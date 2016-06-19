Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nükleer silahların sayısı azalıyor ancak güçleri artıyor

Stokholm merkezli düşünce kuruluşu, küresel nükleer silahların azaltılması üzerine yürüttüğü çalışmada, dünyanın içinde bulunduğu durumu kasvetli olarak tanımlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,9b
1
38
Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Stokholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından yapılan araştırmaya göre Asya ülkeleri nükleer silah mühimmatlarını artırırken, içlerinde ABD’nin de bulunduğu birkaç ülke ise pahalı nükleer silah geliştirme programları üzerinde çalışıyor. Bu durumun ana sebepleri olarak ise bölgesel silahlanma yarışı, güvensizlik ortamı ve ABD ile Rusya’nın nükleer silahlara olan itimatı gösterilmiş.
SIPRI raporunda belirtilene göre dünyadaki toplam nükleer silah sayısı geçen yıl 455 adet azalarak 15.850’den 15.395’e gerilemiş. Gerilemenin sebebi ABD ile Rusya envanterlerinden çıkarılan silahlar olmasına rağmen her iki ülkenin halihazırda toplamda 14.290 adet nükleer silahı bulunmakta.
Asya’daki nükleer silah sayısı ise artışta. Çin, Kuzey Kore, Hindistan ve Pakistan hem nükleer silah sayılarını artırmakta hem de silah sistemlerini modernize etmekteler. Çin’in 260 nükleer silahı olduğu tahmin ediliyor. Geçmişte isabet oranı düşük füzeleri, etki alanı devasa füzeler kullanarak telafi etmeye çalışan Çin, isabet oranının gelişmesiyle birlikte şu anda envanterindeki silahları daha küçük savaş başlıklarıyla donatabilir. Pekin, nükleer füzelere sahip denizaltıları denizlere yerleştirmek ve uzun menzilli karadan nükleer füzelerini çoklu başlıklarla modifiye etmek gibi planlara da sahip.
Kuzey Kore de nükleer silah envanterini büyüten ülkelerden. 10-16 arasında nükleer silahı olduğu düşünülen ülke, Yongbyon’da bulunan nükleer reaktörünü tekrar hizmete soktu. Bu şekilde her sene iki yeni nükleer silaha yetecek yakıtın üretilmesi bekleniyor.
Hindistan ve Pakistan ise bölgesel silahlanma yarışından dolayı nükleer kapasitelerini artıran ülkeler arasında yer alıyorlar. Hindistan’ın 100-120 adet nükleer silahı varken, Pakistan’ın ise 110-130 adet nükleer silaha sahip olduğu düşünülüyor. Her iki ülke de nükleer kapasitelerini hava, kara ve denizden kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarına devam etmekte.
ABD ve Rusya nükleer silahlarını yavaş yavaş hizmetten çıkarırken, silah sistemlerini ise modernize etmekteler. ABD taktiksel nükleer silahı B61’in 12. modunu geliştirme çalışmaları yaparken aynı zamanda yeni B-21 bombardıman uçağı siparişi, Minutemen III kıtalararası balistik füzesinin değişim programı ve Ohio sınıfı nükleer füze denizaltısını yeni nesil ile değiştirme planları ile nükleer silahları gönderme teknolojilerini geliştiriyor.
Rusya ise yeni bir uzun menzilli bombardıman uçağı üzerinde çalışırken aynı zamanda yeni nesil balistik füze denizaltılarını hizmete sokuyor ve antlaşmalara aykırı olarak geliştirdiği uzun menzilli karadan füzelere yatırım yapmaya devam ediyor.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21338/nuclear-stockpiles-think-tank-report/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
herocem 3 yıl en beğenilen herolay
herolay

Sinop ve Mersin de nukleer santral kurulmasina karsi gelen chp zihniyetlileri bu haberleride okusunlar.

