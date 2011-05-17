Nokia'nın MeeGo işletim sistemli telefonu N9 için video yayınlandı

Gelecek planlamasını Microsoft'un Windows Phone platformu etrafında şekillendiren Nokia'nın, MeeGo işletim sistemini kullanan ilk ve muhtemelen tek telefon olarak N9 (N950) üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir biliniyordu. Ne zaman çıkacağı henüz belli olmayan QWERTY klavyeli telefon için Pocketnow sitesi yeni bir video yayınladı. Nokia cephesinden sızdırılan video, N9'a ilişkin bazı yeni detayları ortaya koyuyor. Videodan da anlaşılabileceği üzere, N9'da kullanılan menü ikonlarının, ilk defa X7 modeliyle lanse edilen ve yakında Nokia'nın Symbian^3 tabanlı pek çok modeli için kullanıma sunulması beklenen Anna güncellemesindekilerle aynı olduğunu görüyoruz. Bu noktada kimileri N9'un beklenenin aksine Symbian tabanlı olacağını iddia etse de, ağırlık kazanan düşünce, MeeGo işletim sistemi üzerinde Anna güncellemesindeki ikon tasarımının kullanılmış olduğu yönünde.

Nokia'nın yeni telefonu için cevabı merakla beklenen bir diğer önemli soru ise kullanılan yongada sistem platformu üzerine. Bilindiği üzere MeeGo işletim sistemi Nokia ve Intel ortaklığında geliştirildi ve uzunca bir süre boyunca N9'da Intel platformunun kullanılacağı tartışıldı. Ancak gelen son bilgilere göre Nokia'nın işlemci tedarikçileri arasında Qualcomm da yer alıyor yani MeeGo'lu N9'da Snapdragon işlemci olma ihtimali de gündemde tutuluyor. Tüm bunlara ek olarak telefonun netlik kazanan bir detayı bulunuyor ki bu da kamerası. N8 ile benzer şekilde Carl Zeiss donanmlı 12 Megapiksel kameraya yer verilen telefonda, N8 ve E7 modellerinden farklı olarak otomatik-fokus'a ve çift LED'e yer veriliyor. Nokia'ın güncel ürün gamındaki en güçlü telefon olacağı konuşulan N9 için merak edilen çok sayıda soru bulunuyor ve Nokia'nın bu soruları ne zaman yanıtlayacağı şu an için bilinmiyor.