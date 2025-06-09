Vivo X Fold 5'in resmi görseli ve ekran özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Vivo, katlanabilir telefon pazarındaki en yeni ürünü Vivo X Fold 5 ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Cihazın resmi tanıtımına sayılı günler kala, Vivo Ürün Müdürü Han Boxiao tarafından paylaşılan yeni görsel ve bilgiler, telefonun tasarım ve ekran özelliklerini gözler önüne serdi.

İşte Vivo X Fold 5’in ekran teknolojileri ve yenilenen tasarım detayları:

Vivo X Fold 5, hem iç hem de dış ekranında premium sınıf LTPO 8T paneller kullanıyor. Bu paneller, kaydırma, video izleme ve oyun oynama gibi günlük kullanım senaryolarında üstün bir görsel deneyim sunan uyarlanabilir yenileme hızına sahip. Telefonun en dikkat çekici iyileştirmelerinden biri, 4.500 nit yerel tepe parlaklığına ulaşabilen ekran parlaklığı. Bu özellik, cihazın doğrudan güneş ışığı altında bile rahatça okunabilir olmasını sağlıyor. Ayrıca, göz sağlığını korumak amacıyla TÜV Rheinland Global Eye Protection 3.0 sertifikasına sahip olan ekran, yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisini de destekliyor. Renk doğruluğu açısından da beklentileri karşılayan Vivo X Fold 5, Zeiss Master Color kalibrasyonuyla zengin ve doğal renk üretimi sunuyor.

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Yayımlanan görsel, tasarım açısından da dikkat çekici bir yeniliği ortaya koydu. Cihazın sol kenarında, önceki X Fold 3 serisinde yer alan uyarı kaydırıcısının yerini alan yeni bir fiziksel düğme bulunuyor. Henüz resmi olarak işlevi açıklanmamış olsa da, bu düğmenin programlanabilir bir yapı sunması veya hızlı işlemler için kullanılabilecek olması kuvvetle muhtemel.

Vivo, yeni amiral gemisinin teknik özellikleriyle ilgili detaylı bilgileri henüz tam anlamıyla açıklamış değil. Ancak şimdiye kadar paylaşılan bilgiler, Vivo X Fold 5’in oldukça dayanıklı bir yapı sunduğunu gösteriyor. Cihazın, -20 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklarda bile sorunsuz çalışabildiği ve IP5X toz ile IPX9 su direnci sertifikalarına sahip olduğu doğrulanmış durumda. Bu da Vivo X Fold 5’i zorlu çevresel koşullara karşı oldukça dirençli kılıyor.

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Vivo X Fold 5'in resmi görseli ve ekran özellikleri ortaya çıktı

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