Iste bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bir arkadasimiz daha. Nukleer silaha uranyum ve plutonyum zenginlestirmesi yapabilen ulkeler sahip oluyor ve bu zenginlestirmelerle bizim sahip olacagimiz santrallerin uzaktan yakindan alakasi yok. Bizdeki tek amac elektrik uretimi. Zaten yakiti da hazir alicaz.

Yani kisaca santrale sahip ulkeler, silaha sahip ulkerdir diye bir olay yok. Oyle bir durum olsaydi ermenistan 10 kere fuze atardi azerbaycana :)

Parasini verip yaptirilan santrallerle nukleer guc olunmuyor. Aktroll arkadaslar biyerlerinden element uydurmasinlar lutfen.
herolaySinop ve Mersin de nukleer santral kurulmasina karsi gelen chp zihniyetlileri bu haberleride okusunlar.Iste bi...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 3 yıl
İşin en komik tarafı yüzlerce nükleer başlıklı füzesi olan ve geliştiren devletler diğer devletlere nükleerden uzak durun diyor
1 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl
herolay
Sinop ve Mersin de nukleer santral kurulmasina karsi gelen chp zihniyetlileri bu haberleride okusunlar.

Aradaki farkı anlamayacak kadar mı cahilsin? Uranyum zenginleştirmeyeceğiz biz!
herolaySinop ve Mersin de nukleer santral kurulmasina karsi gelen chp zihniyetlileri bu haberleride okusunlar.Aradaki farkı anlamayac...
Devamını Gör
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmasın.. Bu silahları geliştiren ülkeleri kınıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
herocem 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmasın.. Bu silahları geliştiren ülkeleri kınıyorum.

Tamam guzelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 3 yıl
Hasan07-36
Aslında nükleer silaha sahip olmayan ülkeler bir şekilde örgütlenip nükleer silaha sahip ülkeleri sıkıştırsa iyi olacak. Örgütlenip ya elinizdeki nükleer silahların tamamını yok edeceksiniz ve yenisini geliştirmeyeceksiniz ya da nükleer silaha sahip olmayan ülkeler olarak biz nükleer silah geliştirmek için çalışmalara başlayacağız diyecekler. Japonya, Güney Kore, Türkiye, İran, Kanada, Meksika, İtalya vs. gibi devletler çabalasa nükleer silah geliştirebilir diye düşünüyorum. Ama tabi böyle bir örgütlenme mümkün değil sanırım...

Güç sahibi olmak için nükleer silaha ihtiyacın yok. Bu sonuç, neden değil.Kimse nükleer silahına güvenip dayı olmuyor, kullanmayacağın sopanın kenarda nolr nolmaz diye durması gibi. Gerçek savaş hep sürüyor.Birbirlerine dayılanan büyükler olrsa zaten ona dünya savaşı deniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
einstein'ın 4. dünya savaşı sözü geliyor aklıma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 3 yıl
Aslinda tehlikeli olan baslik gucunun artmasi degil azalmasi. Amerika 350milyar dolarlik nukleer silah modernizasyonuna hazirlaniyor. Sadece eskiyen silahlari elden gecirmiyecekler, daha kucuk guclu taktik basliklar uretecekler. Neden daha tehlikeli megatonluk bir basligi kullanmanin cevresel ve politik agir sonuclari olur ama bir kac kilotonluk bir basligin bolgesel savaslarda kullanilmasi cok olasi. Cevresel etkisi bolgesel kalacagi icin dunyanin geri kalaninin cok umrunda olmayacaktir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DUBLO 3 yıl
şunun diyorum bu kadar yapana kadar 10 tane felan yapcan her biri dünya tek aticak.
konu kilit olup gidicek. 15 bin tane nükler füze nedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uranuslu61 3 yıl
Son 1 haftadir hollanda medyasinda turkiye hakkinda surekli olumsuz haberler çikiyor polis birilerini dovdu gaz atti falan filan g lerin toplantisi engellendi gibi ve haberlerin altinda yazan yorumlar tek kelimeyle düşmanca yine planlar donuyor haberiniz olsun eğer turkiye bu tarafa biraz sığınmaci yollamazsa bu yakin zamanda kesin başina biseyler gelecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uranuslu61 3 yıl
Devir kopyalama devri çinliler herseyi kopyaladi zamaninda Pakistan dan kopya ceksinnler olur tabi amerika birakirsa pakistanda hollanda dan kopyalamıştı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKTeknisyen 3 yıl
AKTeknisyen
Orijinalden alıntı: herolay Sinop ve Mersin de nukleer santral kurulmasina karsi gelen chp zihniyetlileri bu haberleride okusunlar.
Iste bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bir arkadasimiz daha. Nukleer silaha uranyum ve plutonyum zenginlestirmesi yapabilen ulkeler sahip oluyor ve bu zenginlestirmelerle bizim sahip olacagimiz santrallerin uzaktan yakindan alakasi yok. Bizdeki tek amac elektrik uretimi. Zaten yakiti da hazir alicaz. Yani kisaca santrale sahip ulkeler, silaha sahip ulkerdir diye bir olay yok. Oyle bir durum olsaydi ermenistan 10 kere fuze atardi azerbaycana :) Parasini verip yaptirilan santrallerle nukleer guc olunmuyor. Aktroll arkadaslar biyerlerinden element uydurmasinlar lutfen.

