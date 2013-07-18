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Nokia'nın ikinci çeyrek mali raporu açıklandı : 7.4 milyon Lumia satışı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın ikinci çeyrek mali raporu açıklandı : 7.4 milyon Lumia satışı

41MP çözünürlükte kamera sensörü ile yıln iddialı modelleri arasına ismini yazdıran Lumia 1020 modeli raflara çıkmayı beklerken, Nokia yılın ikinci çeyrek mali raporlarını açıkladı.

Son yıllarda akıllı telefon pazarında kan kaybı yaşayan Nokia, Microsoft ile ortaklık konusunda eleştirilse de Windows Phone ekosisteminde tek söz sahibi firma konumuna geldi ve Lumia cihaz satışları her geçen gün artıyor. 

Geçen yıl son çeyrekte 4.4 milyon adet Lumia satışı yapan Nokia, önceki çeyrekte de 5.6 milyon Lumia satışı gerçekleştirmişti. Raporlara göre Haziran sonunda biten ikinci çeyrekte Nokia, 7.4 milyon Lumia satışına imza attı. Bunda adeta ekosistemin lokomotifi haline gelen Lumia 520 modelinin katkısı büyük.

Lumia modellerinin satışında artış yaşansa da Nokia gelirlerde düşüş yaşamaya devam ediyor. Nokia ikinci çeyrekte 7.4 milyar dolar gelir elde ederken, geçen yıl aynı dönemde 9.2 milyar dolar gelir elde etmişti. Kayıplarını eritmeyi sürdüren Nokia, ikinci çeyrekte 150 milyon dolar kayıp ilan etti.

Bununla birlikte Nokia'nın en çok gelir elde ettiği Asha serisi geçen çeyrekteki 5 milyon adetlik satıştan, 4.3 milyon adede geriledi. Symbian akıllı telefonlar ise Nokia'nın deyimine göre sıfır satış yapmış durumda.

Nokia halen yüksek seyreden maliyetler ve makroekonomik ortam nedeniyle gelecek tahminlerini yüzde 2 oranında azaltmış durumda. Bununla birlikte yeni nesil Lumia modelleri ile birlikte özellikle akıllı telefon pazarında daha fazla satış beklentisi mevcut.

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mert1907 5 yıl en beğenilen
Hiçbir markaya fanlık derecesinde bağlı değilim ama Nokia'nın iyi biyerde olmasını istiyorum.
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by__metallica 5 yıl
Microsoft WP'yi adam ettiği gün Nokia iyice yükselişe geçecektir. Her ne kadar MS'nin yavaş geliştirdiğini düşünsem de WP diğerlerine göre çok yeni bir sistem. O yüzden biraz daha süre vermek gerekir..
Snapdragon 800 , Adreno 330 , 2 GB Ram , 41 MP Müthiş kameralı bi Nokia Lumia modeli olsa eminim kuyruklar oluşurdu.
Microsoft WP'yi adam ettiği gün Nokia iyice yükselişe geçecektir. Her ne kadar MS'nin yavaş geliştirdiğini düşünsem de WP diğerlerine göre çok yeni bir sistem. ...
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armanatilgan 5 yıl
Snapdragon 800 + FHD telefonlar geldikçe satış artacaktır.
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Moofy 5 yıl
Gün gelecek fandroidler ayaklarımıza kapanacak.Bizede lumia verin
.Ama iş işten geçecek.











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TroppX 5 yıl
vay be
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mertekin 5 yıl
Şu Microsoft nokianın yarısı kadar k.çını kaldırıp bişeyler yapmış olsa inanıyorum ki 7 değil 17 milyon lumia satılmış olurdu.Microsoft gibi bir yazılım devinin acil olarak mağazaya takır takır uygulama yazdırması gerekir.Gene yatsın kalksında nokiaya dua etsin.
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LasciateSperanza 5 yıl
Yahu milyarlarca dolar gelirden sadece 150 milyon dolar kayip yapmis yani az bucuk ugrassa baya kar edecek. Simdi diyeceksiniz ki yok nokiadaki adam falan bilmiyor mu ne yapacagini? Demekki bilmiyor arkadas. Yap adam gibi tasarimli bir telefon. Kare gibi cikarmissin hepsini kapkalin tugla gibi. Hepsi lumia 720 gibi olsun, ona da saglam ekran ve islemci koy, windows markete de abansin biraz, bak bakalim o satislar 2 katina cikmiyor mu aninda...
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onur01651 5 yıl
Tanıttığını erken çıkar, erken alalım
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İronik Adam 5 yıl
Gerçekten güzel ve kaliteli bir telefon.Microsoft'un hızlı davranması şart.Nokia'yı bu kadar istekli görmek çok güzel.Ancak Microsoft çok yavaş davranıyor inşallah kendi de bunun farkına varır lütfen telefonların gelişmemesini istemeyin gelişsinler ve rekabet ortamı olsun böylece daha güzel ürünler görürüz.
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erce.erdem 5 yıl
Led Zeppelin
Android işletim sistemli telefon satan firmaların donanım yarışına girip yazılım yönünü unutması en çok wp8 e(nokia ya) yarayacak gibi gözüküyor... Ama kabul etmeliyiz ki android telefonlar olmasa mobil işlemciler bu kadar hızlı çağ atlayamazdı.

zaten androidin isteiği sistem gereksimini karşılamaya çalıştıkça firmalar fiyatı yukarı çekiyor. e buda kullanıcıya yansıyor ve insan her ay yeni bir telefon çıkmasından rahatsız. bide aldığı özellikli telefon kitleniyor ve o an insan verdiği o kadar para için pişman oluyor. ucuz ucuz ürettikleri telefonları çok büyük bir iş gibi kat kat fazla fiyatla satan yazılım sadece andorid de var. ios ve wp8 bence en güzel işletim sistemleridir. (telefonda)
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erce.erdem 5 yıl
arkadaşlar onu bunu bilmem ama nokıa gerçekten kaliteli bir telefon üreticisi ve teknolojiyi kullanmayı da, geliştirmeyi de iyi biliyor. kullanıcıya hitap ettiğini ve istediğimizi tam anlamıyla verebildiğini düşünüyorum.
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KaleyDeskop 5 yıl
akmasada damlıyor damlıyanlar ile yeni musluk alınır
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carter 5 yıl
Fena bir rakam değil. Nokia sadık kullanıcıları ile belki biraz olsun çıkış yakalayabilir.
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W.Fichtner 5 yıl
anca.1-2 sene sonra belki toparlar
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SystemApps 5 yıl
ne yalan söyleyeyim etrafımdaki windows phone telefonlar görebiliyorum artık.bu da en azından türkiye için iyi bir gelişme olarak düşünüyorum.zira şu dandik andoridin alt segmentinde sürünenler de hiç az değil.o değil bir de o telefona kılıf takanlar var.çöpü hediye paketi gibi paketlemişler gibi duruyor.
sonuç itibariyle hacı yatmaz değil ama hacı batmaz nokia :)
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Led Zeppelin 5 yıl
Android işletim sistemli telefon satan firmaların donanım yarışına girip yazılım yönünü unutması en çok wp8 e(nokia ya) yarayacak gibi gözüküyor... Ama kabul etmeliyiz ki android telefonlar olmasa mobil işlemciler bu kadar hızlı çağ atlayamazdı.
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