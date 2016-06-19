Nükleer silahların sayısı azalıyor ancak güçleri artıyor

Stokholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından yapılan araştırmaya göre Asya ülkeleri nükleer silah mühimmatlarını artırırken, içlerinde ABD’nin de bulunduğu birkaç ülke ise pahalı nükleer silah geliştirme programları üzerinde çalışıyor. Bu durumun ana sebepleri olarak ise bölgesel silahlanma yarışı, güvensizlik ortamı ve ABD ile Rusya’nın nükleer silahlara olan itimatı gösterilmiş.

SIPRI raporunda belirtilene göre dünyadaki toplam nükleer silah sayısı geçen yıl 455 adet azalarak 15.850’den 15.395’e gerilemiş. Gerilemenin sebebi ABD ile Rusya envanterlerinden çıkarılan silahlar olmasına rağmen her iki ülkenin halihazırda toplamda 14.290 adet nükleer silahı bulunmakta.

Asya’daki nükleer silah sayısı ise artışta. Çin, Kuzey Kore, Hindistan ve Pakistan hem nükleer silah sayılarını artırmakta hem de silah sistemlerini modernize etmekteler. Çin’in 260 nükleer silahı olduğu tahmin ediliyor. Geçmişte isabet oranı düşük füzeleri, etki alanı devasa füzeler kullanarak telafi etmeye çalışan Çin, isabet oranının gelişmesiyle birlikte şu anda envanterindeki silahları daha küçük savaş başlıklarıyla donatabilir. Pekin, nükleer füzelere sahip denizaltıları denizlere yerleştirmek ve uzun menzilli karadan nükleer füzelerini çoklu başlıklarla modifiye etmek gibi planlara da sahip.

Kuzey Kore de nükleer silah envanterini büyüten ülkelerden. 10-16 arasında nükleer silahı olduğu düşünülen ülke, Yongbyon’da bulunan nükleer reaktörünü tekrar hizmete soktu. Bu şekilde her sene iki yeni nükleer silaha yetecek yakıtın üretilmesi bekleniyor.

Hindistan ve Pakistan ise bölgesel silahlanma yarışından dolayı nükleer kapasitelerini artıran ülkeler arasında yer alıyorlar. Hindistan’ın 100-120 adet nükleer silahı varken, Pakistan’ın ise 110-130 adet nükleer silaha sahip olduğu düşünülüyor. Her iki ülke de nükleer kapasitelerini hava, kara ve denizden kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarına devam etmekte.

ABD ve Rusya nükleer silahlarını yavaş yavaş hizmetten çıkarırken, silah sistemlerini ise modernize etmekteler. ABD taktiksel nükleer silahı B61’in 12. modunu geliştirme çalışmaları yaparken aynı zamanda yeni B-21 bombardıman uçağı siparişi, Minutemen III kıtalararası balistik füzesinin değişim programı ve Ohio sınıfı nükleer füze denizaltısını yeni nesil ile değiştirme planları ile nükleer silahları gönderme teknolojilerini geliştiriyor.

Rusya ise yeni bir uzun menzilli bombardıman uçağı üzerinde çalışırken aynı zamanda yeni nesil balistik füze denizaltılarını hizmete sokuyor ve antlaşmalara aykırı olarak geliştirdiği uzun menzilli karadan füzelere yatırım yapmaya devam ediyor.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21338/nuclear-stockpiles-think-tank-report/