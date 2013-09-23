Nokia'dan cam/polikarbon yapılı giriş seviyesi telefon: Asha 500

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Merakla beklenen Lumia 1020 modelini 2 Ekim'de Türkiye'de lanse edecek olan Nokia, giriş seviyesi telefonlarını konumlandırdığı Asha serisine yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Asha 500 olarak isimlendirilmesi beklenen telefon, genel görünümü itibariyle Asha 501 ile benzerlikler taşırken, farklı olarak kasa materyali ile ayrışıyor.
Polikarbon gövdenin kullanıldığı telefonda, ayrıca cam bir katman kullanılmış ve bu sayede telefona farklı bir hava katılmış. Kullanılan malzemenin karakteristiği itibariyle kendi segmentinn üzerinde bir yapı ortaya koyan telefon, Asha serisinin genel karakteristiğini oluşturan giriş seviyesi bir donanım ile karşımıza çıkacak. Yazılım olarak da güncellemeleri bulunan telefon, bu platforma yeni gelen WhatsApp sayesinde daha da ilgi çekici olacak gibi.
Asha 500'ün satış fiyatı ve tarihi ise şu an için bilinmiyor.
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Alimedyum mu ?
of nasıl batmadı ya?
microsoft catısı altında ki nokia hala nokia mıdır? yersen...
tüm mobil bölümü -yani bizi ilgilendiren nokyayı- sattılar herifler, ne birleşmesi
10 sene sonra satın aldıkları bölümü patentleri vs. geri iade etmicekler sadece isim hakkı ki o nokia ismini kullanmıcak bile microsoft isim mi kaldı peh
diğer yandan incelediğim modelelrde hala parlayan ekran kullanılıyor.alt segment diye küçücük ekranın kalitesinden ödün verilmemeli bence...
kısaca alt seviye denen 200-300 lira segmenti bence ölü bir yatırım olur.bir ay sonra bir 100 daha ekleyip yarım akıllı da olsa bir model tercih etmek çok daha avantajlı...hani nokiayı genelde savunurum ama sonuçta bende bir tüketiciyim esasında...
Şu an asha 501 de uyumlu olarak yok ona göre optimize edecekler herhalde :)
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