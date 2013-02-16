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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın gizemli Lumia modeli, Hollandalı mobil operatör KPN'nin reklam filminde ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia'nın gizemli Lumia modeli, Hollandalı mobil operatör KPN'nin reklam filminde ortaya çıktı
Mobil Dünya Kongresi'nde en az bir Lumia modeliyle kullanıcıların karşısına çıkması beklenen Nokia'nın, henüz piyasada bulunmayan bir Lumia modeli Hollandalı mobil operatör KPN'in reklam filminde görüntülendi.

ABD'de satışa sunulan Lumia 822 ile Lumia 620'nin tasarımsal özelliklerini anımsatan bu yeni Lumia'nın piyasaya sürülürse orta veya giriş seviyesinde konumlandırılacak bir cihaz olacağı tahmin ediliyor. Ancak, Windows Phone 8 ve Lumia serisinin tasarımsal özelliklerini taşıması dışında hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız bu gizemli Lumia'nın reklam filmi için özel olarak tasarlanmış bir taslak model olma olasılığı da bulunuyor. 

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz haftalarda Nokia'nın 2011 yılında başvurusunu yaptığı bir patent dosyasında yeni bir Lumia modeline ait olduğu iddia edilen bir taslak tasarımla karşılaşmıştık. Reklam filminde yer alan ve sadece arka kısmını görüntülerde görebildiğimiz Lumia'nın arka panel tasarımıyla patent başvurusunda yer alan taslak çizimini andırması ve reklamın bu taslağın gündeme gelmesinden sonra ortaya çıkması oldukça dikkat çekici bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdilik gizemli bir cihaz olarak kalmaya devam edecek olan KPN reklamındaki Lumia modelinin Mobil Dünya Kongresi'nde yer alıp almayacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz. 

http://www.theverge.com/2013/2/15/3991448/mystery-nokia-lumia-appears-in-dutch-tv-commercial Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen wox
wox
Lumia 620 nin aynısı..nokia bitik artık bitik.sen neyin kafasındasın...ben donanım haber sahibi olsam nokia yı içeriğime bile almazdım..

Bende donanimhaber sahibi olsam seni siteye almazdim ama her istegimiz olmuyor maalesef.
woxLumia 620 nin aynısı..nokia bitik artık bitik.sen neyin kafasındasın...ben donanım haber sahibi olsam nokia yı içeriğime bile almazdım..
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curufperlit 6 yıl
Lumia 720 model
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evetbenim 6 yıl
PlayMakers
woxLumia 620 nin aynısı..nokia bitik artık bitik.sen neyin kafasındasın...ben donanım haber sahibi olsam nokia yı içeriğime bile almazdım..
Bende donanimhaber sahibi olsam seni siteye almazdim ama her istegimiz olmuyor maalesef.

yazık abisi küçük daha o büyüyecek
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Kemal K. 6 yıl
Android e geçse Nokia uçacak ama
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wox 6 yıl
Lumia 620 nin aynısı..nokia bitik artık bitik.sen neyin kafasındasın...ben donanım haber sahibi olsam nokia yı içeriğime bile almazdım..
1 Yanıt Yanıtla
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__Nikolaus__ 6 yıl wox
wox
Lumia 620 nin aynısı..nokia bitik artık bitik.sen neyin kafasındasın...ben donanım haber sahibi olsam nokia yı içeriğime bile almazdım..

Bende donanimhaber sahibi olsam seni siteye almazdim ama her istegimiz olmuyor maalesef.
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ssbrutality 6 yıl
memoseler
ssbrutalityEskiden, Sağlam Hatunlar Ve Lolitalar Hep Nokia Kullanırdı.. :))Kızı Görünce Uyandım!.
Lolita nedir ya... Gözümde artık bir İsmail YKsın

Ha Ha..!! Teen Sınıfının Bir Altı Oluyor Kendileri,Sende Benim için Hande Yener Alaşımlı Demet Akbağ'sın.
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Bisesbimby 6 yıl
Reklamdaki şarkıyı hatırlıyorum. 80'lerden bir şarkıydı biri bulursa çok iyi olur.

Edit: Tamamdır gerek kalmadı sözleri yazarak buldum. Şarkının adı "Nothing Gonna Change My Love For You".
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memoseler 6 yıl
ssbrutality
Eskiden, Sağlam Hatunlar Ve Lolitalar Hep Nokia Kullanırdı.. :))Kızı Görünce Uyandım!.

"Lolita" nedir ya... Gözümde artık bir İsmail YK'sın
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ssbrutality 6 yıl
Eskiden, Sağlam Hatunlar Ve Lolitalar Hep Nokia Kullanırdı.. :))Kızı Görünce Uyandım!.
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