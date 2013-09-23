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Nokia'dan cam/polikarbon yapılı giriş seviyesi telefon: Asha 500

5 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'dan cam/polikarbon yapılı giriş seviyesi telefon: Asha 500
Merakla beklenen Lumia 1020 modelini 2 Ekim'de Türkiye'de lanse edecek olan Nokia, giriş seviyesi telefonlarını konumlandırdığı Asha serisine yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Asha 500 olarak isimlendirilmesi beklenen telefon, genel görünümü itibariyle Asha 501 ile benzerlikler taşırken, farklı olarak kasa materyali ile ayrışıyor.
Polikarbon gövdenin kullanıldığı telefonda, ayrıca cam bir katman kullanılmış ve bu sayede telefona farklı bir hava katılmış. Kullanılan malzemenin karakteristiği itibariyle kendi segmentinn üzerinde bir yapı ortaya koyan telefon, Asha serisinin genel karakteristiğini oluşturan giriş seviyesi bir donanım ile karşımıza çıkacak. Yazılım olarak da güncellemeleri bulunan telefon, bu platforma yeni gelen WhatsApp sayesinde daha da ilgi çekici olacak gibi.
Asha 500'ün satış fiyatı ve tarihi ise şu an için bilinmiyor.  

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Myxo 5 yıl en beğenilen
Tasarım harika ya.
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Public_Enemy 5 yıl
yazıda değinilmemiş ama görselde çift hat var
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DH Misafiri 5 yıl
joven
aleminyum ile maliyet olarak kıyaslandığı vakitpoli karbon (plastik ) maliyeti 20 katı aşağı çekiyor

Alimedyum mu ?
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DH Misafiri 5 yıl
Ben asha 501 almayı çok istiyordum ama alıp asha 500'ü görseydim nokiaya çok sinirlenirdim şimdi çok şüpheli yaklaşıyorum :S
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Rajeesh 5 yıl
e-Militarist
mert1907
Kadir Kaan
mert1907 Icindeki sistem MeeGo degil mi?
Değil...
Daha once Nokia Genel Muduru MeeGo kullaniliyor demisti Asha serisinde. Ama ne kullaniyorlarsa Asha 501 de de ayni sistem var ve serilik ve performans muazzam iyi. Elindr boyle bi sistem varken batiyor nasil oluyorsa.
Kimden duydunuz battığını? Batmadı. İsim hakkını 10 yıllığına Microsofta devredecek. Microsoft ile güçlerini birleştirdiler. Batma, iflas gibi bir durum yok. Microsoft çatısı altında devam edecek Nokia.

of nasıl batmadı ya?
microsoft catısı altında ki nokia hala nokia mıdır? yersen...
tüm mobil bölümü -yani bizi ilgilendiren nokyayı- sattılar herifler, ne birleşmesi
10 sene sonra satın aldıkları bölümü patentleri vs. geri iade etmicekler sadece isim hakkı ki o nokia ismini kullanmıcak bile microsoft isim mi kaldı peh
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bayanlara yakışır bi model olmuş
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Recharged 5 yıl
Nokia'nın bu tarz cihazlardan elde ettiği ciddi bir gelir var,onlarda bunun ekmeğini yemeye devam ediyorlar haliyle.
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onur01651 5 yıl
Cok merak ediyorumn, şu cihazlara bi flash koymak çok mu para
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SystemApps 5 yıl
şu javanın kökü tüm sistemlerden kazınmalı artık...gittim inceledim abicimde java işletim sistemiyle bi halt olmuyor.face twit hepsi hikaye...şu symbianın s60v3 versiyonu aslında alt segment için güzel bir seçenek olabilir...
diğer yandan incelediğim modelelrde hala parlayan ekran kullanılıyor.alt segment diye küçücük ekranın kalitesinden ödün verilmemeli bence...
kısaca alt seviye denen 200-300 lira segmenti bence ölü bir yatırım olur.bir ay sonra bir 100 daha ekleyip yarım akıllı da olsa bir model tercih etmek çok daha avantajlı...hani nokiayı genelde savunurum ama sonuçta bende bir tüketiciyim esasında...
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Redunay 5 yıl
Tam kız telefonu
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hakan.ifone 5 yıl
hicc iyi degil kaba kardeş bu tabletmiii :..:)
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khytr89 5 yıl
whatsapp 302 de de var yani yeni bir durum değil ;)
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The-Engineer 5 yıl khytr89
khytr89
whatsapp 302 de de var yani yeni bir durum değil ;)

Şu an asha 501 de uyumlu olarak yok ona göre optimize edecekler herhalde :)
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