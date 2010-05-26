Nokia, N900 için yeni yazılım güncellemesini yayınlıyor

Finlandiyalı teknoloji devi Nokia, ürün gamının en güçlü telefonlarından N900'ün uzun zamandır beklenen yazılım güncellemesini bugün yayınlıyor. Çeşitli yeniliklerle gelen v1.2'nin en dikkat çeken özelliğiyse görüntülü konuşmaya destek.

İnternet kamerası olmasına rağmen V1.2'e kadar görüntülü konuşma desteği sunmayan N900'ün son yazılım güncellemesiyle kazandığı diğer özellikler şu şekilde;

Portre modda internette gezinebilme

Elektronik posta yazılımında çeşitli iyileştirmeler; organizasyon davetlerini direk gelen kutusundan kabul yada reddedebilme

Facebook Anlık Mesajlaşma desteği

Kullanıcıların daha rahat kullanımı için Ovi Maps'in arayüzünde değişiklik

Kişiselleştirilebilir menü sistemi

V1.2 ile birlikte Jurassic 3D Rollercoaster, Zen-bound, Weatherbug gibi yeni oyunlarda Ovi Store'da yerini alacak...



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