Nokia'dan samimi itiraf: Platformumuz yanıyor!

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi unvanını koruyan Nokia, firma tarihinin en sancılı dönemlerinden birisini yaşıyor. Akıllı telefonların yükselişi devam ederken, firmanın bu alandaki varlığı büyük tehlike altında. Son çıkan bazı raporlara göre pazar payı %31'e kadar gerileyen Nokia, yeniden yükselişe geçmek için strateji değiştirmeye hazırlanıyor.

Kötü gidişe son vermek için geçtiğimiz aylarda yönetim kadrosunda önemli bir değişiklik yapan Nokia, Microsoft'un yönetim kadrosunda yer alan Stephen Elop'u yeni tepe yöneticisi olarak atamıştı. Son dönemde N8 ve C7 gibi dikkat çekici telefonlara imza atan firma, hem yazılım hem de donanım açısından rakiplerinin sunduğu daha rekabetçi çözümlere karşı 11 Şubat'ta yeni stratejisini dünya kamuoyu ile paylaşacak.

Ancak 11 Şubat öncesinde şirketin yeni tepe yöneticisi Stephen Elop, çalışanlarına yolladığı bir mektupta samimi itiraflarda bulundu.. "Platformumuz yanıyor" diyen Elop, Android tabanlı telefon üreticilerini "ısınmak için pantolanlarına işeyen Finli çocuklara benzetiyorum" diyen Nokia yöneticisinden farklı olarak özeleştri yaptı ve geldikleri noktayı açık yüreklilikle dile getirdi. Oldukça uzun olan bu mektubun dikkat çekici noktalarından birinde Elop, "İlk iPhone 2007 yılında satışa sunulmasına rağmen, bizim hala o deneyime yaklaşan bir ürünümüz bulunmuyor" diyerek Apple'ın yarattığı etkiyi gözler önüne serdi, 300$+ fiyat segmentinde 2008 yılında %25 pazar payına sahip olan Apple'ın 2010 yılında %61'e kadar çıktığını belirtti. Elop ayrıca Apple'ın, eğer iyi dizayn edilirse yüksek fiyatlı telefonların satılabileceğini gösterdiğini, bugün oyunu değiştirerek üst seviye pazarın sahibi olduğunu da itiraf ediyor.

Stephen Elop, Nokia CEO

Android için de ayrı parantez açan Stephen Elop, Andorid'in iki yılda yeni bir platform yaratarak uygulama geliştiriciler, servis sağlayıcıları ve donanım üreticilerini etkilemeyi başardığını söyledi. Elop ayrıca, ilk olarak üst seviye telefonlar için gelen Android platformunun bugün orta segmenti de kazandığını ve hızlı bir şekilde 100 Avro altındaki telefonların oluşturduğu segmentlere doğru genişlediğini söyledi. Google'ın çekim kuvveti olduğunu ve endüstrideki çok sayıda yeniliğin merkezi olduğunu da sözlerine ekledi.

Nokia içerisinde inovasyon adına yetenekli kaynaklara sahip olduklarını dile getiren Stephen Elop, bunları pazara sunma konusunda yeterince hızlı olmadıkları özeleştirisini de yapıyor. MeeGo'nun üst seviye telefonları kazanan bir platform olacağını düşündüklerini söyleyen Elop, ancak bu hızda gidilirse 2011 sonuna kadar pazarda sadece bir adet MeeGo ürün olacağını belirtiyor. Orta segment için Symbian ile Kuzey Amerika gibi öncü pazarlarda güçlü bir pozisyonda olduklarını söyleyen Elop, bununla birlikte Symbian platformunun geliştiriciler için artan tüketici beklentilerini karşılamakta giderek zorlaşan bir ortam olduğunu, yeni ürün gelişimini yavaşlattığını ve yeni donanım platformlarının avantajlarından yararlanmak istendiğinde dezavantaja neden olduğunu söyledi. Tüm bunların sonucu olarak eğer önceki gibi hareket ederlerse daha da geri kalacaklarını açık açık ifade eden Elop giriş seviyesinde ise Çinli üreticilerin hızına dikkat çekerek "hızlılar, ucuzlar ve bizimle yarışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Doğru silahlarla savaşmıyoruz" diyen Elop, savaşın artık cihaz değil ekosistem savaşı haline geldiğini ve bu ekosistemin cihazlar ve bu cihazların yazılımı kadar, geliştiriciler, uygulamalar, e-ticaret, reklam, arama, sosyal uygulamalar, lokasyon tabanlı servisler, birleştirilmiş iletişim özellikleri ve diğer pek çok şeyi kapsadığını söyledi. Rakiplerinin, kendi pazarlarını sadece cihazlarla ele geçirmediğini, bunu komple bir ekosistem ile başardıklarına dikkat çeken Elop, bu noktada bir tercih yapmak zorunda olduklarını, ekosistem inşa etmek, katalize etmek veya ekosisteme katılmak zorunda olduklarını belirtti. Karar vermek zorunda olduklarının altını ısrarla çizen Elop, aynı zamanda pazar payı, akıl payı ve zaman kaybettiklerini söyledi. Dünya evrimleşirken biz neden geri kaldık sorusunun cevabını bulmak için çaba gösterdiğini belirten tepe yöneticisi, Nokia'nın kendi içerisindeki tutumun da yanlış olduğunu platform yanarken üzerine gaz döktüklerini söyledi. Önemli kayıplarımız var, hızlı bir şekilde yenilik sunamıyoruz diyen yönetici, tüm çalışanlarına "platformumuz yanıyor" ifadeleriyle seslendi.

Nokia olarak önemli kaynaklara sahip olduklarını söyleyen Stephen Elop, "ileriye doğru bir yol üzerinde çalışıyoruz, pazar liderliğimizi yeniden inşa edecek bir yol üzerinde... 11 Şubat'ta yeni stratejimizi paylaştığımızda, bu şirketimizi dönüştürmeye yönelik büyük bir çaba olacak. Ama inanıyorum ki, önümüzde duran zorluklarla yüzleşebilir, hep birlikte kendi geleceğimizi tayin etmeyi seçebiliriz. " dedi.

http://www.engadget.com/2011/02/08/nokia-ceo-stephen-elop-rallies-troops-in-brutally-honest-burnin/