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Nokia N9 gün ışığına çıktı

8 yıl
41,9b
1
60
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Finlandiya merkezli lider cep telefonu üreticisi Nokia, yakında satışa sunacağı N8 modeline ek olarak yeni model çalışmalarına da devam ediyor. Bir süredir N9 modelini hazırladığı yönünde çeşitli iddialar öne sürülen Nokia, tüm bu iddialar karşısında sessizliğini korurken, ortaya çıkan yeni bir video, N9 modeline yönelik bazı detayları somutlaştırdı.

Başta teknik özellikleri olmak üzere merak edilen pek çok noktası henüz belirsiz olan N9, genel görünümü itibariyle N8 modelinin QWERTY klavyeli bir versiyonu olarak tanımlanabilir. Nokia'nın, Intel ile birlikte geliştirdiği MeeGo platformunu kullanması beklenen N9'un, gelişmiş sosyal ağ özelliklerine ve video düzenleme yeteneklerine sahip olması bekleniyor. Ovi desteği de sunacak olan Nokia N9'un yıl sonuna doğru hazır olması beklenirken, fiziksel tuş takımı sayesinde profesyonellere hitap etmesi bekleniyor.


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PapuaYeniGine 8 yıl
N8 görünüş itibariyle daha güzel,Eğer n9 fotoğraflardaki gibi olacaksa,bunun ayarında İphone var biraz değişliğe gidilmesi lazım.
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Vipracing 8 yıl
Anlaşılan bir tek ben sevmişim bu cihazı :)
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kesbi 8 yıl
Cihazın hiçbir özelliği belli değilki. Sadece tasarımı var ortada. Ben klavyeyi beğenmedim. Solda yön tuşları omalı. Bu dizüstü değilki sağa yön tuşu koyuyorlar. Bu aletlerle hiç mi oyun oynanmayacak arkadaş. Herkes n8'in işlemcisinden menun. Toz kondurmuyorlar. Korkarımki bu alete de aynı işlemcinin 800Mhz halini koyarlar gibime geliyor. Ben nokia'dan ümidi kestim. Sharp, panasonic gibi markalar gelse bari.
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Artik nokianin koklu degisiklikler yapma zamani geldi
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dangerdanger 8 yıl
Yeni N9 Görselleri.



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Kaynak:shiftdelete.net

bu da haberin adresi:buyrun
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DH Misafiri 8 yıl
Şu iPhone'cu eleman, git la milletin keyfini kaçırma. Tamam, senin dediğin telefon olsun en iyisi. N9 sana yaramaz. Nokia hiç yaramaz. Biz uyutuluyoruz kabul ettik tamam mı?
Sanki iPhone'un Türkiye CEO'su yahu. Sana mı kaldı kalınlığı inceliği. Almayacaksan almazsın. Git başka yerde uç.
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DH Misafiri 8 yıl
Nokia konusuna gelip iphone övmeyin arkadaşlar.5 megapiksel kamerasıyla ne kadar kötü video resim çektiğini gördük.Takmışsınız hızına.Böyle yorumlar yaparak iiphone sizi ne kadar kendine mahkum etmiş ortaya çıkıyor.Samsungun konusuna nokianın konusuna iphone övüyorsunuz.İphone 4 g nin satış fiyatı 1300 dolar ingiltere de sanki araba alıyoruz.Bir de üstüne aapstoremi ne var oraya para veriyorsunuz.Evde bilgisayarınız var indirin bilgisayar oyun program ordan yapın.Benim arkadaşlarımın hepsi mesaj delisi.Klavye onların daha işine yarıyor.Klavyeli telefon varken kim ne istesin dokunmatik telefonu.Herkesin isteği farklı ben bolca fotoğraf video çeker müzik dinlerim.Bu yüzden iphone alacağıma n8 alırım.Nokia bir özelliği eksik tutar diyorsunuz.İphone 2 milyarlık telefonunda 5 mp kamera neden koyuyor sanıyorsunuz.Seneye çıkacak 5 g modeli ona koyacaklar 8 mp kamera işlemci hızı biraz artar fiyatıda artar tabi olur 2,5 milyar gider onuda alırsınız.Çünkü siz esirsiniz.
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DH Misafiri 8 yıl
bu arada iphone kullananlar iphone a yorum yapsınlar nokia'yla ilgilenmiyolarsa lütfen herkesin tercihi başka hem iphone un kamerası dandik beş para etmez aynı özellikleri taşıyan nokia telefondan 5-6 kat daha pahalı :D :D :D :D
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DH Misafiri 8 yıl
bu arada iphone kullananlar iphone a yorum yapsınlar nokia'yla ilgilenmiyolarsa lütfen herkesin tercihi başka hem iphone un kamerası dandik beş para etmez aynı özellikleri taşıyan nokia telefondan 5-6 kat daha pahalı :D :D :D :D
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DH Misafiri 8 yıl
süper telefon şimdiden aylığımı biriktirmeye başladım n 8 alcaktım ama n9 da hoşuma gitti hayırlısı bakalım :)
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anelka39 8 yıl
İnsaAllah resimdeki model n9 degildir cok buyuk hayal kirikligi olur benim icin sirf klavyeli ve kalin diye n900 almadim ben buda klavyeli cikarsa yine almam
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karacakursad 8 yıl
artık klavyeli telefon çıkartmayı beceri sanıyor firmalar anlamış değilim
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deagle100 8 yıl
Güzel görünüyor;ama bence artık Nokia iyi yapamıyor.
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wox 8 yıl
tasarım yönünden beğenmedim bide donanım olarak ne gibi yeteneğe sahip onu bi öğrenebilsek .gerçi ben nokiadan vaz geçtim artık.
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safa_oyuncu 8 yıl

deagle100
Güzel görünüyor;ama bence artık Nokia iyi yapamıyor.

Zahmet edip N8'in özelliklerine baktınız mı?
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