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Nvidia, GeForce GTX 460 ile 200$'ın altını hedefliyor

8 yıl
11,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce GTX 460 planları netleşiyor. Elde ettiğimiz bazı bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 460'ın 192-bit versiyonu için 200$'ın altını hedefliyor. İş ortaklarıyla bir araya gelen firma, 192-bit olan versiyonun 200$'ın altında tutulması gerektiğine özellikle vurgu yaparken, ilgili fiyat segmentinde lider olarak yüksek satış rakamlarını hedefliyor.

Yurt dışı için 200$'ın altında bir fiyatla lanse edileceği belirtilen GeForce GTX 460'ın ülkemizde 230$ civarında bir fiyatlandırma sahip olacağı bildiriliyor. 256-bit bellek veri yoluna sahip olan GeForce GTX 460'ın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak AMD'nin Radeon HD 5830 modelini hedef alması dolayısıyla benzer seviyeden çıkması bekleniyor. Kartların hız aşırtma performansına da özellikle vurgu yapan Nvidia, her iki GTX 460 versiyonunun da kendi segmentlerinde performans lideri olacağını öne sürüyor.

Nvidia, GeForce GTX 460 modelini 12 Temmuz'da lanse etmeyi planlıyor.


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vese 8 yıl
1.58*1.18*230 = 430 tl etiket fiyatı olacak demekki.
indirimlerle 400 tl'ye filan alınabilir herhalde.
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DH Misafiri 8 yıl
kesin 199 dolar olur :D
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Miasmus 8 yıl
Lan adamlar 200 dolar altı diyor yurtdışında o fiyata çıkıyor. O ülkelerde hiç mi vergi yok kar yok. Nasıl iş lan bu Nokia, Ati ne biliim başka teknoloji firmaları kendi reklamlarını yaparken şu kadar dolar diyor aynı fiyata satışa çıkıyor yurtdışında zaten vergi kar dahil fiyatı demekki ordaki açıklanan fiyat. Artık bu ülkede nasıl bir sistem varsa herşey 2 misli bu kadar dandik ülke olmak için kasmak lazım yani sonra çıkıp hava atıyoruz ama yok onu yaptık yok bunu yaptık. Önce ucuza teknoloji sok ülkeyede sonra dandik gözcü uçaklarınla halkı kandırmaya çalış.
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alcon11 8 yıl
bende para verdim aldım hd 5770.ama bu kartlar alana kadar.aldıktan sonra bi albenisi olmuyor.eski kartım hd 4830 dan gram fark yok.bu 5770 de zaten 6 ay sonra tarih olacak.bence ekran kartında yükseklerde uçmaya hiç gerek yok.
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Uzaktan Kumandan 8 yıl
8600'ün veliahtı gibime geldi...
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alcon11 8 yıl
Bu kartı alan adam oyun oynayacak zaten.başka ne işe yarar.ha profesional kart olsa neyse para verilir.ama crysis call of duty oynamak içinde bi karta 400tl verilmez.zira 200tl lik bir ekran kartıyla piyasadaki tüm oyunlar full detay oynanabiliyor.
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Dante 8 yıl

alcon11

Bu kartı alan adam oyun oynayacak zaten.başka ne işe yarar.ha profesional kart olsa neyse para verilir.ama crysis call of duty oynamak içinde bi karta 400tl verilmez.zira 200tl lik bir ekran kartıyla piyasadaki tüm oyunlar full detay oynanabiliyor.


200 liralık hiçbir kartla Crysis'i ve Metro 2033'ü full detay oynayamazsınız.
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huseyincarnege 8 yıl
bende gtx480 kulanıyorum ama
gtx460 gecemiyor hd5830u
anca hd5770 yarışır.
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-Chucky- 8 yıl
GTX460 192 bit - 256 bit farkı
GTX260 c192 - c216 farkı gibi olacak sanırım.
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huseyincarnege 8 yıl
HD5830 performans ulaşamıyoki o nasıl aynı kefeye koyar nvidiya testler ortada gtx465 bile zoranıyo gecerken :S
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Dovahkiin 8 yıl
200$ harika fiyat ama buraya gelene kadar girecek yine yok kdv yok gümrük cart curt, dolar da artıyo zaten
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IgorStravinsky 8 yıl
İyide nVidia neyi hedeflerse hedeflesin abi zaten Türkiye'de KDV filan karışınca coşuyo fiyatlar
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CeFurkan 8 yıl
200$ cok iyi bir fiyat bence

sonuçta nerdeyse tüm oyunları max detayda oynatacak bir kart 1680 pixelde
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Tolgá 8 yıl
Tolga*

İyide nVidia neyi hedeflerse hedeflesin abi zaten Türkiye'de KDV filan karışınca coşuyo fiyatlar

bu kdv falan yüzünden birde satacıların çakallığı yüzünden nvidia pahalı oluyor..oysa yurtdışında öylemi nvidialar kapış kapış..256 bit çok iş yapar hatta bende alırım
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yerroner 8 yıl
Nvidia ve Intel, bunlar şu anda sektör lideri ve marka değeri olan firmalar. Bunlar pek ucuza mal satmazlar. Sadece bir iki ürün bırakırlar F/P'si yüksek olan. Zaten onlar da kapış kapış gider. Nvidia da bu modelde bunu yapacak gibi.

Kart satacak bayağı ama GTX 260 ile kafa kafaya performansı olması üzücü.
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sgnr 8 yıl
350 milyon gibi bir fiyatı olucak yani. 256bit olanda 450 milyon olur o zaman. 400 e verseler 192bitliği satamazlarsa sonra :)
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