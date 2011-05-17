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Nokia'nın MeeGo işletim sistemli telefonu N9 için video yayınlandı

8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gelecek planlamasını Microsoft'un Windows Phone platformu etrafında şekillendiren Nokia'nın, MeeGo işletim sistemini kullanan ilk ve muhtemelen tek telefon olarak N9 (N950) üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir biliniyordu. Ne zaman çıkacağı henüz belli olmayan QWERTY klavyeli telefon için Pocketnow sitesi yeni bir video yayınladı. Nokia cephesinden sızdırılan video, N9'a ilişkin bazı yeni detayları ortaya koyuyor. Videodan da anlaşılabileceği üzere, N9'da kullanılan menü ikonlarının, ilk defa X7 modeliyle lanse edilen ve yakında Nokia'nın Symbian^3 tabanlı pek çok modeli için kullanıma sunulması beklenen Anna güncellemesindekilerle aynı olduğunu görüyoruz. Bu noktada kimileri N9'un beklenenin aksine Symbian tabanlı olacağını iddia etse de, ağırlık kazanan düşünce, MeeGo işletim sistemi üzerinde Anna güncellemesindeki ikon tasarımının kullanılmış olduğu yönünde.

Nokia'nın yeni telefonu için cevabı merakla beklenen bir diğer önemli soru ise kullanılan yongada sistem platformu üzerine. Bilindiği üzere MeeGo işletim sistemi Nokia ve Intel ortaklığında geliştirildi ve uzunca bir süre boyunca N9'da Intel platformunun kullanılacağı tartışıldı. Ancak gelen son bilgilere göre Nokia'nın işlemci tedarikçileri arasında Qualcomm da yer alıyor yani MeeGo'lu N9'da Snapdragon işlemci olma ihtimali de gündemde tutuluyor. Tüm bunlara ek olarak telefonun netlik kazanan bir detayı bulunuyor ki bu da kamerası. N8 ile benzer şekilde Carl Zeiss donanmlı 12 Megapiksel kameraya yer verilen telefonda, N8 ve E7 modellerinden farklı olarak otomatik-fokus'a ve çift LED'e yer veriliyor. Nokia'ın güncel ürün gamındaki en güçlü telefon olacağı konuşulan N9 için merak edilen çok sayıda soru bulunuyor ve Nokia'nın bu soruları ne zaman yanıtlayacağı şu an için bilinmiyor.


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AKI 8 yıl en beğenilen
Arkadaşlar,
Sanırım daha önceden Nokia tarafından duyurulmuştu.

N8, N-Serisinde Symbianlı son telefon olacaktı. Sonra ki modellerde, MeeGo işletim sistemi kullanılacaktı ve bu yoldan da döndüklerini hiç sanmıyorum.

W-Serisi, Windows Mobile ile duyuruldu ve W'dan anladığımız üzere bu seride sadece Windows Mobile işletim sistemi kullanılacak.

E-C-X gibi Orta düzey modeller için ise Symbian 3 veya S^4 işletim sistemi ile devam edilecektir diye de düşünüyorum.


Yani, Nokia tamamen Windows Mobil'e geçmiyor, sadece alternatifler üretiyor. Yıl sonuna doğru da, MeeGo ve Windows Mobil'li modellerini çıkartacaktir, hangi işletim sistemi tutar ise üst düzey modellerde, tutan işletim sistemini kullanacaktır-ki şahsen MeeGo varken ben WM almam. MeeGo gelmese de o zaman Nokia almam.
Arkadaşlar,Sanırım daha önceden Nokia tarafından duyurulmuştu.N8, N-Serisinde Symbianlı son telefon olacaktı. Sonra ki modellerde, MeeGo işletim...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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aboxzux 8 yıl

sahoron

Hala cevap alamadım niye bu meego özel? Daha test bile edilmeden kral deniliyor ama niye? ANdroid le nasıl yarışcak bu?

androidden daha performanslı ve android uygulamalarını çalıştırabildiği için
sahoronHala cevap alamadım niye bu meego özel? Daha test bile edilmeden kral deniliyor ama niye? ANdroid le nasıl yarışcak bu?...
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Python 8 yıl
Bununda sonu umarım N900 gibi olmaz.
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Corleone. 7 yıl
İnsanların Nokia'yı bu kadar aşağılaması çok yanlış.Önceden herkese hak verirdim üstelik N8'in yavaşlığını görünce.Bugün Teknosa'da E7'yi inceledim aşağıladığınız gibi değil arayüz geçişleri bile akıcı bence nokia WP7 yerine Symbianla devam etseydi daha iyi olurdu illa değişim istiyorsa meegoya geçmeli.Bu telefonun 64 GB'lık modelini almayı düşünüyorum ancak MeeGoodan vazgeçen bir firmadan meegolu telefon almak ne kadar mantıklıdır bilinmez :S
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MysticalStorm 7 yıl
pahalı yaa
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gurbab 8 yıl
Nokia Corperation:
N100'e kadar yolu var abiii....
birisi tutar elbet... :):):):):)
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FRAPS 8 yıl
Video gerçekten gaza getirici, bu telefonu piyasaya sürmek bu kadar mı zor, yıllardan beri bekletiyorlar. Nokia meegonun arkadasında durursa ,androidin karşısında güçlü bir platform olur.Windows phone den pek ümidim yok.

Bu arada yayınlanan videodaki menü geçişleri çok estetik ,arayüzünü beğendim.Ayrıca ilk kez nokiada menü 4 sütün olacak
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crowland 8 yıl
hep tanıtımda super nokia zaten iş icraata gelınce hep cuvallıyor nedense
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Klasör.:X:. 8 yıl
telefon symbian olabilir?Meego düşünüyordum ama heralde yine symbian olacak
Ayrıca pil olarak 1350mah civarında olacak buda çok kötü bir değer....
sadece pil olarak bile vazgeçilebilir.....
KAYNAK:GOOGLE
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sahoron 8 yıl
Klavyesi olmasına karşın ince gibi?
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wox 8 yıl
MEEGOLU DEĞİL BU.SYMBİAN LII
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kesbi 8 yıl
Benim donanım olarak nokiadan bir umudum yok zaten. İnanırım yani 800 mhz işlemci koyabileceğine. En fazla tek çekirdek 1 ghz koyar. Onuda alsın... Anladı onlar.
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wox 8 yıl
symbianlı vede işlemcisi 800 mhz.256mb ram 512 mb rom..var bunda..demedi demeyin..bilgiler kesin...
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Mr. Jingles 8 yıl

wox
symbianlı vede işlemcisi 800 mhz.256mb ram 512 mb rom..var bunda..demedi demeyin..bilgiler kesin...

Kesin olduğuna dair bilginin kaynağı nedir?
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sahoron 8 yıl
Hala cevap alamadım niye bu meego özel? Daha test bile edilmeden kral deniliyor ama niye? ANdroid le nasıl yarışcak bu?
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aboxzux 8 yıl

sahoron

Hala cevap alamadım niye bu meego özel? Daha test bile edilmeden kral deniliyor ama niye? ANdroid le nasıl yarışcak bu?

androidden daha performanslı ve android uygulamalarını çalıştırabildiği için
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Quad_core2 8 yıl
işlmciyi işletim sistemine görekoyuyor ihtiyacı olanı kadar symbian lar 680 mhz işlemci yetiyor
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Vipracing 8 yıl
Elop un başına taş düştü herhald WM cihazlardan önce bu çıkarsa hoş olur.
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