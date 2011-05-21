Nokia'nın Windows Phone 7'li ilk telefonları Qualcomm'un işlemcilerini kullanacak

Yıl sona ermeden önce Windows Phone 7 platformunu kullanan ilk telefonlarını duyurmayı planlayan Nokia, bu modellerde Qualcomm işlemci kullanacağını doğruladı. Reuters'in yayınladığı habere göre Finlandiya merkezli mobil iletişim devinin sözcüsü bu gelişmeyi doğrularken, çok sayıda çipset üreticisiyle de görüşme halinde olduklarını ifade etti. Daha önce ST-Ericsson firmasının çift çekirdekli U8500 platformunu kullanacağı dile getirilen Nokia, donanım tarafında birden fazla tedarikçiyle çalışacak gibi görünüyor.

Microsoft'un donanım sınırlamaları nedeniyle satılmakta olan mevcut Windows Phone 7 telefonların tamamında Qualcomm tarafından geliştirilen işlemci kullanılıyor. Akıllı telefon pazarında Snapdragon işlemci ailesiyle önemli bir yere sahip olan firma, iletişim için gerekli olan baseband çipleri de üretiyor ve geliştirdiği çözümler, Apple'dan HTC çözümlerine kadar pek çok firma tarafından kullanılıyor. Şu anda 1.5GHz'de çalışan tek ve 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcilere sahip olan firma yeni yılda dört çekirdekli modellerini de pazara sunacak. Hem işlemci hem de grafik birimi ve iletişim yongası geliştirme yeteneğine sahip olan Qualcomm, Adreno 300 serisi GPU'ları ile konsol seviyesinde grafik kalitesini akıllı telefonlara getirmeyi de hedefliyor.

Gelecek yıl için Windows Phone 7 platformuna sahip 12 yeni telefon hazırladığı konuşulan Nokia, işlemci üreticileri için büyük bir müşteri zira bahsi geçen telefonların hem orta segment hem de üst segmenti hedef aldığı ve Nokia'nın yaygın kanal ağı düşünüldüğünde pek çok firmanın tedarik zincirinde yer almak istediğini tahmin etmek zor olmayacaktır. Bu noktada Qualcomm ve ST-Ericsson ön plana çıkarken, Texas Instruments da bir diğer güçlü seçenek olarak masadaki yerini koruyor. Samsung ve Nvidia gibi üreticilerle görüşülüp görüşülmediği veya görüşmelerin ne aşamada olduğu ise henüz cevabı bilinmeyen sorular arasında yer alıyor.

http://www.reuters.com/article/2011/05/20/us-nokia-chipsets-idUSTRE74J3AZ20110520?