Nvidia 3DVision yatırımlarını arttırıyor: 3DVision Live platformu açıldı

3DVision teknolojisiyle üç boyutlu görüntüleme üzerine ciddi yatırımlar yapan Nvidia, yeni bir internet sitesi açtı. Aslında bir internet sitesinde daha çok çevrimiçi bir paylaşım merkezi olarak nitelendirilebilecek bu platformda Nvidia, 3DVision'la ilgili son gelişmeleri paylaşmayı ve içerik sunmayı amaçlıyor.3DVision Live olarak isimlendirilen bu hizmet ile 3DVision eko sistemindeki ürünlerin tanıtılırken, kullanıcıların 3D içerik paylaşmı kapsamında örneğin kendi 3D albümlerini hazırlmalarına da olanak tanınıyor.

3DVisionLive.com adresinden erişilebilen interaktif platform kapsmaında 3D fotoğraflar galerilerinin yanı sıra 3D film fragmanlarına, müzik videolarına ve farklı alanlardan çok sayıda klip ve kısa filme ulaşılabilecek. Şu an için beta aşamasında olan Nvidia 3DVision Live platformuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.