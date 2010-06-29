Nvidia, GeForce 258.69 beta sürücüsünü kullanıma sundu

Nvidia, GeForce 258.69 sürüm numaralı yeni beta sürücüsünü yayımladı. GeForce 6 serisinden günümüze kadar olan mevcut tüm Nvidia ekran kartlarına destek sunan yeni sürücü, ION serisi entegre grafik yongalarına da destek sunuyoır. Çok sayıda düzeltme içeren yeni sürücünün en önemli özelliği olarak 3DVision Surround desteği sunması gösteriliyor.

Windows Vista ve Windows 7 için kullanıma sunulan GeForce 258.69 beta sürücüsüne bu adresten ulaşabilirsiniz.