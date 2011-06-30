Nvidia 28nm GPU'larda kullanacağı Kepler mimarisinin tasarımını bitirdi

Nvidia, Kepler kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisi için çalışmalarını sürdürüyor. 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'larda kullanılacak yeni mimarinin, Fermi ile atılan temeller üzerine çok sayıda yeni özellik getirmesi beklenirken, Nvidia'nın bir yandan grafik performansını ciddi şekilde arttıracağı diğer taraftan ise GPGPU yani genel amaçlı grafik işlemci kullanımına yönelik önemli yenilikler sunacağı belirtiliyor.





AMD'nin Radeon HD 7000 serisine karşı GeForce 600 serisi ekran kartlarında kullanılması beklenen Kepler tabanlı grafik yongalarının detayları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak Nvidia'nın tasarım çalışmalarını tamamladığı ve çalışan örneklere sahip olduğu ifade ediliyor. Watt başına düşen performans dengesi olarak Fermi tabanlı çözümlere kıyasla ciddi oranda geliştirmeler içereceği belirtilen Kepler tabanlı GPU ailesinin, herşeyin yolunda gitmesi halinde bu yılın sonuna doğru çıkması beklenirken, üst seviyedeki Kepler GPU'larının zar alanı açısından AMD'nin Southern Islands serisinde daha büyük olması bekleniyor.





Hatırlanacağı üzere AMD yaptığı bir açıklamada, Radeon HD 7000 serisinin son çeyrekte pazarda olacağını söylemişti. Benzer şekilde Nvidia'nın GeForce 600 serisinin de yıl sona ermeden önce pazara sunulması beklenirken resmi olmayan bazı bilgiler, TSMC'nin 28nm üretim sürecindeki durumundan dolayı lansmanın yeni yıla kalacağını ifade ederken, böyle bir ihtimalin AMD'yi etkilemesi de söz konusu olabilir.





28nm için TSMC ile birlikte GlobalFoundries'i de GPU üretimine dahil etmeyi planlayan AMD'nin, üretim teknolojileri açısından yeni nesil ekran kartlarında nasıl bir strateji izleyeceğinin üzerindeki sır perdesi henüz aralanmış değil ancak firma, yeni fabrikasyon süreçlerine geçiş konusundaki hızını korumayı hedeflediğini sık sık dile getiriyor. Bu arada Nvidia'nın Kepler mimarisiyle birlikte GPU mimarisinde ölçeklendirmeye daha fazla önem vereceği ve aynı mimariyi Tegra jenerasyonundan sunuculara kadar olan geniş bir ürün yelpazesine daha hızlı ve efektif şekilde adapte etme noktasında büyük efor sarf edeceği ifade ediliyor.