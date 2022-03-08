Samsung Galaxy F23 5G tanıtıldı: Kutusunda şarj adaptörü olmayan ilk orta sınıf model

- Snapdragon 750G yonga seti
- Samsung Galaxy F23 5G Özellikleri:
- Samsung Galaxy F23 5G Fiyatları:
- Yorumlar
Samsung bugün beklenildiği gibi yeni F serisi akıllı telefonunu resmen duyurdu. Galaxy F23 5G adı altında piyasaya giriş yapan model Flipkart ve Samsung'un resmi web sitesi aracılığıyla 16 Mart'tan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak.
Samsung Galaxy F23 5G, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.6 inç LCD ekrana sahip. Gorilla Glass 5 korumasıyla gelen cihaz bu açıdan Galaxy F serisinde bir ilke imza atarken damla çentiğinde 8 megapiksel selfie kamerası barındırıyor.
Akıllı telefonun arka panelinde 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör içeren üçlü kamera sistemi mevcut. Akıllı telefon 25W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pille geliyor ancak kutusunda şarj adaptörü yok. Bu da cihazı amiral gemilerinden sonra kutusunda şarj cihazı olmayan ilk orta sınıf Samsung telefon yapıyor.
Snapdragon 750G yonga seti
Samsung Galaxy F23 5G gücünü 8 nm süreci üzerine kurulu Snapdragon 750G yonga setinden alıyor. Buna 4/6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini belirtelim. Ayrıca micro SD kart yuvası da var. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı One UI 4.1 ile çıkıyor.
Samsung Galaxy F23 5G'nin diğer özelliklerini Bluetooth 5.0, NFC desteği ve USB-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi bulunmuyor. Mavi ve yeşil renk seçenekleri olan cihaz 8.4 mm kalınlığında, ağırlığı ise 198 gram.
Samsung Galaxy F23 5G Özellikleri:
- Ekran: 6.6 inç LCD, Full HD+, 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 750G
- RAM: 4/6 GB
- Depolama: 128 GB (microSD desteği)
- İşletim sistemi: Android 12 (One UI 4.1)
- Arka kamera: 50 + 8 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 8 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- Boyutlar: 165.5 x 77 x 8.4 mm
- Ağırlık: 198 gr
Samsung Galaxy F23 5G Fiyatları:
- 4 GB + 128 GB = 225 dolar
- 6 GB + 128 GB = 240 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..