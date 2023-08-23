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    Anlık Bildirim

    Apple, standartlarını değiştiriyor: iPhone 15'in şarj kablosu daha uzun olacak

    iPhone 15 kutusundan daha dayanıklı örgü kablo çıkacağı bir süredir konuşuluyor. Apple'ın yeni iPhone'larda kablo uzunluğunu da arttırdığı söyleniyor.           
    iPhone 15 kablosu örgülü USB-C 1.5 metre Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 serisi, mevcut iPhone modelleriyle birlikte gelen Lightning kablosundan %50 daha uzun olan örgülü USB-C şarj kablosuyla gelecek. Bu rapor, yeni iPhone modellerinin çok uzun şarj kablosuyla gelebileceği söylentilerinin ardından geldi.

    iPhone 15 USB-C şarj kablosu nasıl olacak?

    Apple’ın iPhone 15 modellerinde cihazın rengiyle eşleşen ve örgülü USB-C to USB-C kablo kullanacağı sunacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Hatta iPhone’un hangi şarj kablosunun takıldığını algılayabildiğini gösteren yeni bildirim ekranı sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şimdi iPhone 15 kutusundan çıkacak örgülü USB-C kablonun 1.5 metre uzunluğunda olacağı ve çok daha dayanıklı olacağı ortaya atıldı.

    Mevcut iPhone modelleriyle birlikte verilen Lightning kablosu, çok dayanıksız olduğu gibi yalnızca 1 metre uzunluğunda ve beyaz renk standart. Örgülü kablolar iPhone 15'in yeni renk seçeneklerini yansıtacak şekilde, siyah, beyaz, sarı, mavi, turuncu gibi farklı renklerde gelmesi bekleniyor.

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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