Nokia'nın gizemli Lumia modeli, Hollandalı mobil operatör KPN'nin reklam filminde ortaya çıktı

Mobil Dünya Kongresi'nde en az bir Lumia modeliyle kullanıcıların karşısına çıkması beklenen Nokia'nın, henüz piyasada bulunmayan bir Lumia modeli Hollandalı mobil operatör KPN'in reklam filminde görüntülendi.





ABD'de satışa sunulan Lumia 822 ile Lumia 620'nin tasarımsal özelliklerini anımsatan bu yeni Lumia'nın piyasaya sürülürse orta veya giriş seviyesinde konumlandırılacak bir cihaz olacağı tahmin ediliyor. Ancak, Windows Phone 8 ve Lumia serisinin tasarımsal özelliklerini taşıması dışında hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız bu gizemli Lumia'nın reklam filmi için özel olarak tasarlanmış bir taslak model olma olasılığı da bulunuyor.





Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz haftalarda Nokia'nın 2011 yılında başvurusunu yaptığı bir patent dosyasında yeni bir Lumia modeline ait olduğu iddia edilen bir taslak tasarımla karşılaşmıştık. Reklam filminde yer alan ve sadece arka kısmını görüntülerde görebildiğimiz Lumia'nın arka panel tasarımıyla patent başvurusunda yer alan taslak çizimini andırması ve reklamın bu taslağın gündeme gelmesinden sonra ortaya çıkması oldukça dikkat çekici bir detay olarak karşımıza çıkıyor.





Şimdilik gizemli bir cihaz olarak kalmaya devam edecek olan KPN reklamındaki Lumia modelinin Mobil Dünya Kongresi'nde yer alıp almayacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/15/3991448/mystery-nokia-lumia-appears-in-dutch-tv-commercial