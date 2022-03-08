Samsung Galaxy F23 5G tanıtıldı: Kutusunda şarj adaptörü olmayan ilk orta sınıf model

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Samsung bugün beklenildiği gibi yeni F serisi akıllı telefonunu resmen duyurdu. Galaxy F23 5G adı altında piyasaya giriş yapan model Flipkart ve Samsung'un resmi web sitesi aracılığıyla 16 Mart'tan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy F23 5G, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.6 inç LCD ekrana sahip. Gorilla Glass 5 korumasıyla gelen cihaz bu açıdan Galaxy F serisinde bir ilke imza atarken damla çentiğinde 8 megapiksel selfie kamerası barındırıyor.

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Akıllı telefonun arka panelinde 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör içeren üçlü kamera sistemi mevcut. Akıllı telefon 25W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pille geliyor ancak kutusunda şarj adaptörü yok. Bu da cihazı amiral gemilerinden sonra kutusunda şarj cihazı olmayan ilk orta sınıf Samsung telefon yapıyor.

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Snapdragon 750G yonga seti

Samsung Galaxy F23 5G gücünü 8 nm süreci üzerine kurulu Snapdragon 750G yonga setinden alıyor. Buna 4/6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini belirtelim. Ayrıca micro SD kart yuvası da var. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı One UI 4.1 ile çıkıyor.

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Samsung Galaxy F23 5G'nin diğer özelliklerini Bluetooth 5.0, NFC desteği ve USB-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi bulunmuyor. Mavi ve yeşil renk seçenekleri olan cihaz 8.4 mm kalınlığında, ağırlığı ise 198 gram.

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Samsung Galaxy F23 5G Özellikleri:

Ekran: 6.6 inç LCD, Full HD+, 120 Hz

6.6 inç LCD, Full HD+, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 750G

Snapdragon 750G RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama: 128 GB (microSD desteği)

128 GB (microSD desteği) İşletim sistemi: Android 12 (One UI 4.1)

Android 12 (One UI 4.1) Arka kamera: 50 + 8 + 2 megapiksel

50 + 8 + 2 megapiksel Ön kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

5.000 mAh, 25W hızlı şarj Bağlantı: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC Boyutlar: 165.5 x 77 x 8.4 mm

165.5 x 77 x 8.4 mm Ağırlık: 198 gr

Samsung Galaxy F23 5G Fiyatları:

4 GB + 128 GB = 225 dolar

6 GB + 128 GB = 240 dolar

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