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    POCO F7'nin tasarımı sızdı: Oyunculara göz kırpan yeni amiral gemisi

    POCO'nun yakında tanıtılması beklenen modeli F7, tanıtımdan önce sızdırılan bir görselle gündeme geldi. Cihazın arka tasarımında dikkat çeken detaylar, özellikle oyun severlere hitap ediyor.

    POCO F7'nin tasarımı sızdı: Oyunculara göz kırpan yeni model! Tam Boyutta Gör

    POCO’nun yeni bütçe dostu amiral gemisi modeli F7, tanıtım öncesinde sızdırılan bir görselle ilk kez ortaya çıktı. Arka yüzeyin gösterildiği bu görüntüde, çift kameralı oval bir modül ve dikkat çekici açılı tasarım göze çarpıyor. En dikkat çekici detaylardan biri ise, Snapdragon işlemcisini kısmen sergileyen şeffaf panel. Bu tasarım, cihazın özellikle oyun odaklı bir kitleye hitap edeceğini gösteriyor.

    Telefonun arkasında “50MP OIS” ibaresi dikkat çekerken, POCO F7’nin aslında Redmi Turbo 4 Pro’nun yeniden isimlendirilmiş versiyonu olduğu düşünülüyor. Cihazın içinde yer alan Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, üst seviye performansı daha ulaşılabilir hale getiriyor. Bu da onu yoğun oyun kullanımı için cazip bir alternatif yapıyor.

    Ön yüzde ise 6.83 inç büyüklüğünde, düz yapıda LTPS OLED ekran yer alması bekleniyor. 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı bir görsel deneyim sunacak. Kutudan Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile çıkacak cihaz, yazılım tarafında da güncel olacak.

    F7, 6.550mAh gibi oldukça büyük bir batarya taşıyor ve 90W hızlı şarj desteği sunuyor. Suya ve toza karşı IP68/69 dayanıklılığı ile de dikkat çeken modelin, Haziran ayının 17’si ile 19’u arasında tanıtılması bekleniyor.

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    turkelvis 1 gün önce

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    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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