Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Ultra'dan ilk bilgiler paylaşıldı: İşte sürpriz yenilikler

    Samsung'un Galaxy S26 Ultra ile sunacağı yeniliklerden bazıları netleşmeye başladı. Amiral gemisi model, batarya, yeni kamera sistemi ve S Pen için önemli yenilikle geliyor.
    Galaxy S26 Ultra'dan bilgiler paylaşıldı: İşte sürpriz yenilikler Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S26 serisi için şimdiden geri sayım resmen başladı. Bunlar arasından Galaxy S26 Ultra ise, serideki en radikal yeniliklerden biri olacak. Son olarak Galaxy S26 Ultra'dan ilk bilgiler paylaşıldı. Peki neler bekleniyor? İşte detaylar...

    Galaxy S26 Ultra'dan sürpriz bilgiler paylaşıldı

    Son sızıntılara göre, Galaxy S26 Ultra'da dört yerine üç arka kamera bulunacak. Test aşamasındaki bir prototipe dayandırılan bu iddiaya göre, bunlar 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 4x optik yakınlaştırma sunan 200 MP telefoto. Eksik olan lens ise, değişken diyafram özelliğinin geri dönmesiyle alakalı. Bu sayede ek bir telefoto lense duyulan ihtiyaç ortadan kalkabilir.

    Galaxy S26 Ultra'dan bilgiler paylaşıldı: İşte sürpriz yenilikler Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Samsung, bu teknolojiyi en son Galaxy S9 serisinde kullanmıştı. Yeniden sunulması halinde, düşük ışık performansında iyileşmeler sağlanabilir ve ek bir telefoto lense duyulan ihtiyaç ortadan kalkabilir.

    Galaxy S26 Ultra'da plananlanan bir diğer yenilik ise, pil tarafında olacak. Bu noktada 5.500 mAh kapasiteye çıkılacağı söyleniyor ve birkaç nesildir 5.000 mAh seviyesinin üzerine çıkılmış olacak. Üstelik Samsung’un yığılmış (stacked) batarya veya silikon bazlı batarya teknolojilerini kullanarak kapasiteyi artırabileceği belirtiliyor. 

    Son olarak Galaxy S25 Ultra'da kaldırılan Bluetooth desteği, gelen bilgilere göre Galaxy S26 Ultra ile birlikte geri getirilecek. S Pen’in Bluetooth işlevselliği, kullanıcıların uzaktan kamera deklanşörü gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyordu. Bu özelliğin kaldırılması, kullanıcılar tarafından büyük bir eksiklik olarak görülmüştü. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    poco x3 pro şarj olmuyor doğalgaz saatinden ses gelmesi tehlikelimi telegram"da rehberde olmayan kişileri bulma şirketten şahsa araç satışı fatura yasal film izleme siteleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum