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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, N900 için yeni yazılım güncellemesini yayınlıyor

8 yıl
19,2b
1
8
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Finlandiyalı teknoloji devi Nokia, ürün gamının en güçlü telefonlarından N900'ün uzun zamandır beklenen yazılım güncellemesini bugün yayınlıyor. Çeşitli yeniliklerle gelen v1.2'nin en dikkat çeken özelliğiyse görüntülü konuşmaya destek.

İnternet kamerası olmasına rağmen V1.2'e kadar görüntülü konuşma desteği sunmayan N900'ün son yazılım güncellemesiyle kazandığı diğer özellikler şu şekilde;

  • Portre modda internette gezinebilme
  • Elektronik posta yazılımında çeşitli iyileştirmeler; organizasyon davetlerini direk gelen kutusundan kabul yada reddedebilme
  • Facebook Anlık Mesajlaşma desteği
  • Kullanıcıların daha rahat kullanımı için Ovi Maps'in arayüzünde değişiklik
  • Kişiselleştirilebilir menü sistemi

V1.2 ile birlikte Jurassic 3D Rollercoaster, Zen-bound, Weatherbug gibi yeni oyunlarda Ovi Store'da yerini alacak...


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DH Misafiri 6 yıl
ya pardon nası yuklerım guncellerım teefonu
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Windows10 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya pardon nası yuklerım guncellerım teefonu

hortttttt
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kaancan01 7 yıl
Biraderler, bu N900 maemo isletim sistemi kullaniyor galiba, telefona baska bir isletim sistemi yuklemek mumkun degil mi ya, hicbir uygulamayi kabul etmiyor telefon, whatsapp i bile yuklemiyor uyumlu degil diyor, var mi bu konularda bilginiz, kendi ovi magazasindaki uygulamalar cok kisitli?
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Batuist 8 yıl
Bu haberin altına mesaj ya-zı-cam.. iki defadır siliniyor anlamış değilim.. Ben ürün ile ilgili kendi düşüncelerimi yazıyorum.. Başkalarının yorumlarına karışmıyorum, hepsine saygım var. yazıcak birşeyleri olanlar ise haber ile ilgili görüşleri belirtsinler, yoruma yorum yazmasınlar. Saygıyı ve insana olan sevgimizi yitirmeyeleim..
Herneyse silinen mesajımda özetler şunu demek istemiştim. vede bir daha silinirse bir daha yazarım.
Nokianın diğer telefon üreticileri gibi açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmesi hem firma karı açısından hemde piyasada o işletim sistemi altında çalışacak program ve oyunların bulunabilirliği açısından, çok fazla işletim sistemi bolluğundan tüketicilerin daha fazla kafalarının karışmaması açısından, bu işletim sistemleri için yazılım hazırlayan programcıların artık standart olmuş, çoğunluğun kullandığı bir işletim sistemi olması ve yazdığı, emek verdiği program yada oyunların daha fazla, daha geniş bir kitleye ulaştığını bilmesi açısından, büyük önem taşır.. şimdi düşünün ki yazılımcı olsanız adroid için mi yazılım geliştirirsiniz yoksa henüz piyada tutup tutmayacağı belli olmayan bir işletim sistemi için mi??? yazdığı iphone için yazdığı basit bir programla milyoner olan insanlar var.. Şimdi hangisine program yazarsınız?? Hali hazırda kütüphanesinde onbinlerce program deposu bulunan bir işletim sistemi.. önü açık vede geleceği parlak... HTC ve samsung gibi bunca marka bu işletim sistemine para yatırıyorsa pek korkmamak gerek diye düşünüyorum..
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AlkanExclusive 8 yıl
cok guzel gelismeler bunlar... Batuist e katiliyorum.. Acik kaynak kodlu yazilimlar ile telefon kullanmak hayal gucunuzle sinirli.. Ancak program yazmayi bilene :)
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.Kara. 8 yıl
linuxda açık kaynak kodlu değilmi zaten
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Mr. Jingles 8 yıl
Facebook'ta anlık mesajlaşma desteği çok güzel bir gelişme. Ayrıca yavaş yavaş oyun desteği de gelmeye başladı.
Ben çıkacak olan MeeGo cihazı çok merak ediyorum. Gerçi N900 de sanırım MeeGo'ya yükseltilebilecek.
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