Nokia N9 gün ışığına çıktı

Finlandiya merkezli lider cep telefonu üreticisi Nokia, yakında satışa sunacağı N8 modeline ek olarak yeni model çalışmalarına da devam ediyor. Bir süredir N9 modelini hazırladığı yönünde çeşitli iddialar öne sürülen Nokia, tüm bu iddialar karşısında sessizliğini korurken, ortaya çıkan yeni bir video, N9 modeline yönelik bazı detayları somutlaştırdı.

Başta teknik özellikleri olmak üzere merak edilen pek çok noktası henüz belirsiz olan N9, genel görünümü itibariyle N8 modelinin QWERTY klavyeli bir versiyonu olarak tanımlanabilir. Nokia'nın, Intel ile birlikte geliştirdiği MeeGo platformunu kullanması beklenen N9'un, gelişmiş sosyal ağ özelliklerine ve video düzenleme yeteneklerine sahip olması bekleniyor. Ovi desteği de sunacak olan Nokia N9'un yıl sonuna doğru hazır olması beklenirken, fiziksel tuş takımı sayesinde profesyonellere hitap etmesi bekleniyor.