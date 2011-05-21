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Nokia'nın Windows Phone 7'li ilk telefonları Qualcomm'un işlemcilerini kullanacak

8 yıl
17,9b
1
16
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yıl sona ermeden önce Windows Phone 7 platformunu kullanan ilk telefonlarını duyurmayı planlayan Nokia, bu modellerde Qualcomm işlemci kullanacağını doğruladı. Reuters'in yayınladığı habere göre Finlandiya merkezli mobil iletişim devinin sözcüsü bu gelişmeyi doğrularken, çok sayıda çipset üreticisiyle de görüşme halinde olduklarını ifade etti. Daha önce ST-Ericsson firmasının çift çekirdekli U8500 platformunu kullanacağı dile getirilen Nokia, donanım tarafında birden fazla tedarikçiyle çalışacak gibi görünüyor.

Microsoft'un donanım sınırlamaları nedeniyle satılmakta olan mevcut Windows Phone 7 telefonların tamamında Qualcomm tarafından geliştirilen işlemci kullanılıyor. Akıllı telefon pazarında Snapdragon işlemci ailesiyle önemli bir yere sahip olan firma, iletişim için gerekli olan baseband çipleri de üretiyor ve geliştirdiği çözümler, Apple'dan HTC çözümlerine kadar pek çok firma tarafından kullanılıyor. Şu anda 1.5GHz'de çalışan tek ve 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcilere sahip olan firma yeni yılda dört çekirdekli modellerini de pazara sunacak. Hem işlemci hem de grafik birimi ve iletişim yongası geliştirme yeteneğine sahip olan Qualcomm, Adreno 300 serisi GPU'ları ile konsol seviyesinde grafik kalitesini akıllı telefonlara getirmeyi de hedefliyor.

Gelecek yıl için Windows Phone 7 platformuna sahip 12 yeni telefon hazırladığı konuşulan Nokia, işlemci üreticileri için büyük bir müşteri zira bahsi geçen telefonların hem orta segment hem de üst segmenti hedef aldığı ve Nokia'nın yaygın kanal ağı düşünüldüğünde pek çok firmanın tedarik zincirinde yer almak istediğini tahmin etmek zor olmayacaktır. Bu noktada Qualcomm ve ST-Ericsson ön plana çıkarken, Texas Instruments da bir diğer güçlü seçenek olarak masadaki yerini koruyor. Samsung ve Nvidia gibi üreticilerle görüşülüp görüşülmediği veya görüşmelerin ne aşamada olduğu ise henüz cevabı bilinmeyen sorular arasında yer alıyor.


http://www.reuters.com/article/2011/05/20/us-nokia-chipsets-idUSTRE74J3AZ20110520? Yorum Yaz
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patrain 8 yıl en beğenilen
hadi nokia bizi utandır da sağlam cihazlar yap
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BraVe_06 8 yıl
Nokia bir yerden 428MHz Qualcomm işlemci bulur takar :)
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MysticalStorm 7 yıl
güzel görünüm :)
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JohnLord 8 yıl
nokia şuan n8 i 800 liradan satıyıor samsung galaxy s 900 tl işlemci ram rom özellikleri işletim sistemi malzeme kalitesine felan bakın :P acaba bu telefonlar üretilince nokia 3 bin lira ister apple gibi iPhone 2 bin bunlarda 3 bin :P win phone :P
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P3rF3cT55 8 yıl
nokia şuan dandik işlemcili symbian telefonları galaxy s seviyesine satıyor. Bunlardan kim bilir kaç para ister.
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symbiat 8 yıl
AndryTR
ReDComrade artık bu işin arkasında nokia değil microsoft var ve microsoft ta tecrübesi,mühendisleri ve teknolojisiyle nokia markasını çok ileriye götürüp bu markanın kötü geçmişini tamamen değiştireceğine eminim
Microsoft bu dediklerinizi yazılım olarak yapabilir ancak. Yani kalkıp da Nokianın donanımına karışmaz. Bir ihtimal minimum gereksinimleri karşılasın diye telkinde bulunabilir ancak nihai kararı Nokia verir. Şahsen WP7li ve 369MHz işlemcili Nokia görsem, şaşırmam sanırım...

