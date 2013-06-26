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Nükleer Erime güncellemesi Modern Combat 4'ün Android versiyonu için de yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nükleer Erime güncellemesi Modern Combat 4'ün Android versiyonu için de yayınlandı
Gameloft, Modern Combat 4: Zero Hour'un iOS versiyonu için yayınladığı Nükleer Erime güncellemesini nihayet Android kullanıcılarının da beğenisine sundu.

Nükleer Erime güncellemesiyle birlikte oyuna 3 yeni harita, 2 yeni silah, 2 yeni çok oyunculu mod ve 7 yeni avantaj eklendi. Yeni haritalarla birlikte oyuncuları Barselona ve Antarktika'ya götüren Modern Combat 4, bomba atar tabanca ve SFS CTK-12 adlı keskin nişancı tüfeğini silah yelpazesine kattı. Çevrim içi modların oldukça önemli olduğu oyuna Bomba Ekibi ve İmha adlı iki yeni çok oyunculu mod ekleyen güncelleme, 7 yeni avantajı da beraberinde getiriyor. Bu arada Nükleer Erime güncellemesiyle birlikte Android kullanıcılarının Modern Combat 4'ü Türkçe dil seçeneğiyle de oynayabileceğini belirtelim. 

Nükleer Erime güncellemesiyle birlikte yeni içerikler ve Türkçe dil desteğine kavuşan Modern Combat 4: Zero Hour'a Google Play üzerinden aşağıdaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz. 


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftM4HM Yorum Yaz
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