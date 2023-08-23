Apple, standartlarını değiştiriyor: iPhone 15'in şarj kablosu daha uzun olacak

iPhone 15 USB-C şarj kablosu nasıl olacak?
Apple’ın iPhone 15 modellerinde cihazın rengiyle eşleşen ve örgülü USB-C to USB-C kablo kullanacağı sunacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Hatta iPhone’un hangi şarj kablosunun takıldığını algılayabildiğini gösteren yeni bildirim ekranı sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şimdi iPhone 15 kutusundan çıkacak örgülü USB-C kablonun 1.5 metre uzunluğunda olacağı ve çok daha dayanıklı olacağı ortaya atıldı.
Mevcut iPhone modelleriyle birlikte verilen Lightning kablosu, çok dayanıksız olduğu gibi yalnızca 1 metre uzunluğunda ve beyaz renk standart. Örgülü kablolar iPhone 15'in yeni renk seçeneklerini yansıtacak şekilde, siyah, beyaz, sarı, mavi, turuncu gibi farklı renklerde gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.