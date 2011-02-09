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Nokia'dan samimi itiraf: Platformumuz yanıyor!

8 yıl
23,6b
1
342
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'dan samimi itiraf: Platformumuz yanıyor!
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Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi unvanını koruyan Nokia, firma tarihinin en sancılı dönemlerinden birisini yaşıyor. Akıllı telefonların yükselişi devam ederken, firmanın bu alandaki varlığı büyük tehlike altında. Son çıkan bazı raporlara göre pazar payı %31'e kadar gerileyen Nokia, yeniden yükselişe geçmek için strateji değiştirmeye hazırlanıyor.

Kötü gidişe son vermek için geçtiğimiz aylarda yönetim kadrosunda önemli bir değişiklik yapan Nokia, Microsoft'un yönetim kadrosunda yer alan Stephen Elop'u yeni tepe yöneticisi olarak atamıştı. Son dönemde N8 ve C7 gibi dikkat çekici telefonlara imza atan firma, hem yazılım hem de donanım açısından rakiplerinin sunduğu daha rekabetçi çözümlere karşı 11 Şubat'ta yeni stratejisini dünya kamuoyu ile paylaşacak.

Ancak 11 Şubat öncesinde şirketin yeni tepe yöneticisi Stephen Elop, çalışanlarına yolladığı bir mektupta samimi itiraflarda bulundu.. "Platformumuz yanıyor" diyen Elop, Android tabanlı telefon üreticilerini "ısınmak için pantolanlarına işeyen Finli çocuklara benzetiyorum" diyen Nokia yöneticisinden farklı olarak özeleştri yaptı ve geldikleri noktayı açık yüreklilikle dile getirdi. Oldukça uzun olan bu mektubun dikkat çekici noktalarından birinde Elop, "İlk iPhone 2007 yılında satışa sunulmasına rağmen, bizim hala o deneyime yaklaşan bir ürünümüz bulunmuyor" diyerek Apple'ın yarattığı etkiyi gözler önüne serdi, 300$+ fiyat segmentinde 2008 yılında %25 pazar payına sahip olan Apple'ın 2010 yılında %61'e kadar çıktığını belirtti. Elop ayrıca Apple'ın, eğer iyi dizayn edilirse yüksek fiyatlı telefonların satılabileceğini gösterdiğini, bugün oyunu değiştirerek üst seviye pazarın sahibi olduğunu da itiraf ediyor.

Nokia'dan samimi itiraf: Platformumuz yanıyor!
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Stephen Elop, Nokia CEO

Android için de ayrı parantez açan Stephen Elop, Andorid'in iki yılda yeni bir platform yaratarak uygulama geliştiriciler, servis sağlayıcıları ve donanım üreticilerini etkilemeyi başardığını söyledi. Elop ayrıca, ilk olarak üst seviye telefonlar için gelen Android platformunun bugün orta segmenti de kazandığını ve hızlı bir şekilde 100 Avro altındaki telefonların oluşturduğu segmentlere doğru genişlediğini söyledi. Google'ın çekim kuvveti olduğunu ve endüstrideki çok sayıda yeniliğin merkezi olduğunu da sözlerine ekledi.

Nokia içerisinde inovasyon adına yetenekli kaynaklara sahip olduklarını dile getiren Stephen Elop, bunları pazara sunma konusunda yeterince hızlı olmadıkları özeleştirisini de yapıyor. MeeGo'nun üst seviye telefonları kazanan bir platform olacağını düşündüklerini söyleyen Elop, ancak bu hızda gidilirse 2011 sonuna kadar pazarda sadece bir adet MeeGo ürün olacağını belirtiyor. Orta segment için Symbian ile Kuzey Amerika gibi öncü pazarlarda güçlü bir pozisyonda olduklarını söyleyen Elop, bununla birlikte Symbian platformunun geliştiriciler için artan tüketici beklentilerini karşılamakta giderek zorlaşan bir ortam olduğunu, yeni ürün gelişimini yavaşlattığını ve yeni donanım platformlarının avantajlarından yararlanmak istendiğinde dezavantaja neden olduğunu söyledi. Tüm bunların sonucu olarak eğer önceki gibi hareket ederlerse daha da geri kalacaklarını açık açık ifade eden Elop giriş seviyesinde ise Çinli üreticilerin hızına dikkat çekerek "hızlılar, ucuzlar ve bizimle yarışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Doğru silahlarla savaşmıyoruz" diyen Elop, savaşın artık cihaz değil ekosistem savaşı haline geldiğini ve bu ekosistemin cihazlar ve bu cihazların yazılımı kadar, geliştiriciler, uygulamalar, e-ticaret, reklam, arama, sosyal uygulamalar, lokasyon tabanlı servisler, birleştirilmiş iletişim özellikleri ve diğer pek çok şeyi kapsadığını söyledi. Rakiplerinin, kendi pazarlarını sadece cihazlarla ele geçirmediğini, bunu komple bir ekosistem ile başardıklarına dikkat çeken Elop, bu noktada bir tercih yapmak zorunda olduklarını, ekosistem inşa etmek, katalize etmek veya ekosisteme katılmak zorunda olduklarını belirtti. Karar vermek zorunda olduklarının altını ısrarla çizen Elop, aynı zamanda pazar payı, akıl payı ve zaman kaybettiklerini söyledi. Dünya evrimleşirken biz neden geri kaldık sorusunun cevabını bulmak için çaba gösterdiğini belirten tepe yöneticisi, Nokia'nın kendi içerisindeki tutumun da yanlış olduğunu platform yanarken üzerine gaz döktüklerini söyledi. Önemli kayıplarımız var, hızlı bir şekilde yenilik sunamıyoruz diyen yönetici, tüm çalışanlarına "platformumuz yanıyor" ifadeleriyle seslendi.

Nokia olarak önemli kaynaklara sahip olduklarını söyleyen Stephen Elop, "ileriye doğru bir yol üzerinde çalışıyoruz, pazar liderliğimizi yeniden inşa edecek bir yol üzerinde... 11 Şubat'ta yeni stratejimizi paylaştığımızda, bu şirketimizi dönüştürmeye yönelik büyük bir çaba olacak. Ama inanıyorum ki, önümüzde duran zorluklarla yüzleşebilir, hep birlikte kendi geleceğimizi tayin etmeyi seçebiliriz. " dedi.


http://www.engadget.com/2011/02/08/nokia-ceo-stephen-elop-rallies-troops-in-brutally-honest-burnin/ Yorum Yaz
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Silverlight 8 yıl en beğenilen

kallesnikof

önümüzdeki senelerde nokia nın hızlı bir düşüşe gireceğini düşünüyorum,samsung ve lg ise nokianın yerini almaya başlayacaklar, en azından nokianın özelliklerden kısma politikasının değişmesine kadar böyle devam edecek.

Her ay kameraları 0.1 megapixel arttırıp yeni model diye sunarlarsa olacağı buydu.
kallesnikofönümüzdeki senelerde nokia nın hızlı bir düşüşe gireceğini düşünüyorum,samsung ve lg ise nokianın yerini almaya başlayac...
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4 Yanıt Yanıtla +18
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FRAPS 5 yıl
Bu şerefsiz yüzünden , güzelim nokia yı iç ettiler.Koca firmayı değerini düşürüp düşürüp 7.2 milyar dolara satın aldılar. Ulan nokia sadece patentlerinin yarısını satsa 20 milyar dolar eder.
Yazıklar olsun.
Bu şerefsiz yüzünden , güzelim nokia yı iç ettiler.Koca firmayı değerini düşürüp düşürüp 7.2 milyar dolara satın aldılar. Ulan nokia sadece patentlerinin yarıs...
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HaypurTiryading 8 yıl
Nokia'nın kafasına saksı mı düşmüş nedir?
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inexo 5 yıl
helvanı yedik sırada blackberry ile htc var
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*GameOver* 5 yıl
Symbianı kendileri bozdular en son v60 iyiydi sonraki sürümlerde oyun kurmakta zorlanıyorsunuz biz pro kullanıcılar belki hepsinin üstesinden geldik ama stabilite öldü kullanıcıları yordular kendi kuyularını kendileri kazdılar hak ettin Nokia
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Bill Shankly 5 yıl


Batsalar bile 3310 u unutmayız
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caferaga 5 yıl
Apple in sonuda ayni gozukuyor
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frux 7 yıl
Herkes işlemci gücü yüksek dokunmatik büyük ekranlı gelişmiş pahallı telefon kullanmıyor.. Genellikle ucuz 200 - 300 liralık sadece konuşmak ve mesajlaşmak için kullanılan java gibi basit işletim sistemi olan telefonlar daha çok satılıyor.. Bu tip ucuz telefon piyasasında; nokia sağlamlığı ve kalitesi ile daha çok tercih ediliyor.. Gelişmiş iyi bir telefon alınacaksa, iyi bir işletim yazılımı ve geniş profosyenel uygulama seçenekleri ile Iphone 4 en iyi seçimdir bence...
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dreampowder 7 yıl
Nokia dan tek beklediğim şey wp7 yüklü yeni modellerinin gelmesi, onun dışında yaptığı hiçbir model ilgi çekici değil
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Ed - 7 yıl
nokia zırt pırt çıkardığı birbirinin %90 benzeri modellerle bizim milletin baya parasını kazandı. nokia'yı severim, çizgisi iyiydi ama 3310-3410 çıktığı zaman bu işteki politikası belli olmuştu. o zamandan beri çıkardığı yeni modellerde hep "iç aksam aynı - kasa farklı" yolunu izledi.

ama bizim millet gösterişi sevdiğinden kimse bunu eleştirmedi. 2.el telefon satanlar bu durumun her zaman farkındaydı. bana göre de nokia bu basmakalıp modellerle senelerce Türkiye pazarında at oynattı. iphone ve sonrasında android telefonlar çıkınca arşları tutuştu. şimdi bazı symbian modellerine düşük fiyat tutarak orta direk kesimi sadık tutmaya çalışıyorlar, ancak adam 600 liraya sattığı telefonun donanımı, ekranı 0.3 inç büyütülmüş ve kasası makyajlanmış hali 1100 TL. başka fark yok. gene aynı mantığı izliyorlar. 8 MP kamerayla alıcıları kandırmaya çalışıyorlar. özellikle bu kamera-flaş olayında çok güzel avlıyorlar insanları.

donanımı eski yeni, gpu var veya ekran clear black bilemem, ama artık Türkiye'de bir iphone gerçeği var. ben apple fanı değilim, hatta apple hater olduğum bile söylenebilir. ancak şunu kabul etmek gerek, artık internet üzerindeki bütün popüler siteleri geçtim, en kıytırık internet hizmetlerinin bile iphone'a özel yazılmış sürümleri var. web sayfalarının iphone'a uygun ayrı sürümleri var. android de bu gidişle bu noktaya gelecek. nokia bu süreçte bunlara cevap veremedi. ya da vermek istemedi, "biz hala megapiksel ve led flaşla insanları kandırırız" düşüncesindeydiler belki de. yanlış yaptılar. ama gene de iyi cihaz sattılar.

şimdi "symbian batıyo" diye dövünmeye gerek yok, kendi düşen ağlamaz. nokia kibirinden bu hallere geldi diye düşünüyorum. apple da kibirli bir firma, ancak çıkardıkları 4 tane telefon ile piyasayı silip süpürmekle kalmayıp devrim yaptılar. asıl kibiri hakeden, orta seviye alıcılar tarafından bu kadar el üstünde tutulan ve imajı güçlenen apple firması.

nokia'nın Türkiye'de hala kemik bir kullanıcı kitlesi var. nokia kendi kullandığı OS'de yapacağı bir devrimle bu kitlenin sadakatini sağlamlaştırabilir. ancak apple'a ve androidli cihazlara kaçırdığı müşterileri geri döndürmesi kolay olmaz diye düşünüyorum. çünkü nokia'dan diğerine geçen adam "ben telefon kullanmıyormuşum" diyor.
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ancak bütün bu telefon-OS tartışmaları belirli sınırlar içerisinde kalmalı. yani ben şundan eminim; burada telefon işlemcisinden ram'inden bahseden insanların yarısından fazlası bu donanımı sadece angry birds oynarken ve youtube videosu izlerken kullanıyor. burada kullandığı telefonun ve işlevlerin hakkını veren, yani örneğin evindeki sunucu makinası ile sürekli klasörlerini senk halinde tutan, telefonda hazırladığı sunumları iş yerindeki tepegözüne kablosuz olarak gönderip sunum yapan, evdeki wireless modeminden aldığı interneti telefonla değişik yerlere yayan, iş icabı sürekli office dosyalarını görüntüleyen ve editleyen, telefonu küçük bir server olarak kullanan, telefonunu randevularını sesli olarak kaydettiği bir ajanda olarak kullanan, e-maillerine telfonundan bakıp cevap veren, telefonundan ihtiyaca binaen video konferans yapan, çektiği fotoğrafları anında MMS 'le gönderen, vs. yapan insanlar herhalde kullanıcıların %1'i dir. ama herkesin kaçırdığı bir nokta var ki, bu telefonların donanımları ve OS fonksiyonları, bütün bu işleri görecek kadar kuvvetli. yani buradaki insanların çoğu bu telefonu surf, müzik, wireless ve convert ettiği videoları izlemek gibi basit işler için kullanıyorlar. bu durumda ise telefonların işletim sistemleri ve donanımları üzerine yapılan bu kadar büyük tartışmalar, atışmalar, kavgalar bana oldukça gereksiz geliyor.

"tüketim çılgınlığı" da tam olarak buna deniyor.

telefonda yaptığım işler olan telefon + sms + twitter + işim icabı e-mail alıp gönderme ve office dosyaları oluşturma, editleme, görüntüleme + ajanda + wireless gibi temel işlevleri E71 telefonum yerine getiriyor. belki ekranı biraz daha büyük olabilirdi. çok gerilerde kalmışım dimi? E71 antika oldu halbuki dimi?
ekranı da ufacık, 320x240, ıyy, çamur gibi. bu ezik telefon bütün işlerimi görüyor. telefonda video izlemiyorum, pc var. telde video izleyecek kadar uzun yolculuk yapmıyorum, yapsam pc yanımda oluyor. ihtiyaca göre. haa, bir gün elimdeki telefondan fazlasına gerek görürsem, belki de hiç sevmesem de bir iphone alacağım. popülerliğinden kaynaklanan işlevselliği yüzünden. nokia, 5110'dan beri nokia kullanıcısı olan ve 6600'dan beri (yani birçoğunuzun ilkokul zamanlarından beri) symbiancı olan beni de kaybedecek. sonuçta ben tüketiciyim. ayırdığım bütçeye göre, ihtiyacıma göre en iyisini alırım, hiçbir markanın bayrağını taşımak zorunda değilim. bu bir 'dava' da değil.
--

not: hiçbirinize mantıklı gelmeyecek, bir çoğunuza da acayip gelecek bir telefon yorumu okudunuz. bu işlere doyunca ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.

haydin hayırlı bayramlar.
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Teslaman 7 yıl
Yeni ekosistem yapıcakta, geliştiricekde, uygulama vs bolluğu olucakda ohooooo ölme eşşeğim ölme. Bu saatten sonra bence yeni bi sistem yaratmaya çalışmasın. Çünkü alternatifleri çok güçlü. IOS ve Android geliştiği sırada alternatifleri yoktu. Birbirlerinin alternatifi idiler fakat pazar boştu zaten. Şu anda zaten belli başlı sağlam 2 tane sistem var. Kimse macera aramak istemez..
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DH Misafiri 7 yıl
kendi düşen ağlamaz.
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DEMIGOD 7 yıl
yansın bitsin kül olsunlar yada nese..
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Sedat. 8 yıl
Yaa hala symbian telefon çikarirsan o ateş paçanizi daha çooooooook yakar Yakacakta.... !

Vatandaş artik gerizekali degil Nokia eskidendi........ Bir Samsung Galay s diye bişiy var NOKİAAAA REİS.... ha bire symbian symbian....

Kendiniz kullanin o telefonlari şimdi... Nokia önümüzdeki 10 yil içinde Eger ki symbiandan vazgeçmezse Saçma sapan tasarimlarla telefon çikarmaktan vazgeçmezse Nokia tarih olur....
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ercanekon 8 yıl
yahu ne arkadaşlar var sanki kullandığı telefonun firması ona sponsor olmuş, maaş bağlamış firmayı o derece canla başla savunuyor. firmanın kendisi kendini savunamayacak duruma gelmişken nokia savunuculuğunu anlamıyorum. evet gerçekten nokia bir ekoldür. hala dünya pazarında liderdir. hepimizin zamanında bir nokia kullanmışlığı vardır. bunlar doğru ama çağın biraz gerisinde kaldı. n95 telefonun ekranını büyüt klavye ekle, birazcık symbianı geliştir al sana e71, e71 e touch pad ekle bakın e72, n95 in tuşları kaldır symbianı geliştir basmatik yap buyrun 5800. ama artık yemez. keşke nokia hepsini birden üretse ucuz symbian, wm, android. her kesime hitap etse. keşke 900-1000 tl dan satışa çıkardığı telefonu 4-5 ay sonra 500 liraya satıp pahalı alanları keriz yerine koymasa (bkz. 5800) arkadaşlar bu tartışmalar çok gereksiz. herkesin kendi kullandığı telefon en iyisidir. saygılar.
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El Fuego 8 yıl
Nokia'mi tokatlayacak?

Halihazirda kendi manyak olmus ya... WM den medet umuyor.
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dark-knight 8 yıl
linuxlinuxlinux çok komiksin gerçekten. benim 1 hafta önceki mesajımı bulup cevaplamaya çalışmışsın.
nickin dahil yazıdğın mesajlarla yaş aralığını ortaya çıkarmaktan başka bir şey yapmıyorsun.
sana göre burada nokiayı kötüleyen herkes başka bir markanın fanı olmak zorunda zaten

2009'dan kalma 2 türkçe haber bulmuşsun. Bu mu yani yapabildiğin

apple'ın htc dahil bir çok firmayla patent davası oldu zaten. Nokia'nın davası da sonuçlanmış değil.
ona bakarsan microsoft'a google'a her sene kaç dava açılıyor.
oracle google'a androidde java api kullanıldığı için dava açtı vs vs.

yeni çıkan atrix 4g , incredible s i falan geçtim
bana şunun cevabını ver nokia'nın iphone 4, motorola milestone , htc desire hd gibi telefonlarla yarışabilecek bir smartphone'u var mı yok mu?

bu arada fun boy diye bir şey yok fanboy o

hazırlık okuyunca öğrenirsin umarım
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1 9 0 7 8 yıl
Nokia yi ne kadar kötulesekde yüzde doksanımızın ilk telefonu Nokia ydi.teknolojinin çok gerisinde kalmalarına rağmen ilk telefonlarının bile ne kadar sağlam olduğunu biliyoruz ama gittikçe bozuyorlar gercekten
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darkaura 8 yıl
zaten telefonlarini elestirmiyoruz burda. nokia hala saglam telefonlar uretiyor.

sorunda burda basliyor ya. hala telefon urettigini sandigi icin duzgun bir akilli telefon cikartamiyor. akilli telefonun artik telefonla bir ilgisi kalmadi. telefon sadece yan ozelliklerinden biri. ozunde tasinabilir el bilgisayari. bu yuzden rakipleri yazilima donanima odaklanirken, nokia kasanin sekliyle ugrasarak senelerce vakit kaybetti. ve bu yuzden rakipleri kullanici arayuzunu gelistirip her gun daha akici hale getiriken, nokia fiziksel tuslari nasil yerlestirsem derdindeydi. nedeni basit. numara tusu olmayan telefon olmaz.
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