1ghz altı wp7 li nokia olmayacak merak etmeyin ;)
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ReDComrade 8 yıl
artık bu işin arkasında nokia değil microsoft var ve microsoft ta tecrübesi,mühendisleri ve teknolojisiyle nokia markasını çok ileriye götürüp bu markanın kötü geçmişini tamamen değiştireceğine eminim
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danGerfuLL 8 yıl
ReDComrade

artık bu işin arkasında nokia değil microsoft var ve microsoft ta tecrübesi,mühendisleri ve teknolojisiyle nokia markasını çok ileriye götürüp bu markanın kötü geçmişini tamamen değiştireceğine eminim


Microsoft, Nokia'yı ileri götürme derdinde değil ki mobil pazarda yer bulma derdinde.


Düzenleme: İmla hatası
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AndryTR 8 yıl
ReDComrade

artık bu işin arkasında nokia değil microsoft var ve microsoft ta tecrübesi,mühendisleri ve teknolojisiyle nokia markasını çok ileriye götürüp bu markanın kötü geçmişini tamamen değiştireceğine eminim

Microsoft bu dediklerinizi yazılım olarak yapabilir ancak. Yani kalkıp da Nokia'nın donanımına karışmaz. Bir ihtimal "minimum gereksinimleri karşılasın" diye telkinde bulunabilir ancak nihai kararı Nokia verir.

Şahsen WP7'li ve 369MHz işlemcili Nokia görsem, şaşırmam sanırım...
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Mr. Jingles 8 yıl
Açıkçası iki üretici ile calisacagina tek üretici ile çalışsa daha iyi olurdu. Sistem stabilitesi açısından böyle olması gerekirdi. Şimdi ise bir yandan U8500 bir yandan da Snapdragon platformunu yüzünden uyumsuzluklar olabilir. Ki şu an itibariyle U8500 Snapdragon'dan daha güçlü durumda. Ayrıca U8500 Samsung'un Exynos 4210 çip setiyle benzerlikler taşıyor. Her ikisi de ARM Cortex A9 tabanlı ve 1.2 GHz hızında işlemciye sahipler ve ikisinde de ARM Mali 400 GPU bulunuyor.

MeeGo'da ise ne kullanacağı halâ muamma. Çok çeşitli söylentiler var. Okuduğum bir kaynakta, Nokia Maemo 6'yı(yani şimdiki MeeGo) tanıtırken, bu işletim sistemine sahip cihazların TI'nin OMAP ailesinden işlemciler kullanacağının özellikle üstünde durduğu yazıyordu. Başka bir haberde ise Qualcomm'un üst yöneticilerinden biri Nokian'nın üst düzey bir cihazında Snapdragon işlemci kullanacağını belirtmişti. Yine başka bir haberde de MeeGo'nun U8500 üzerinde çalışan bir görüntüsü vardı. Kısaca MeeGo'da OMAP, U8500 ve Snapdragon'dan biri tercih edilecek ama hangisi olduğu bilinmiyor.

Symbian'da zaten Qualcomm çözümü kullanılacağını sanmıyorum. Yeni Symbian cihazlarda 1 GHz üzeri güçlü işlemcilere yer verileceği açıklanmıştı. Sanırım OMAP ya da U8500 kullanılabilir.
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xemreeex 8 yıl
Telefon muhteşem görünüyor. Ama ne yazık ki Nokia bu işi yapamaz :) Yine işi eline yüzüne bulaştıracak. :)
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.mert 8 yıl
İlk nesil snapdragonlar nereye gidecek belli oldu.
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diemcizone 8 yıl
cihangir151
yapacak edecek ile olmuyor bir an evvel iyi işler ortaya koysa da hem kendini hem biz kullanıcıları rahatlatsa artık. demek istiyorum ama nokia nın fiyat politikası gerçekten düşündürüyor insanı...

+1
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cihangir151 8 yıl
yapacak edecek ile olmuyor "bir an evvel iyi işler ortaya koysa da hem kendini hem biz kullanıcıları rahatlatsa artık." demek istiyorum ama nokia nın fiyat politikası gerçekten düşündürüyor insanı...
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