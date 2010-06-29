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Nvidia, GeForce 258.69 beta sürücüsünü kullanıma sundu

8 yıl
9,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce 258.69 beta sürücüsünü kullanıma sundu
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Nvidia, GeForce 258.69 sürüm numaralı yeni beta sürücüsünü yayımladı. GeForce 6 serisinden günümüze kadar olan mevcut tüm Nvidia ekran kartlarına destek sunan yeni sürücü, ION serisi entegre grafik yongalarına da destek sunuyoır. Çok sayıda düzeltme içeren yeni sürücünün en önemli özelliği olarak 3DVision Surround desteği sunması gösteriliyor.

Windows Vista ve Windows 7 için kullanıma sunulan GeForce 258.69 beta sürücüsüne bu adresten ulaşabilirsiniz.

Nvidia, GeForce 258.69 beta sürücüsünü kullanıma sundu
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Virinom 8 yıl
@nirvana34
birazda tasarım programları için sürücü çıkartsalar demişin ve gündemi takip etmediin belii bundan bir önceki sürücüde(257.21)adobe cs 5 ve 3d tasarım programlarında yaklaşık % 25 performans artışı sunuyor .Bir firmaya laf söylerken (heleki milyar dolarlık firmaysa)lütfen araştırıpta laf söyleyin.
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krstarica 8 yıl
Yeni sürücüde belirgin olarak GTX 200 serisindeki bir önceki WHQL sürücüsüne göre takılmalar düzeldi, en kısa zamanda WHQL olanıda sunulur büyük ihtimal...
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nirvana34 8 yıl

xxxartistxxx

@nirvana34
birazda tasarım programları için sürücü çıkartsalar demişin ve gündemi takip etmediin belii bundan bir önceki sürücüde(257.21)adobe cs 5 ve 3d tasarım programlarında yaklaşık % 25 performans artışı sunuyor .Bir firmaya laf söylerken (heleki milyar dolarlık firmaysa)lütfen araştırıpta laf söyleyin.


Gündemi takip ediyorum sen hiç merak etme.Bilip bilmedende konuşma yükledik kaç makinaya en ufak bir artış yok laf değil icraat bekliyoruz.Milyon dolarlık değil 10 tl lik firmas olsa yaptığı işte eleştirilmekte serbesttir.Neyse bunda öğrenmiş oldun...
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nirvana34 8 yıl
Neden sadece oyun için optimize ediyorsunuz birazda 3ds max, Autocad, photoshop vb. programlarda da iyileştirme yapsanız yaa illa quadro mu alalım yani.O kadar paramız yok alamıyoruz işte.Adam gibi iş yapın yaa...
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sadtneverdie 8 yıl
nirvana34

Neden sadece oyun için optimize ediyorsunuz birazda 3ds max, Autocad, photoshop vb. programlarda da iyileştirme yapsanız yaa illa quadro mu alalım yani.O kadar paramız yok alamıyoruz işte.Adam gibi iş yapın yaa...


adamlar salak tabii quadroyu haybeye çıkartıyor
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Dovahkiin 8 yıl
Sadece 3D Vision Surround desteği gelmiş. Performans artışı olsa zaten abarta abarta yazardı nvidia...
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Bassplayerr 8 yıl
oyunlarda performans artışı varmı acaba
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drkayzer 8 yıl
sanmam
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