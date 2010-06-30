Nvidia, GeForce GTX 460 ile 200$'ın altını hedefliyor

Nvidia'nın GeForce GTX 460 planları netleşiyor. Elde ettiğimiz bazı bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 460'ın 192-bit versiyonu için 200$'ın altını hedefliyor. İş ortaklarıyla bir araya gelen firma, 192-bit olan versiyonun 200$'ın altında tutulması gerektiğine özellikle vurgu yaparken, ilgili fiyat segmentinde lider olarak yüksek satış rakamlarını hedefliyor.

Yurt dışı için 200$'ın altında bir fiyatla lanse edileceği belirtilen GeForce GTX 460'ın ülkemizde 230$ civarında bir fiyatlandırma sahip olacağı bildiriliyor. 256-bit bellek veri yoluna sahip olan GeForce GTX 460'ın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak AMD'nin Radeon HD 5830 modelini hedef alması dolayısıyla benzer seviyeden çıkması bekleniyor. Kartların hız aşırtma performansına da özellikle vurgu yapan Nvidia, her iki GTX 460 versiyonunun da kendi segmentlerinde performans lideri olacağını öne sürüyor.

Nvidia, GeForce GTX 460 modelini 12 Temmuz'da lanse etmeyi planlıyor.