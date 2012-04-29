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Nova 3 için oynanış videosu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
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22
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft tarafından geliştirilen Fps türündeki Nova serisinin yeni oyunu olan Nova 3 için merakla beklenen oynanış videosu yayınlandı.
Unreal engine 3 grafik motoru kullanan Nova 3'ün grafiklerinin en az PS3 ve Xbox oyunlarının ki kadar gerçekçi olacağını belirtildi. Kal Wardin adında bir karakterin kontrollerini elimize alacağımız oyunda istilaya uğramış bir dünyada uzaylılara karşı savaş veriyoruz. Mobil platformun en iyi Fps serilerinden biri olan Nova'nın yeni oyununun grafikleri  iddia edildiği kadar iyi bir performans sunar mı bilinmez ancak Nova 3 seriye yakışır bir oyun olacak.
Nova 3 için kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de Mayıs ayı içerisinde iOS ve Android platformları için çıkış yapması bekleniyor. 



http://tapbyte.com/n-o-v-a-3-looks-awesome-in-this-gameplay-trailer/ Yorum Yaz
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BrockLyn 7 yıl en beğenilen
crysisi nasıl çalmışlar oyle canavarlar mekanlar silahlar herşey aynı
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DH Misafiri 4 yıl
S.a aearkadaşlaR ben oyunu yeni indirdim ama silahı bi türlü değiştiremedim elima elmas gibi birşey geliyo sonra uzaylılar geliyor. Silahı nasıl değiştiricem bana bilgi verin lütfen
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_BEDIRHAN_ 7 yıl
nova 1 ve 2 ile alakası yok grafikler müthiş
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Witcher3 7 yıl
oynayanlar bilir nova 1 ve nova 2 gelmiş geçmiş en iyi fps lerden biri olan halo çakmasıydı..3. oyun ise crysis çakması olmuş..4. oyunda da killzone a mı geçerler bilinmez
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CooL_ROMEO 7 yıl
Firmalar orjinaline para yatırmıyor , bırakın gameloft yatırsın
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Lion 7 yıl
1-2 kötüydü 3. yü merakla beklİyorum
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sleepnir 7 yıl
İlk oyunlar Halo çakmasıydı, bu da Crysis 2 çakması olmuş. Bu Gameloft ve çakma oyunlarına bitiyorum. Tabi en kral çakma StarFront, ondan daha çakmasını yapamadı şu an için.
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E_Aydin35 7 yıl
Şaşırtıcı derecede güzel ve iddalı bir savaş oyunu olmuş,kesinlikle tercih ederim, aksiyon ve macera isteyenler için güzel bir seçim :)
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iamburak 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Şaşırtıcı derecede güzel ve iddalı bir savaş oyunu olmuş,kesinlikle tercih ederim, aksiyon ve macera isteyenler için güzel bir seçim :)


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‬1‬ 7 yıl
oyun artik 4gb falan olur herhalde.
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Jacobıan 7 yıl
merakla bekliyoruz
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mangdasire 7 yıl
ilkini oynadım şimdi 2. sini oynuyorum nova ve nova tarzı oyunlar sayesinde psp me dokunmuyorum bile.cidden çok güzel oyun.
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Ovv yea 7 yıl
Yapay zeka kötü gibi çok ses getiricek bir şeye benzemiyor.
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