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Nvidia, GeForce GT 420 ve GTS 450 modellerini Temmuz ayında duyurabilir

9 yıl
18,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 465 modelini Computex 2010 fuarında duyurması beklenen Nvidia, DirectX 11 destekli orta segment ekran kartları için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, GeForce GT 420 ve GeForce GTS 450 modellerini, Temmuz ayında duyurabilir. GeForce GTX 465'in lanse edileceği Computex 2010 fuarına, çantasında GeForce GT 420 ve GTS 450 modellleriyle gideceği belirtilen Nvidia'nın, kapalı kapılar ardında önde gelen müşterilerine yeni modellerini tanıtacağı bildirimekte.

AMD-ATi cephesindeki Radeon HD 5500 - 5700 serisi ekran kartlarına rakip olması beklenen yeni modellerin, Temmuz ayında hazır olmasıyla birlikte rekabetin yeniden kızışması düşünülürken, okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayında veya hemen sonrasında yani dördüncü çeyrek başında, AMD'nin, DirectX 11 destekli güncellenmiş ürün gamını lanse etmesi bekleniyor. İşte bu durumun farkında olan Nvidia'nın, son çeyrek öncesinde performans grubundan maliyet odaklı çözümlere göre her segmentte DirectX 11 kartı lanse etmek istediği ifade ediliyor.


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mavizaman 9 yıl
uyuz herifler hala çıakramadılar gitti beklemekten ağaç olduk.
valla ağustosa sarkarsa atinin yeni 6000 serisi beklerim.
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IgorStravinsky 9 yıl
Hakikaten ATI'dan hemen hemen 1 yıl sonra gelmeye başlıyor orta segment kartlar
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