Xiaomi, Apple'ın izinden gidebilir: HyperOS 26 iddiası

XiaomiTime'dan gelen bu rapor, Xiaomi'nin Apple'ın izinden gitmeyi planladığını iddia ediyor. Geçtiğimiz hafta, Apple'ın iOS 19 yerine iOS 26'ya geçeceği ortaya çıkmıştı. Farklı cihazları için farklı numaralı işletim sistemlerine sahip olan Apple, birbiriyle uyuşmayan ve kafa karıştıran numaralandırma sistemini terk ederek, yıla göre isimlendirmeye geçmeyi planlıyor. Xiaomi'nin de benzer bir sebeple bu yola gireceği belirtiliyor.
Daha sade ve anlaşılır olması hedefleniyor
Ancak şu aşamada bu bilgiyi destekleyecek yeterli kanıt yok. XiaomiTime, bu isim değişikliğinin şirketin “en iyi pazar stratejileriyle” uyum sağlamak adına atacağı adımların bir parçası olduğunu öne sürüyor. Amaç, kullanıcıların en güncel sürümü daha kolay tanıyabilmesi için daha sade ve anlaşılır bir isimlendirme sistemine geçmek gibi görünüyor.
Şimdilik, HyperOS 3 mevcut yapı olarak kalmaya devam ediyor ve sürüm numarasında yapılacak değişiklik muhtemelen Android 16'nın piyasaya sürülmesine yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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