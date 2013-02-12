Nokia'nın muhtemel tablet modeli bir tanıtım esnasında yanlışlıkla ortaya çıktı





Geçen yılın sonlarında tanıttığı Windows Phone 8 yüklü yeni Lumia serisiyle umut verici satışlar yapan Nokia'nın, Windows 8 işletim sistemi yüklü bir tablet modeli hazırlığında olduğu bir süredir iddia ediliyordu.





Firmadan bugüne kadar herhangi bir resmi açıklaması olmamasına rağmen, Pakistan'da Lumia 620 için yapılan tanıtımdaki arkaplan resmi kafaları karıştırdı. Windows Phone cihazları ve Windows 8 bilgisayarları arasındaki etkileşime vurgu yapan bir tema belirlenen arka plan resminde bir de tablet modeli göze çarpıyor.





Tablet modelinde ince ekran kenarı, renkli bir kasa ve yuvarlatılmış köşeler dikkat çekiyor. Ancak görsel gerçek bir Nokia tabletine mi ait yoksa temsili bir görsel mi bilinmiyor. Tahminler bunun temsili bir görsel olduğuna yönelik ancak Nokia'nın Windows 8'li bir tablet planının olduğunu da ortaya koyuyor.





MWC 2013 etkinliğinde 41MP çözünürlükte bir Lumia cihazı tanıtması beklenen Nokia'nın bir tablet sürprizi yapması da ihtimal dahilinde.

http://nokiagadgets.com/2013/02/12/nokia-lumia-tablet-pictured/