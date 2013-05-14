Nokia'nın en iyi telefonu: Lumia 925'in ilk tanıtım filmi ve değerlendirmeler

Nokia merakla beklenen üst seviye akıllı telefon modeli Lumia 925'i tanıttı. Finlandiyalı şirket tarafından tüm zamanların en yenilikçi telefonu olarak lanse edilen Lumia 925, sahip olduğu özellikler itibariyle Windows Phone 8 ekosisteminin en iddialı telefonu olarak gösteriliyor. Lumia 920'deki tasarım eleştrilerini dikkate alan Nokia, bu defa hem daha ince hem daha hafif üstüne üstlük çok daha şık görünen bir telefon ile karşımıza çıkıyor. Lumia 720'nin tasarım profili üzerine kendi has çizgilerle dikkat çekici bir görüntü ortaya koyan Lumia 925, donanım bazında önemli yenilikleri de beraberinde getirerek çıtayı biraz daha yukarı taşıyor.

İşlemci ve bellek kapasitesi gibi temel konfigürasyonları, Lumia 920 ile aynı kalan telefonda, 4.5-inç büyüklüğünde AMOLED ekran kullanılıyor. Yani Lumia 920 ile kıyaslandığımızda, hem ekran boyutunun büyüdüğünü hem de panel teknolojisinin değiştiğini söyleyebiliriz. Hatta Nokia, ClearBlack teknolojisi sayesinde şu ana kullanılan en parlak OLED ekrana Lumia 925'in sahip olduğu açıklamasını yapmaktan da geri durmuyor. Aynı zamanda anten olarak görev yapan alüminyum çerçevenin sardığı Lumia 925, 8.7MP çözünürlüğünde Carl Zeiss Lens ve çift LED Flash' a sahip özel bir kamera ile geliyor. OIS olarak bilinen optik görüntü sabitleme teknolojisinin de yer aldığı kameranın, Lumia 920 ile kıyaslandığında, ciddi oranda geliştirilen algoritmalar sayesinde çok daha iyi görüntü kaydı yapabildiği ve düşük ışık performansının daha da iyi noktalara taşındığı vurgulanıyor.

16GB yerleşik depolama kapasitesine sahip olan Nokia Lumia 925, 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisinden güç alıyor. Dört çekirdekli yeni nesil telefonlarla kıyaslandığında bu işlemci çok vaatkar görünmese bile Windows Phone 8 işletim sisteminin donanım ihtiyaçları ve desteklediği modern CPU karakteristiği açısından sınıfındaki üst seviye tek çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Performans olarak telefonun zaten Lumia 920 gibi son derece akıcı ve hızlı çalıştığı da ilk demolar neticesinde kolayca anlaşılabiliyor. 8.5mm kalınlığı ile üstüne geleceği Lumia 920'den neredeyse 2mm daha ince ve aynı zamanda 139 gramlık ağırlık ile neredeyse 50 gram daha hafif olan Lumia 925, pek çok yeni yazılımı da beraberinde getiriyor. Smart Camera, Best Shot ve Motion Blur gibi yeni kamera yetenekleri ile donatılan telefonda, dahili bellek kapasitesi ise Lumia 920 ve Lumia 928'e kıyasla 32GB'dan 16GB'a düşürülmüş durumda. Haziran ayında satışa sunulacak olan Nokia Lumia 925, 469 Avro olan Avrupa fiyatı ile günümüzün amiral gemisi Android telefonlarına karşı ortalama 100 Avro daha ucuz olacak.