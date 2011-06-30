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Nvidia 28nm GPU'larda kullanacağı Kepler mimarisinin tasarımını bitirdi

7 yıl
18,4b
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47
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Kepler kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisi için çalışmalarını sürdürüyor. 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'larda kullanılacak yeni mimarinin, Fermi ile atılan temeller üzerine çok sayıda yeni özellik getirmesi beklenirken, Nvidia'nın bir yandan grafik performansını ciddi şekilde arttıracağı diğer taraftan ise GPGPU yani genel amaçlı grafik işlemci kullanımına yönelik önemli yenilikler sunacağı belirtiliyor.

AMD'nin Radeon HD 7000 serisine karşı GeForce 600 serisi ekran kartlarında kullanılması beklenen Kepler tabanlı grafik yongalarının detayları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak Nvidia'nın tasarım çalışmalarını tamamladığı ve çalışan örneklere sahip olduğu ifade ediliyor. Watt başına düşen performans dengesi olarak Fermi tabanlı çözümlere kıyasla ciddi oranda geliştirmeler içereceği belirtilen Kepler tabanlı GPU ailesinin, herşeyin yolunda gitmesi halinde bu yılın sonuna doğru çıkması beklenirken, üst seviyedeki Kepler GPU'larının zar alanı açısından AMD'nin Southern Islands serisinde daha büyük olması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere AMD yaptığı bir açıklamada, Radeon HD 7000 serisinin son çeyrekte pazarda olacağını söylemişti. Benzer şekilde Nvidia'nın GeForce 600 serisinin de yıl sona ermeden önce pazara sunulması beklenirken resmi olmayan bazı bilgiler, TSMC'nin 28nm üretim sürecindeki durumundan dolayı lansmanın yeni yıla kalacağını ifade ederken, böyle bir ihtimalin AMD'yi etkilemesi de söz konusu olabilir.

28nm için TSMC ile birlikte GlobalFoundries'i de GPU üretimine dahil etmeyi planlayan AMD'nin, üretim teknolojileri açısından yeni nesil ekran kartlarında nasıl bir strateji izleyeceğinin üzerindeki sır perdesi henüz aralanmış değil ancak firma, yeni fabrikasyon süreçlerine geçiş konusundaki hızını korumayı hedeflediğini sık sık dile getiriyor. Bu arada Nvidia'nın Kepler mimarisiyle birlikte GPU mimarisinde ölçeklendirmeye daha fazla önem vereceği ve aynı mimariyi Tegra jenerasyonundan sunuculara kadar olan geniş bir ürün yelpazesine daha hızlı ve efektif şekilde adapte etme noktasında büyük efor sarf edeceği ifade ediliyor. 

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Zero Limit 7 yıl en beğenilen
Kepler, boşalacak yine Cepler
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Light Side 7 yıl
Nvdia Umarım Bu Sefer Enerji Tüketimini Düşürmeyi Başarabilir
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brev 7 yıl
Birazda olay başka teknolojileri ve kavramları masaüstümüze getirmek olduğu için performans olarak eskiye oranla daha düşük yüzde artışları olması normaldir.GPGPU,Cuda,openCL,PhysX vs. vs. bunlardan bazıları...
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Tolgá 7 yıl
Kesin fark hakkında kanıya varmak için en ağır ve optimizeli oyunda en yüksek çöz ve ayarlarda anlamak daha mantıklı diyorum
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uniqron 7 yıl
sistem upgradene az kaldı bulldozer hd7000 veya gtx600 testler çıkar çıkmaz amazondan alıcam
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yesil1026 7 yıl
http://imageshack.us/photo/my-images/59/gpupowerconsumption.png/


nVidia'nın slaytında hesaplamalar, RAMden veya cache'den veri çekmekten çok daha az enerji harcıyor. O yüzden Kepler ve Maxwell GPU'larında adamlar memory optimizasyonları yapmaya çalışıyorlar. GPUlardaki hesaplamalar o kadar enerji harcamıyor hafızadan veri çekmeye göre. Bakalım neler yapabilecekler.
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lj94 7 yıl
9600GT ile 2 yıl daha devam etmeyi planlıyorum:D açamadığı oyunlar anca o zaman gelir. Orta seviye kart alın beyler hep güncel kalın. Ben yapamadım ama siz yapın :D:D
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xer13 7 yıl
Yıl 2020... Amd 1nm lik ekran kartlarını piyasaya sürüyor.İntelinde amd ye 0.5 nm lik ekran kartları ile cevap vereceğini söyleniyor.Diğer bir haberde 128 gb ekran kartları yolda...
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Tanarri 7 yıl
levyeli
alpa07 he durmadan oyun çıkıyor kartların gücü yetmiyor oyüzden yenı mimari çıkarıyorlar.9600 GT ŞU ANA KADAR AÇMADIĞI OYUN YOK.
Aynen bende katılıyorum 8800 serisi bence hala yeterli oyunlar için 2006-2007 yılında çıkan oyunların grafikleriyle yeni çıkan oyunların grafikleri arasında bence uçurum yok.

Aynen öyle ama az bekleyin ps4 veya xbox'ın yenisi gelmeden çokda değişmez bu grafikler ama nezamanki ps3 grafiklerini bariz geçer pc platformu ozaman ps4 zamanı gelmiş demektir ki bu durumaz az kaldı şu anki ve bu çıkıcak kartlarda yalan olcaklar en fazla 2 sene! sonrasında gırafikler çağ atlar..
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StreamRolleR 7 yıl
iyi yeni oyuncaklarım geliyor iyiki beklemişim 28nm olanları
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Tanarri 7 yıl
%75 %60 oranda daha hızlı olucaktır ama 2 katlama söz konusu olucağını hiç sanmam hatırlayın! gtx280 ile gtx9800x2 i geçiceğini idda etti noldu? fos ha yakınlardı birbirlerine ama yine fos oldu iddaları doğru çıkmadı keza gtx295 ile gtx480 de aynı şey dendi yine fıss oldu buda aynen böle olucaktır. Tabi bunlar eski istatistikler yani yine aynı şey olucak diye bişi yok! ayrıca 28nm oldu diye iyi bi oc performansı beklemeyin oda enfazla %30 oynar sebebide karta bi dünya transistör basıyolar şimdikinden bi %30 daha fazla rop du efti püftü yine üst düzey kartlar elinize full şişirilmiş gelicektir zaten oc oranı yararsa belki orta sekmeye yarar oda peksanmıyorum... ama artık 1ghz hızındaki fabrika çıkışı gpu ları görücez büyük ihtimal!
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Guest-BADE5B8A0 7 yıl
Ulan bizde gtx 460 almaya calisiyoruz 600 serisi cikmis...
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Mimar SaNAN 7 yıl
NVİDİA - ATİ YAPAR BİZDE FAN SAYFALARI KURARIZ ....
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