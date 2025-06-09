WhatsApp’tan yeni medya ayarı: Otomatik indirme kalitesi artık seçilebiliyor

WhatsApp, kullanıcıların medya içeriklerini nasıl indireceklerini seçmelerine olanak tanıyan yeni bir özellikle gündemde. Nisan ayından bu yana test edilen bu özellik, artık Android için yayınlanan 2.25.18.11 numaralı beta sürümle sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Geliştirmenin önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.

Yeni özellikle birlikte, “Ayarlar > Depolama ve veriler” menüsüne eklenen “Otomatik indirme kalitesi” seçeneği sayesinde kullanıcılar, fotoğraf ve videoların hangi kalitede indirileceğini belirleyebiliyor. İki seçenek bulunuyor: standart kalite ve HD kalite. Standart kalite tercih edildiğinde daha az yer kaplayan sıkıştırılmış bir sürüm otomatik olarak indirilirken, HD kalite seçilirse dosyanın yüksek çözünürlüklü versiyonu cihaza yükleniyor.

Samsung e-kağıt ekranı tanıtıldı: Tek şarjla 500 gün dayanıyor 23 sa. önce eklendi

Dikkat çeken bir detay da şu: Medya HD olarak gönderildiğinde WhatsApp, hem standart hem de HD versiyonları aynı anda sunucularına yüklüyor. Bu sistem, uçtan uca şifreleme nedeniyle WhatsApp'ın medya üzerinde işlem yapamamasından kaynaklanıyor. Alıcı taraf standart kaliteyi seçse bile, isterse aynı içerikten HD versiyonuna manuel olarak sohbet ekranı üzerinden ulaşabiliyor.

Bu özellik, kullanıcıya hem depolama alanını kontrol etme hem de içerik kalitesini yönetme imkânı tanıyor. WhatsApp’ın bu yeniliği, medya alışverişinde daha esnek ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: