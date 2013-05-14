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Nokia'nın en iyi telefonu: Lumia 925'in ilk tanıtım filmi ve değerlendirmeler

6 yıl
3,7b
1
101
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın en iyi telefonu: Lumia 925'in ilk tanıtım filmi ve değerlendirmeler
Nokia merakla beklenen üst seviye akıllı telefon modeli Lumia 925'i tanıttı. Finlandiyalı şirket tarafından tüm zamanların en yenilikçi telefonu olarak lanse edilen Lumia 925, sahip olduğu özellikler itibariyle Windows Phone 8 ekosisteminin en iddialı telefonu olarak gösteriliyor. Lumia 920'deki tasarım eleştrilerini dikkate alan Nokia, bu defa hem daha ince hem daha hafif üstüne üstlük çok daha şık görünen bir telefon ile karşımıza çıkıyor. Lumia 720'nin tasarım profili üzerine kendi has çizgilerle dikkat çekici bir görüntü ortaya koyan Lumia 925, donanım bazında önemli yenilikleri de beraberinde getirerek çıtayı biraz daha yukarı taşıyor.
İşlemci ve bellek kapasitesi gibi temel konfigürasyonları, Lumia 920 ile aynı kalan telefonda, 4.5-inç büyüklüğünde AMOLED ekran kullanılıyor. Yani Lumia 920 ile kıyaslandığımızda, hem ekran boyutunun büyüdüğünü hem de panel teknolojisinin değiştiğini söyleyebiliriz. Hatta Nokia, ClearBlack teknolojisi sayesinde şu ana kullanılan en parlak OLED ekrana Lumia 925'in sahip olduğu açıklamasını yapmaktan da geri durmuyor. Aynı zamanda anten olarak görev yapan alüminyum çerçevenin sardığı Lumia 925, 8.7MP çözünürlüğünde Carl Zeiss Lens ve çift LED Flash' a sahip özel bir kamera ile geliyor. OIS olarak bilinen optik görüntü sabitleme teknolojisinin de yer aldığı kameranın, Lumia 920 ile kıyaslandığında, ciddi oranda geliştirilen algoritmalar sayesinde çok daha iyi görüntü kaydı yapabildiği ve düşük ışık performansının daha da iyi noktalara taşındığı vurgulanıyor. 
16GB yerleşik depolama kapasitesine sahip olan Nokia Lumia 925, 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisinden güç alıyor. Dört çekirdekli yeni nesil telefonlarla kıyaslandığında bu işlemci çok vaatkar görünmese bile Windows Phone 8 işletim sisteminin donanım ihtiyaçları ve desteklediği modern CPU karakteristiği açısından sınıfındaki üst seviye tek çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Performans olarak telefonun zaten Lumia 920 gibi son derece akıcı ve hızlı çalıştığı da ilk demolar neticesinde kolayca anlaşılabiliyor. 8.5mm kalınlığı ile üstüne geleceği Lumia 920'den neredeyse 2mm daha ince ve aynı zamanda 139 gramlık ağırlık ile neredeyse 50 gram daha hafif olan Lumia 925, pek çok yeni yazılımı da beraberinde getiriyor. Smart Camera, Best Shot ve Motion Blur gibi yeni kamera yetenekleri ile donatılan telefonda, dahili bellek kapasitesi ise Lumia 920 ve Lumia 928'e kıyasla 32GB'dan 16GB'a düşürülmüş durumda. Haziran ayında satışa sunulacak olan Nokia Lumia 925, 469 Avro olan Avrupa fiyatı ile günümüzün amiral gemisi Android telefonlarına karşı ortalama 100 Avro daha ucuz olacak.
 
 

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Anlamıyorum nedir bu herkesin android yapsın
android yapsın merakı. Sadece bir işletim sistemine
takılmayın, farklıları da düşünün. Wp8 in artısı nedir
akıcılıkta tek rakibinin ios olması, eksisi ise suan
taze bi sistem olduğundan markette güçsüz
kalmasın. Ama hepiniz de bilirsinizki suan fanboyluk yaptığınız android de ilk çıktığı zaman
marketi fakir, tüm insanların gelecek görmediği
sistemdi. Peki suan ne oldu 100 200 liralık bir
telefonda bile android oldu. Suan Samsung dahi
kendine özel bi sistem yapıyor ki Google a bağlı
köle olmaktan bıktı. Velhasılıkelam birşeye yıkıcı yorum yapmadan önce inceleyin, araştırın, kullanin
arkadaşlar
Anlamıyorum nedir bu herkesin android yapsınandroid yapsın merakı. Sadece bir işletim sisteminetakılmayın, farklıları da düşünün. Wp8 in artısı nedir
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MrRain 6 yıl
musa_unsal2005
çok tipli bir telefon ama işletim sistemi bitiriyor nokia yı

Bilakis Nokia' yı ayağa kaldıracak şey İşletim Sisteminin ta kendisi. Android denizinde şansı daha az olacaktı. Şimdi WP kulvarında başı çekiyor. Kendi uygulamarıyla marketi destekliyor. WP' da geliştikçe daha çok mevye yiyecek bence Nokia.
musa_unsal2005çok tipli bir telefon ama işletim sistemi bitiriyor nokia yıBilakis Nokia' yı ayağa kaldıracak şey İşletim Sisteminin t...
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kızgınjapon 6 yıl foz54
foz54

"Nokia Lumia 925, 469 Avro olan Avrupa fiyatı ile günümüzün amiral gemisi Android telefonlarına karşı ortalama 100 Avro daha ucuz olacak."

Full hd ekranlı, bunun 2katı güncel donanımlı telefonlardan ucuz olacak tabii..



Nokia kameradaki üstünlüğünü daha ince tasarımla birleştirmiş, wp8 sevenler için alınabilir bir telefon çıkmış ortaya.

2 kat güncel donanımlar tamam s3de zaten aliminyum kasayla gelmişti s4pro işlemci full hd olmayan ekranlar için yeterli + sana bir şey daha söylüyeyim note 2 full hd değil ama yeni 925 den daha pahalı yeme bizi
telefonlardan anlamayan fanboy sadece bunu yapabilir

foz54"Nokia Lumia 925, 469 Avro olan Avrupa fiyatı ile günümüzün amiral gemisi Android telefonlarına karşı ortalama 100 Avro daha ucuz o...
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DH Misafiri 6 yıl
bu telefona bayılıyorum ama fiyatı çok :(
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cepni27 6 yıl
DH Misafiri
Anlamıyorum nedir bu herkesin android yapsınandroid yapsın merakı. Sadece bir işletim sisteminetakılmayın, farklıları da düşünün. Wp8 in artısı nedirakıcılıkta tek rakibinin ios olması, eksisi ise suantaze bi sistem olduğundan markette güçsüzkalmasın. Ama hepiniz de bilirsinizki suan fanboyluk yaptığınız android de ilk çıktığı zamanmarketi fakir, tüm insanların gelecek görmediğisistemdi. Peki suan ne oldu 100 200 liralık birtelefonda bile android oldu. Suan Samsung dahikendine özel bi sistem yapıyor ki Google a bağlıköle olmaktan bıktı. Velhasılıkelam birşeye yıkıcı yorum yapmadan önce inceleyin, araştırın, kullaninarkadaşlar

MrRain
musa_unsal2005çok tipli bir telefon ama işletim sistemi bitiriyor nokia yı
Bilakis Nokia yı ayağa kaldıracak şey İşletim Sisteminin ta kendisi. Android denizinde şansı daha az olacaktı. Şimdi WP kulvarında başı çekiyor. Kendi uygulamarıyla marketi destekliyor. WP da geliştikçe daha çok mevye yiyecek bence Nokia.

Fan boyluk değil.HER ZAMAN ÖZGÜR YAZILIM EN İYİ SEÇENEKTİR. windows gibi işletim sistemi tekelini kırmanın yolu ÖZGÜR YAZILIMDAN (GNU) GEÇER.
Bunu sadece androidlr sınırlı tutamayız tabiki.Yakın gelecekte telefonlarımızı istediğimiz özgür GNU işletim sistemlerini yükleyebilecegiz daha kolaykıla.

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sinyorahıskalı 6 yıl
Bi de Nokianın fiyatları diğer marka telefonlar gibi hızlı düşse. Lumia 920 hala en ucuz 1500.
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sinyorahıskalı 6 yıl
Şahsen tasarımı çok hoşuma gitti. Daha kompakt bir yapıya bürünmüş telefon. Premium cihaz izlenimini veriyor. Ayrıca benim çok önem verdiğim kamera konusunda da ümit verici gelişmeler var gibi. Tek sıkıntı artırılamayan hafıza gibi gözüküyor. Bir de WP artık şu kutu kutu pense arayüzünü kullanıcı tercihine bıraksa ve geri-home-ara tuşlarını daha fonksiyonel hale getirse.
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wolf silver 6 yıl
Bu sefer Hafize olayı problem olur. 16 gb nedir kardeşim.bir tane fotoğraf çekiyorsun 2-3 mb. Ayrıca 8 dk video çekmek tam olarak 1 gb gidiyor...
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flexii_87 6 yıl
İLK DİKKATİMİ CEKEN ŞEY GÜNDÜZ CEKİMLERİNDE %100 CROP TA L920 YE GÖRE COK COK DAHA İYİ HALE GELMİŞŞ


LUMİA 925 ISO 100O performansı


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


orjinal boyutt : img267.imageshack.us/...

VE DİĞER ÇEKİMLER


ÖZELLİKLE BU RESİM COK HOŞUMA GİTT, %100 CROPTA BİRAZCIK KÖTÜ AMA GENEL OLARAK %50 CROPTA COK İYİ YAA

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ORJİNAL BOYUT LİNK : img812.imageshack.us/...


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ORJİNAL BOYUT LİNK : img837.imageshack.us/...


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ORJİNAL BOYUT LİNK : img209.imageshack.us/...


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ORJİNAL BOYUT LİNK : img845.imageshack.us/...


SMART SHOT ÖZELLİKLİ FOTOLAR


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ORJİNAL BOYUT LİNK : img542.imageshack.us/...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ORJİNAL BOYUT LİNK : img833.imageshack.us/...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ORJİNAL BOYUT LİNK : img835.imageshack.us/...


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N. Chomsky 6 yıl
Tasarımı çok iyi olmuş. Marketi de geliştirseler alınabilir
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malum kişi 6 yıl
iostan daha akıcı sonunda akıllıca bir iş yaptı nokia.ben bir türlü bu samsunglarada alışamadım.o sağlam nokiaları dört gözle bekliyorum
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Enola 6 yıl
Led flaş düşük ışıkta işe yarayabilirde IŞIKSIZ ortamda xenon kraldır
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CoreXXX 6 yıl
musa_unsal2005
çok tipli bir telefon ama işletim sistemi bitiriyor nokia yı

symbian değil ama. Microsoft emekliyor ama 1 kaç yıla çok yol alır yazılım devi var arkasında
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mdgntkn 6 yıl
Yazmışlar iPhone hala daha iyi diye..işletim sisteminin iOS tan aşağı kalır yani yok,eline alıp kullanmamış bile,sekilclikten başka hiçbir ise yaramayan telefonunu övüyorlar.bir sene sonra görecem hepsini..kalite budur,tam yol devam Nokia Microsoft..
Hiç olmazsa tekelci piyasadan kurtuluyoruz..
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Stand Alone 6 yıl
Tasarım konusunu eleştiren arkadaşlar, ilk kez kapağı değişen cep telefonunu hangi markanın ürettiğini bir araştırsınlar.
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