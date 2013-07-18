Nokia'nın ikinci çeyrek mali raporu açıklandı : 7.4 milyon Lumia satışı





41MP çözünürlükte kamera sensörü ile yıln iddialı modelleri arasına ismini yazdıran Lumia 1020 modeli raflara çıkmayı beklerken, Nokia yılın ikinci çeyrek mali raporlarını açıkladı.





Son yıllarda akıllı telefon pazarında kan kaybı yaşayan Nokia, Microsoft ile ortaklık konusunda eleştirilse de Windows Phone ekosisteminde tek söz sahibi firma konumuna geldi ve Lumia cihaz satışları her geçen gün artıyor.





Geçen yıl son çeyrekte 4.4 milyon adet Lumia satışı yapan Nokia, önceki çeyrekte de 5.6 milyon Lumia satışı gerçekleştirmişti. Raporlara göre Haziran sonunda biten ikinci çeyrekte Nokia, 7.4 milyon Lumia satışına imza attı. Bunda adeta ekosistemin lokomotifi haline gelen Lumia 520 modelinin katkısı büyük.





Lumia modellerinin satışında artış yaşansa da Nokia gelirlerde düşüş yaşamaya devam ediyor. Nokia ikinci çeyrekte 7.4 milyar dolar gelir elde ederken, geçen yıl aynı dönemde 9.2 milyar dolar gelir elde etmişti. Kayıplarını eritmeyi sürdüren Nokia, ikinci çeyrekte 150 milyon dolar kayıp ilan etti.





Bununla birlikte Nokia'nın en çok gelir elde ettiği Asha serisi geçen çeyrekteki 5 milyon adetlik satıştan, 4.3 milyon adede geriledi. Symbian akıllı telefonlar ise Nokia'nın deyimine göre sıfır satış yapmış durumda.





Nokia halen yüksek seyreden maliyetler ve makroekonomik ortam nedeniyle gelecek tahminlerini yüzde 2 oranında azaltmış durumda. Bununla birlikte yeni nesil Lumia modelleri ile birlikte özellikle akıllı telefon pazarında daha fazla satış beklentisi mevcut.