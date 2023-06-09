Xiaomi 13 Ultra en iyi kameralı telefonlar sıralamasında 14'üncü oldu

DxOMark uzmanları kamera merkezli Xiaomi 13 Ultra amiral gemisinin kamera performansını test etti. Akıllı telefon ne yazık ki beklentileri karşılamadı. Sadece 140 puan alabilen cihaz en iyi kameralı telefonlar arasında ilk 10'a giremedi.
Çinli şirketin mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle öne çıkardığı Xiaomi 13 Ultra, hayal kırıklığına imza atarak iPhone 14 Pro/14 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra ve hatta iPhone 13 Pro/13 Pro Max'ten bile daha düşük bir puan elde etti.
Dört 50 MP kamerası var
Sonuç olarak Xiaomi'nin yeni telefonu genel sıralamada 14'üncü sıraya yerleşti. Xiaomi Mi 11 Ultra her biri 50 megapiksellik dört sensör içeren bir ana kamera sistemine sahip. Dörtlü kameradaki ana sensör değişken diyafram açıklığı sunuyor.
Arka kamera sisteminde ana sensöre ek olarak geniş açılı lens, üç kat optik yakınlaştırma sağlayan telefoto sensör ve kalite kaybı olmadan beş kat yakınlaştırma sunan bir periskop kamera mevcut. Lenslerin ise Leica imzalı olduğunu belirtelim.
İşte artı ve eksileri
Kameranın artıları tüm yakınlaştırma mesafelerinde mükemmel görüntü kalitesi, doğal detaylar, iyi düşük ışık performansı, hareket halinde çekilen fotoğraflarda nesnelerin netliği ve zorlu koşullarda bile iyi düzeyde ayrıntı sunma olarak sıralandı.
Xiaomi Mi 11 Ultra kamerasının eksileri ise deklanşöre basma ile çekimin başlaması arasındaki uzun gecikme, gün ışığında aşırı doygun renkler, video modunda beyaz dengesi sorunları, HDR fotoğraflarda cilt tonlarının doğal görünmemesi ve video çekerken hareketli öğelerin zaman zaman bozulması olarak listeleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi