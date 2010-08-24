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Nokia'dan yeni müzik telefonu: Dokunmatik ekranlı 5250

8 yıl
53,5b
1
24
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'dan yeni müzik telefonu: Dokunmatik ekranlı 5250
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Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, müzik odaklı yeni modeli 5250'yi detaylandırdı.  104 x 49 x 14 mm boyutlarında olan ve 640 x 360 piksel çözünürlüğünde 2.8-inç ekran ile donatılan yeni telefon, Symbian^1 platformunu çalıştırıyor. Bazı ülkelerde sınırsız Ovi Music servisiyle sunulması beklenen Nokia 5250, 2 megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera, 51MB dahili bellek, yüksek depolama kapasitesi için microSD bellek kartı ve GSM/EDGE desteği gibi temel detayları bünyesinde altında barındırıyor.

Gençlerin hedeflendiği Nokia 5250 başta Facebook olmak üzere MySpace ve diğer sosyal ağlara hızlı erişim desteği de sunacak. Guitar Hero 5 oyunun mobil versiyonuna da sahip olacak Nokia 5250'nin son çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık) döneminde satışa sunulması beklenirken, yurt dışı satış fiyatının 115 Avro civarında olacağı belirtiliyor.

Nokia'dan yeni müzik telefonu: Dokunmatik ekranlı 5250
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DH Misafiri 7 yıl
benim bir arkadaşta var çokta güzel değil
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DH Misafiri 7 yıl
Çnkü arkadaş Nokıa 5250 bnde kullanıyorum gayet memnunum ses kalitesi mükemmel özellikleri çok çok iyi hem bu arada kulaklık sesi o akdarda az değil kulağı rahatsız ve sağır etmicek şekilde dizayn edilmiş yni kısaca rahatca müzik dinlemek için ;)
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DH Misafiri 7 yıl
kulaklık sesi çoook çok az nasıl bir müzik telefonudur anlamış değilim :s
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DH Misafiri 8 yıl
ben bu telefonu bugn aldım tipine falan bakmayın bence ses kalitesi bi harika özellikle hoparlörü bi mütiş alırsanız tavsiye ederm tas gibi telefon 3/4 yıl kullanılır ;)
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Wesley Sniper 8 yıl
Nokianın 5800 dan kırpıp kırpıp yaptıgı telefonlardan biri fazla bisey beklemeyin...
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DH Misafiri 8 yıl
kullanıyorum geyette memnunum on numara bravo nokıa iyi bir tasarım
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DH Misafiri 8 yıl
sömestır tatiline kadar yani 28 ocak bu zamana kadar bu telefon tutmassa 250 & 200 gibi cazip fiyata indirgenecektir telefonu begenenler sabredip beklesnler ocagn 28'ine bişey kalmadı hem ozamana kadar özelliklerini dokunmatik ekranın hassaslıgını . ses kalitesinide öğrenmiş oluruz.
' GuneyCeyLan !
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DH Misafiri 8 yıl
amanya hiçbişey etmez wi-fi yoq gps yoq aman 250 buna çookkk fazla irenç bi tel
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sotoxs 8 yıl
burda 500 olur hatta fabrika yetiştiremez :)
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ali282 8 yıl
hoparlör sesı nasl olur acaba..
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Harold Finch 8 yıl
Ekran bence küçük. Birde kapasitif mi resesitif mi acaba?
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iturkoman 8 yıl
bence kapasitif olur bu sefer. Telefonun tipine bakarsanız eski XM Serisi telefonların klasik tipinden çok X6 tipine benziyor. Zaten yeterince resistif XM var bu da herhalde kapasitif olur.
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