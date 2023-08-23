Apple, standartlarını değiştiriyor: iPhone 15'in şarj kablosu daha uzun olacak

Tam Boyutta Gör iPhone 15 serisi, mevcut iPhone modelleriyle birlikte gelen Lightning kablosundan %50 daha uzun olan örgülü USB-C şarj kablosuyla gelecek. Bu rapor, yeni iPhone modellerinin çok uzun şarj kablosuyla gelebileceği söylentilerinin ardından geldi.

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iPhone 15 USB-C şarj kablosu nasıl olacak?

Apple’ın iPhone 15 modellerinde cihazın rengiyle eşleşen ve örgülü USB-C to USB-C kablo kullanacağı sunacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Hatta iPhone’un hangi şarj kablosunun takıldığını algılayabildiğini gösteren yeni bildirim ekranı sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şimdi iPhone 15 kutusundan çıkacak örgülü USB-C kablonun 1.5 metre uzunluğunda olacağı ve çok daha dayanıklı olacağı ortaya atıldı.

Mevcut iPhone modelleriyle birlikte verilen Lightning kablosu, çok dayanıksız olduğu gibi yalnızca 1 metre uzunluğunda ve beyaz renk standart. Örgülü kablolar iPhone 15'in yeni renk seçeneklerini yansıtacak şekilde, siyah, beyaz, sarı, mavi, turuncu gibi farklı renklerde gelmesi bekleniyor.

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iPhone 15'in şarj kablosu daha dayanıklı ve daha uzun olacak