Kesinlikle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz hep beraber. Nükleer silah yapımında en fazla kullanılan PU-239 doğada bulunmaz.Peki nasıl elde edilir? (u235 ve u233 var onlar başka yöntem kullanıyor) Bunun için nükleer bir reaktör ve kimyasal bir ayrıştırma tesisi lazım.Yani elinde Nükleer bir reaktör varsa bundan ister elektrik üret isterse PU-239. Tabi bu işlemler öyle kolay değil.bu maddeyi yapsan bile bunu nükleer silah yapmak ayrı bir bilgi ve birikim istiyor.Her reaktör sahibi ülke o yüzden silah yapamaz ama elinde reaktör olan her ülke nükleer silah ham maddesini yapacak bir kaynağa sahip olur.Bundan sonrasını becerir beceremez o ayrı mesele.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKTeknisyen 3 yıl
herolay
herocem
herolay Sinop ve Mersin de nukleer santral kurulmasina karsi gelen chp zihniyetlileri bu haberleride okusunlar.
Iste bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bir arkadasimiz daha. Nukleer silaha uranyum ve plutonyum zenginlestirmesi yapabilen ulkeler sahip oluyor ve bu zenginlestirmelerle bizim sahip olacagimiz santrallerin uzaktan yakindan alakasi yok. Bizdeki tek amac elektrik uretimi. Zaten yakiti da hazir alicaz. Yani kisaca santrale sahip ulkeler, silaha sahip ulkerdir diye bir olay yok. Oyle bir durum olsaydi ermenistan 10 kere fuze atardi azerbaycana :) Parasini verip yaptirilan santrallerle nukleer guc olunmuyor. Aktroll arkadaslar biyerlerinden element uydurmasinlar lutfen.
Iran ornegini es gecerek soruyorum. Madem oyle neden ona da karsi gelindi ????

Kesinlikle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz hep beraber. Nükleer silah yapımında en fazla kullanılan PU-239 doğada bulunmaz.Peki nasıl elde edilir? (u235 ve u233 var onlar başka yöntem kullanıyor) Bunun için nükleer bir reaktör ve kimyasal bir ayrıştırma tesisi lazım.Yani elinde Nükleer bir reaktör varsa bundan ister elektrik üret isterse PU-239. Tabi bu işlemler öyle kolay değil.bu maddeyi yapsan bile bunu nükleer silah yapmak ayrı bir bilgi ve birikim istiyor.Her reaktör sahibi ülke o yüzden silah yapamaz ama elinde reaktör olan her ülke nükleer silah ham maddesini yapacak bir kaynağa sahip olur.Bundan sonrasını becerir beceremez o ayrı mesele.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parsbey 3 yıl
Guney afrika nukleer silah yaptiginda ambargolarla belini oyle buktulerki,urettigi nukleer silahlari kendi eliyle teslim etti. Siz nukleer silah yapmaya niyetlendiginiz an operler hemde acimadan.

