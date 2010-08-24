Nokia'dan yeni müzik telefonu: Dokunmatik ekranlı 5250

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, müzik odaklı yeni modeli 5250'yi detaylandırdı. 104 x 49 x 14 mm boyutlarında olan ve 640 x 360 piksel çözünürlüğünde 2.8-inç ekran ile donatılan yeni telefon, Symbian^1 platformunu çalıştırıyor. Bazı ülkelerde sınırsız Ovi Music servisiyle sunulması beklenen Nokia 5250, 2 megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera, 51MB dahili bellek, yüksek depolama kapasitesi için microSD bellek kartı ve GSM/EDGE desteği gibi temel detayları bünyesinde altında barındırıyor.

Gençlerin hedeflendiği Nokia 5250 başta Facebook olmak üzere MySpace ve diğer sosyal ağlara hızlı erişim desteği de sunacak. Guitar Hero 5 oyunun mobil versiyonuna da sahip olacak Nokia 5250'nin son çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık) döneminde satışa sunulması beklenirken, yurt dışı satış fiyatının 115 Avro civarında olacağı belirtiliyor.