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Nvidia 3DVision yatırımlarını arttırıyor: 3DVision Live platformu açıldı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3DVision teknolojisiyle üç boyutlu görüntüleme üzerine ciddi yatırımlar yapan Nvidia, yeni bir internet sitesi açtı. Aslında bir internet sitesinde daha çok çevrimiçi bir paylaşım merkezi olarak nitelendirilebilecek bu platformda Nvidia, 3DVision'la ilgili son gelişmeleri paylaşmayı ve içerik sunmayı amaçlıyor.3DVision Live olarak isimlendirilen bu hizmet ile 3DVision eko sistemindeki ürünlerin tanıtılırken, kullanıcıların 3D içerik paylaşmı kapsamında örneğin kendi 3D albümlerini hazırlmalarına da olanak tanınıyor.

3DVisionLive.com adresinden erişilebilen interaktif platform kapsmaında 3D fotoğraflar galerilerinin yanı sıra 3D film fragmanlarına, müzik videolarına ve farklı alanlardan çok sayıda klip ve kısa filme ulaşılabilecek. Şu an için beta aşamasında olan Nvidia 3DVision Live platformuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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MxFxOx 8 yıl
3D flimlerin ve oyunları tadı başka ama alınabilir durumları yok gözlük ayrı para, ekran ayrı para evi 3d sinema salonuna çevirmek gerekir ki çok masraflı.
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CodeMachine 8 yıl
Aslında nvidia geç bile kaldı ve bence bu teknolojisinden fazla para kazanamadı. Ayrıca çok pahalı bişey değil, uyuumlu monitörün ve nvidia kartın varsa 3d vision kiti 300 tl ye alıp 3d olayına girebilirsin. bir 3d tv 3000+ tl fiyatı varken bu fiyat çok değil.
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Zeytinbey 8 yıl
Gözlük kullandığım için 3 boyutlu sinemada bile zorluk çekiyorum... 3D vision denedim ama gene gözlük sorun oldu. Ameliyat olalım dedik sıfırlayamıyoruz gözlük takacaksın gene dediler. Lens kullanalım dedik temizliğini beceremedik.Velhasıl gözlüksüz 3d çıkana kadar bana her tür 3d yalan... Ama oyunlarda denemek isterdim...
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theyapici 8 yıl
3d visonu gereksiz pahalı buluyorum
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