Nokia, N900 için yeni yazılım güncellemesini yayınlıyor

Haber Editörü
Finlandiyalı teknoloji devi Nokia, ürün gamının en güçlü telefonlarından N900'ün uzun zamandır beklenen yazılım güncellemesini bugün yayınlıyor. Çeşitli yeniliklerle gelen v1.2'nin en dikkat çeken özelliğiyse görüntülü konuşmaya destek.
İnternet kamerası olmasına rağmen V1.2'e kadar görüntülü konuşma desteği sunmayan N900'ün son yazılım güncellemesiyle kazandığı diğer özellikler şu şekilde;
- Portre modda internette gezinebilme
- Elektronik posta yazılımında çeşitli iyileştirmeler; organizasyon davetlerini direk gelen kutusundan kabul yada reddedebilme
- Facebook Anlık Mesajlaşma desteği
- Kullanıcıların daha rahat kullanımı için Ovi Maps'in arayüzünde değişiklik
- Kişiselleştirilebilir menü sistemi
V1.2 ile birlikte Jurassic 3D Rollercoaster, Zen-bound, Weatherbug gibi yeni oyunlarda Ovi Store'da yerini alacak...
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Herneyse silinen mesajımda özetler şunu demek istemiştim. vede bir daha silinirse bir daha yazarım.
Nokianın diğer telefon üreticileri gibi açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmesi hem firma karı açısından hemde piyasada o işletim sistemi altında çalışacak program ve oyunların bulunabilirliği açısından, çok fazla işletim sistemi bolluğundan tüketicilerin daha fazla kafalarının karışmaması açısından, bu işletim sistemleri için yazılım hazırlayan programcıların artık standart olmuş, çoğunluğun kullandığı bir işletim sistemi olması ve yazdığı, emek verdiği program yada oyunların daha fazla, daha geniş bir kitleye ulaştığını bilmesi açısından, büyük önem taşır.. şimdi düşünün ki yazılımcı olsanız adroid için mi yazılım geliştirirsiniz yoksa henüz piyada tutup tutmayacağı belli olmayan bir işletim sistemi için mi??? yazdığı iphone için yazdığı basit bir programla milyoner olan insanlar var.. Şimdi hangisine program yazarsınız?? Hali hazırda kütüphanesinde onbinlerce program deposu bulunan bir işletim sistemi.. önü açık vede geleceği parlak... HTC ve samsung gibi bunca marka bu işletim sistemine para yatırıyorsa pek korkmamak gerek diye düşünüyorum..