Yada kuzey kore gibi nukleer silahi uretirsiniz sonrada 1950 leri yasarsiniz gelismislik olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl
Güzel haber :D Daha az ve daha güçlü füze ile daha çabuk öleceğiz :D Diğer füzeleri beklerken sıkılma derdinden kurtarmışlar insanları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6895 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hindistan, çin ve
10 etiket daha rusya kuzey kore ABD pakistan asya nükleer silahlar nükleer savaş nükleer silahlanma Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Microsoft, Chrome'un ne kadar batarya katili olduğunu bir kez daha gösterdi 3 yıl Intel işlemcilerde çok gizli bir arka kapı keşfedildi 3 yıl Samsung Galaxy J7 ve A3 (2016) modelleri için Marshmallow güncellemesi başladı 3 yıl Hindistan'dan güneş enerjisine büyük yatırım 3 yıl iPhone'u satan ilk şirketin Apple olmadığını biliyor muydunuz? 3 yıl Tesla Model S suyla dolu tünelden yüzerek geçti 3 yıl Bluetooth 5.0 detaylanıyor 3 yıl Yarı otonom savaş makinesi: RoBattle 3 yıl AMD hisseleri yükselişte 3 yıl Acer’da şok: binlerce kullanıcının kredi kartı bilgisi çalındı 3 yıl Bu işlemcide 1000 adet çekirdek var 3 yıl Sikorsky Black Hawk helikopterlerinde Aselsan’ın teknolojisi standart hale geldi 3 yıl Galaxy Note 7'nin düz ekranlı modeli de gelebilir 3 yıl Süper bilgisayarlara Çin damgası 3 yıl Xiaomi telefonlarında neden su geçirmezlik özelliği yok? 3 yıl Samsung, yeni bir üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080M ortaya çıktı 3 yıl Karşınızda İşCep’in Yenilenen Android Tasarımı! 3 yıl Asus ZenBook 3 mercek altında: "Aynı performansta daha ince bilgisayar yok!" 3 yıl Chrome 53 önemli değişiklikleri ve geliştirmeleri beraberinde getirecek 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nükleer silahların sayısı azalıyor ancak güçleri artıyor Sonraki E3'de bir Türk şirketi Monster dizüstü standındayız 3 yıl Sosyal ağlarda, terörist saldırıları önceden tahmin etmek mümkün mü? 3 yıl Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming ile 2.3GHz ve ötesi 3 yıl Xiaomi, toplamda 110 milyon Redmi telefonu sattı 3 yıl ABD casus uydusunu başarıyla uzaya gönderdi 3 yıl iOS 10 beta sürümü için jailbreak işlemi gerçekleştirildi 3 yıl Uzay İstasyonu'ndaki 3 astronot işte böyle Dünya'ya döndü 3 yıl Bilim insanları canlı hücreye veri kodlamayı başardılar 3 yıl MSI X99A Gaming Pro Carbon "Hem tasarım hem performans" anakartını inceliyoruz 3 yıl Güneş ve rüzgar enerjisi maliyetleri %26-59 azalacak 3 yıl 2030'da Almanya'da satılan bütün araçlar sıfır emisyon olacak 3 yıl Hiç çalışmadan 6 yıl boyunca maaş aldı 3 yıl iOS 10 çekirdek uygulamalar gerçekten silinebilecek mi? 3 yıl IBM Watson, sürücüsüz dolmuşların sanal muavini olacak 3 yıl Samsung, 3D televizyon pazarından çekiliyor 3 yıl Apple’a Çin’de patent ihlali suçlaması 3 yıl Android açıklarını bulanlara 500 bin dolardan fazla ödül dağıtıldı 3 yıl 2si1 "Sahura Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Zorlu şartlara dayanıklı SanDisk microSD hafıza kartları satışa çıkıyor 3 yıl LG’den sinek kovar televizyon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim