Nvidia, GeForce 258.69 beta sürücüsünü kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia, GeForce 258.69 sürüm numaralı yeni beta sürücüsünü yayımladı. GeForce 6 serisinden günümüze kadar olan mevcut tüm Nvidia ekran kartlarına destek sunan yeni sürücü, ION serisi entegre grafik yongalarına da destek sunuyoır. Çok sayıda düzeltme içeren yeni sürücünün en önemli özelliği olarak 3DVision Surround desteği sunması gösteriliyor.
Windows Vista ve Windows 7 için kullanıma sunulan GeForce 258.69 beta sürücüsüne bu adresten ulaşabilirsiniz.
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birazda tasarım programları için sürücü çıkartsalar demişin ve gündemi takip etmediin belii bundan bir önceki sürücüde(257.21)adobe cs 5 ve 3d tasarım programlarında yaklaşık % 25 performans artışı sunuyor .Bir firmaya laf söylerken (heleki milyar dolarlık firmaysa)lütfen araştırıpta laf söyleyin.
Gündemi takip ediyorum sen hiç merak etme.Bilip bilmedende konuşma yükledik kaç makinaya en ufak bir artış yok laf değil icraat bekliyoruz.Milyon dolarlık değil 10 tl lik firmas olsa yaptığı işte eleştirilmekte serbesttir.Neyse bunda öğrenmiş oldun...
adamlar salak tabii quadroyu haybeye çıkartıyor