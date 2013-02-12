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Nokia'nın muhtemel tablet modeli bir tanıtım esnasında yanlışlıkla ortaya çıktı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın muhtemel tablet modeli bir tanıtım esnasında yanlışlıkla ortaya çıktı

Geçen yılın sonlarında tanıttığı Windows Phone 8 yüklü yeni Lumia serisiyle umut verici satışlar yapan Nokia'nın, Windows 8 işletim sistemi yüklü bir tablet modeli hazırlığında olduğu bir süredir iddia ediliyordu.

Firmadan bugüne kadar herhangi bir resmi açıklaması olmamasına rağmen, Pakistan'da Lumia 620 için yapılan tanıtımdaki arkaplan resmi kafaları karıştırdı. Windows Phone cihazları ve Windows 8 bilgisayarları arasındaki etkileşime vurgu yapan bir tema belirlenen arka plan resminde bir de tablet modeli göze çarpıyor.

Tablet modelinde ince ekran kenarı, renkli bir kasa ve yuvarlatılmış köşeler dikkat çekiyor. Ancak görsel gerçek bir Nokia tabletine mi ait yoksa temsili bir görsel mi bilinmiyor. Tahminler bunun temsili bir görsel olduğuna yönelik ancak Nokia'nın Windows 8'li bir tablet planının olduğunu da ortaya koyuyor.

MWC 2013 etkinliğinde 41MP çözünürlükte bir Lumia cihazı tanıtması beklenen Nokia'nın bir tablet sürprizi yapması da ihtimal dahilinde. 

http://nokiagadgets.com/2013/02/12/nokia-lumia-tablet-pictured/ Yorum Yaz
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curufperlit 6 yıl en beğenilen
havadan nem kapıyolar hayır tablet olsa nolcak.Milletde oluyodu nokia tablet almak için
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DH Misafiri 6 yıl
birkaç tane amele çıkmış bilmedikleri şeyler hakkında yorum yapıyorlar. eline telefon alıp 1-2 uygulama yükleyen burada bir b*k olduğunu sanıyor.
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erolustun 6 yıl
Diyelim ki Nokia tablet uretme hazirliginda. Satis fiyati ne olur peki? Ipad mini 750 TL civarinda satiliyor. Nexus 7 8gb'lik model 500 TL'den alici buluyor. Bence telefondan baska birsey uretmesi hata olur. Uretecekse 5" lik bir model uretsin ama yine telefon olsun.
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nalcam22 6 yıl
geçti boyun pazarı sür eşşeği tablete nokıa
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Windows10 6 yıl nalcam22
nalcam22

geçti boyun pazarı sür eşşeği tablete nokıa


lafın doğrusu: Geçti Bor'un pazarı, sür eşeğini Niğde'ye.
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hawloo 6 yıl
CoreXXX
Düşünen Biri Nokia Androide neden diretti hala anlayamadım.
googleye rest çekdi ben nokiayım büyüğüm bişey olmaz diye şapa oturdu tabi googleyle uraşılırmı.wp8 yetişmese Nokia nalları dikerdi bi kaç seneye

Nokia ile Microsoft ortak olmasa yine yine phone8 kullanmazdı nokia. Kimse Samsung, Sony, Nokia diye ayırmıyordu telefonları son zamanlarda Android ve Ios diyorlardı. Nokia her şeyi kendisinin yapmasını isteyen bir firma. Ama Yazılımsal olarak Google'ı geçebilmeleri çok zor bir şey. Lg telefon görüyorum artık Google'ın logosu telefonun üzerinde Lg'nin logosundan daha büyük. Ortaklık Nokia'ya büyük avantajlar getirecek gibi görünüyor.
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl
Telefonda Android'den, tablette ise iPad'den şaşmayacaksın.
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aura7 6 yıl
Bu mantıkla gidersek resimde Win8 li pc de var o zaman nokia pc hazırlıyor olabilir
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CoreXXX 6 yıl
Düşünen Biri
Nokia Androide neden diretti hala anlayamadım.

googleye rest çekdi ben nokiayım büyüğüm bişey olmaz diye şapa oturdu tabi googleyle uraşılırmı.wp8 yetişmese Nokia nalları dikerdi bi kaç seneye
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Nokia Androide neden diretti hala anlayamadım.
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Statistik 6 yıl
iPhone cikali Nokia hep yanlis yapiyor zaten =) neye ugradini hala anlamamis
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Banlanmayan Adam 6 yıl
nokia sağlam ürün yapıyor
tablet alacağım zaman win.8 işletim sistemli iki ürün arasında kalsam nokia alırım
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