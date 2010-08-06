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Nvidia, GeForce GTX 465 ve GTX 470'te fiyat indirime gitti

Nvidia, GeForce GTX 465 ve GeForce GTX 470 modellerinde indirime gitti. İşte detaylar.
8 yıl
10,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarının ortaya koyduğu rakamlara göre, uzun bir aradan sonra ilk defa ikinci çeyrekte pazar payıyla ATi'nin gerisine düşen Nvidia, Fermi tabanlı ekran kartlarında yeni bir fiyat indirimine gitti. GeForce GTX 460 modeliyle birlikte orta segmente hareketlilik kazandıran Nvidia, sezonsal nedenlere bağlı olarak düşen satışları arttırmak için GeForce GTX 465 ve GTX 470'in fiyatlarını aşağı çekti.

Gelen bilgilere göre GeForce GTX 470'in Avrupa satış fiyatı 300 Avro seviyesinden 269 Avro'ya kadar gerilemiş durumda. Düşen fiyatlarla birlikte ATi Radeon HD 5850'ye çok yakın bir pozisyon elde eden GeForce GTX 470, yeni fiyat aralığında satın alınabilirliği daha yüksek bir pozisyona gelirken, rakibinin hamlesine karşı AMD'nin Radeon HD 5850'in fiyatında indirime gitmesi beklenirken henüz bir açıklama yapılmadı.

GeForce GTX 470 ile birlikte Nvidia, GeForce GTX 465'in fiyatını da aşağı çekti. Yapılan açıklamalara göre GeForce GTX 465 için belirlenen MSRP yani üreticinin tavsiye ettiği satış fiyatı 220 Avro'dan 189 Avro'ya düşmüş durumda. Özellikle GeForce GTX 460'ın çıkışından sonra geleceği tartışılır olan GeForce GTX 465 için yeni fiyatlandırma ile Nvidia'nın, stokları eritme hedefinde olduğu da konuşulan detaylar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz ayın ortalarına doğru MSRP fiyatı %10 düşen GeForce GTX 480 ise yapılan bu yeni indirimden etkilenmezken, Nvidia oluşan son fiyatlarla birlikte yaz sezonunda satışların artmasını hedefliyor.


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Batuist 8 yıl
güzel gelişmeler.. yanlız indirimleri atiden beklerken nvidiadan geliyor..
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treabacks 8 yıl

Batuist

güzel gelişmeler.. yanlız indirimleri atiden beklerken nvidiadan geliyor..


Her türlü indirime tarafız.
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natmaca 8 yıl
ya bu kadar tartısmaya gerek yok. nere olursa olsun, ne butcen olursa olsun. bi firma kazık fiyat cekiyorsa almayacaksın.
ha alan cok. zaten nvidia da buna guveniyordu sanırım. gerci bu sefer cok da ole olmadı. iyi de oldu.
fiyatlar dusmeye basladı. bir dahakine daha da ii fiyatlar ile gelecektir muhtemelen.
ati rulzzz...
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ALBAY 8 yıl
Şu yurtdışı fiyatları muhabbetini keselim artık.Kaçımız yurtdışından kart alıyor ki? Ayrıca alsanız bile yok garantiydi yok şuydu buydu kim uğraşır?
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Dovahkiin 8 yıl

natmaca

ya bu kadar tartısmaya gerek yok. nere olursa olsun, ne butcen olursa olsun. bi firma kazık fiyat cekiyorsa almayacaksın.

ha alan cok. zaten nvidia da buna guveniyordu sanırım. gerci bu sefer cok da ole olmadı. iyi de oldu.

fiyatlar dusmeye basladı. bir dahakine daha da ii fiyatlar ile gelecektir muhtemelen.

ati rulzzz...


Ati ucuza üretmesine ramen meydanı boş bulduğu için çok daha pahalıya satıyor. Nvidia nerdeyse maliyetine verecek bu kartları ama fermilerin maliyeti çok yüksek olduğu için sana pahalı geliyor olabilir.

ati rulazmış çoluk çocuk bastı bölümü iyice.
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ayzer 8 yıl
millet sıcaklardan bayağı erimiş...
hala nvidiay hayranları toz kondurtmuyor...
indirim niye yapılır?
1.rekabet edemediğin zaman...
2.seri sonu gelip son gayrette biraz daha satabilmek için...
fanatikuslar nvidiay için hangisi geçerli?çok komiksiniz yahuuu
ilk günden söylüyorum fıstık gibi olacak kartı bulamaca çevirirseniz sa-ta-maz-sı-nız...
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kuu1x 8 yıl
Rekabetin güzelliği
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catador 8 yıl
Yurtdışında indirim oluyor da burda neden olmuyor acaba? Biri bunun açıklamasını yapabilir mi?
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ExECaLiBuR 8 yıl

catador

Yurtdışında indirim oluyor da burda neden olmuyor acaba? Biri bunun açıklamasını yapabilir mi?


İşte asıl mesele de o zaman. Sözde işlemciler için de her sene 1 veya 2 defa indirim yapılıyor ama hani nerede?

4 sene önce çıkan kıytırık E7400 bile şuan da 230 tl ye satılıyor. İndirim söz konusu olduğunda bizim ülke indirim yapılan ülkelerin içinde hiçbir zaman yer almıyor maalesef.
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Miasmus 8 yıl
ya kardeşim biraz da türkiye piyasalarını takip etsenize türkiyede fiyat düşünce haber versenize niye insanları dolduruyorsunuz böyle nvidia indirime gitti ama türkiyede indirim yok diyerek olmaz. bizde fiyat inmiyorsa niye haber yapıyosunuz ki gaza geliyor millet sonra.
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HadwiCk^ 8 yıl
doğru söylemişsin avrupada catur cutur satıyorlar burada öyle yok malesef ..öyle olsa zaten herşeye türkçe desteği gelir :D
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Kam1kaze 8 yıl
Nvidia kar etmeden satıyor kartların yapımı çok pahalı gibi laflar dönüyordu şimdi zararmı ediyorlar?? Ben hiç sanmıyorumki zarar etsinler hala çok yüksek karlar elde ediyorlar dahada düşmeli fiyatlar.
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celalcaner2 8 yıl
bize yansısın bu indirimler
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otomania 8 yıl
pahalıya aldık bakalım gtx470'i :D
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aydogdu1453 8 yıl
Hocam ne gtx 465'i ne 470'i yapın sana gtx 480'e lalet karta bir türlü revizyon ve fiyat indirimi gelmedi.Artık rüyalarıma giriyor yawwww. Bi hd 5850 bir de gtx 480 bu kartlara hastayım.
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