında önemli tanıtımların olabileceği söylemiş, ancak hangi modellerin tanıtılacağı açıklamamışlardı.

Lumia 920'nin üzerine konumlandırılacak daha iddialı bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı uzun süredir bilinmekte olan Nokia, Lumia 928 ile 2013 model yeni cihazlara karşı elini güçlendirmeyi hedefliyor. 4.5-inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geleceği ifade edilen Nokia Lumia 928'in, Alüminyum kasaya sahip olacağı ve 10.2mm'lik kalınlığı ile Lumia 920 ile kıyaslandığında daha ince ve daha hafif olacak. Hem video hem de fotoğraf yetenekleri açısından Lumia 920 hatta PureView 808 gibi cihazların ötesinde olacağı ifade edilen Lumia 928 için kağıt üzerindeki en büyük problem ise; HTC One ve Samsung Galaxy S4'ün piyasaya giriş yaptığı bir dönemde lanse edilecek olması ve hemen bir ay sonra - muhtemelen - Apple'ın yeni iPhone'u lanse etmeyi planlaması. Lumia 920'nin başarısını daha da ileri götürmesi beklenen Lumia 928'in fiyatı ise şu an için bilinmiyor.



