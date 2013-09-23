Nokia'dan cam/polikarbon yapılı giriş seviyesi telefon: Asha 500

Merakla beklenen Lumia 1020 modelini 2 Ekim'de Türkiye'de lanse edecek olan Nokia, giriş seviyesi telefonlarını konumlandırdığı Asha serisine yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Asha 500 olarak isimlendirilmesi beklenen telefon, genel görünümü itibariyle Asha 501 ile benzerlikler taşırken, farklı olarak kasa materyali ile ayrışıyor.

Polikarbon gövdenin kullanıldığı telefonda, ayrıca cam bir katman kullanılmış ve bu sayede telefona farklı bir hava katılmış. Kullanılan malzemenin karakteristiği itibariyle kendi segmentinn üzerinde bir yapı ortaya koyan telefon, Asha serisinin genel karakteristiğini oluşturan giriş seviyesi bir donanım ile karşımıza çıkacak. Yazılım olarak da güncellemeleri bulunan telefon, bu platforma yeni gelen WhatsApp sayesinde daha da ilgi çekici olacak gibi.

Asha 500'ün satış fiyatı ve tarihi ise şu an için bilinmiyor.