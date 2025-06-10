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    Nothing Phone (3)'ün tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Nothing, amiral gemisi Phone (3)'ü önümüzdeki ay piyasaya sürmeyi planlıyor. Bugün ortaya çıkan sızıntı ile telefonun tasarımı ilk defa ortaya çıktı. Peki yeni model neler sunacak?

    Nothing Phone (3)'ün tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nothing, amiral gemisi Phone (3)'ü önümüzdeki ay piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, yaptığı paylaşımlarla yeni modelinin tasarım ipuçlarını paylaşsa da, tam bir bakış sunmamıştı. Bugün ortaya çıkan sızıntı ile telefonun arka tasarımını görme imkanına kavuştuk.

    X platformundan Max Jambor kullanıcısı tarafından sızdırılan görüntü, Nothing Phone (3)'ün selefinden önemli ölçüde farklı bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Daha önce Nothing tarafından doğrulandığı gibi, Phone (3) artık imza niteliğindeki Glyph LED ışıklarına sahip değil. Bunun yerine Nothing'in arkada nokta matrisli bir ekran tercih ettiği bildiriliyor. Ancak görüntüde bu görünmüyor. Ekranın yarı saydam malzemenin altında saklanıyor olması mümkün, ancak daha fazla bilgi için beklememiz gerekecek. Ayrıca bu yeni arayüzün nasıl çalışacağını ve Glyph sistemi gibi etkileşimli olup olmayacağı da bilinmiyor.

    Phone (3)'teki diğer büyük değişiklik yeni kamera düzeni. Ortada konumlandırılmış üç kamera sensörü yer alıyor. Bu sensörlerden ikisi klasik yuvarlak halkalı tasarıma sahipken, diğeri hap şeklindeki tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Nothing'in imzası olan şeffaf tasarım ve görünür vidalar yeni modelde de yerini alıyor.

    Nothing Phone (3) beklenen özellikler

    Nothing'in gerçek anlamda ilk amiral gemisi modeli olacak olan Phone (3)'ün Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alması bekleniyor. 6,77 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED ekranla gelmesi beklenen telefonun, üç adet 50 MP sensörden oluşan kamera kurulumuna sahip olacağı söyleniyor.

    Nothing Phone (3), şirketin ilk kulak üstü kulağıyla birlikte 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte tanıtılacak.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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