Galaxy S26 Ultra'dan ilk bilgiler paylaşıldı: İşte sürpriz yenilikler

Galaxy S26 Ultra'dan sürpriz bilgiler paylaşıldı
Son sızıntılara göre, Galaxy S26 Ultra'da dört yerine üç arka kamera bulunacak. Test aşamasındaki bir prototipe dayandırılan bu iddiaya göre, bunlar 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 4x optik yakınlaştırma sunan 200 MP telefoto. Eksik olan lens ise, değişken diyafram özelliğinin geri dönmesiyle alakalı. Bu sayede ek bir telefoto lense duyulan ihtiyaç ortadan kalkabilir.
Galaxy S26 Ultra'da plananlanan bir diğer yenilik ise, pil tarafında olacak. Bu noktada 5.500 mAh kapasiteye çıkılacağı söyleniyor ve birkaç nesildir 5.000 mAh seviyesinin üzerine çıkılmış olacak. Üstelik Samsung’un yığılmış (stacked) batarya veya silikon bazlı batarya teknolojilerini kullanarak kapasiteyi artırabileceği belirtiliyor.
Son olarak Galaxy S25 Ultra'da kaldırılan Bluetooth desteği, gelen bilgilere göre Galaxy S26 Ultra ile birlikte geri getirilecek. S Pen’in Bluetooth işlevselliği, kullanıcıların uzaktan kamera deklanşörü gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyordu. Bu özelliğin kaldırılması, kullanıcılar tarafından büyük bir eksiklik olarak görülmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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