Nova 3 için oynanış videosu yayınlandı





Gameloft tarafından geliştirilen Fps türündeki Nova serisinin yeni oyunu olan Nova 3 için merakla beklenen oynanış videosu yayınlandı.

Unreal engine 3 grafik motoru kullanan Nova 3'ün grafiklerinin en az PS3 ve Xbox oyunlarının ki kadar gerçekçi olacağını belirtildi. Kal Wardin adında bir karakterin kontrollerini elimize alacağımız oyunda istilaya uğramış bir dünyada uzaylılara karşı savaş veriyoruz. Mobil platformun en iyi Fps serilerinden biri olan Nova'nın yeni oyununun grafikleri iddia edildiği kadar iyi bir performans sunar mı bilinmez ancak Nova 3 seriye yakışır bir oyun olacak.

Nova 3 için kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de Mayıs ayı içerisinde iOS ve Android platformları için çıkış yapması bekleniyor.







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