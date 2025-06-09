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Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları için heyecan artarken, Galaxy Z Fold 7’nin tanıtım tarihiyle ilgili beklentiler bir süreliğine ertelenmiş görünüyor. Daha önce temmuzun ilk günlerinde tanıtılması beklenen cihazın, artık ayın ortasına doğru sahneye çıkacağı konuşuluyor.

Z Fold 7’de önceki modele kıyasla daha büyük bir ekran, daha ince bir gövde ve geliştirilmiş kamera gibi bazı önemli değişiklikler var. Ayrıca Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve yeni yazılım optimizasyonları sayesinde cihazın pil performansında da iyileşme bekleniyor. Yine de 4400 mAh batarya kapasitesinde bir artış yok, yani kullanım süresi tarafındaki kazanç büyük ölçüde verimlilik kaynaklı olacak.

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Fiyat tarafında ise durum pek iç açıcı değil. Z Fold 6 modeli 1.899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu; yeni modelin bu seviyenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Zaten yüksek olan fiyatlara eklenecek ufak bir artış bile kullanıcıların kararını zorlaştırabilir. Beklentilerin yükseldiği bu lansman öncesinde, Samsung’un vaat ettiklerini ne ölçüde karşılayacağı merak konusu.

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Galaxy Z Fold 7’nin tanıtım tarihi bir miktar gecikebilir

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