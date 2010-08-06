Nvidia, GeForce GTX 465 ve GTX 470'te fiyat indirime gitti

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarının ortaya koyduğu rakamlara göre, uzun bir aradan sonra ilk defa ikinci çeyrekte pazar payıyla ATi'nin gerisine düşen Nvidia, Fermi tabanlı ekran kartlarında yeni bir fiyat indirimine gitti. GeForce GTX 460 modeliyle birlikte orta segmente hareketlilik kazandıran Nvidia, sezonsal nedenlere bağlı olarak düşen satışları arttırmak için GeForce GTX 465 ve GTX 470'in fiyatlarını aşağı çekti.

Gelen bilgilere göre GeForce GTX 470'in Avrupa satış fiyatı 300 Avro seviyesinden 269 Avro'ya kadar gerilemiş durumda. Düşen fiyatlarla birlikte ATi Radeon HD 5850'ye çok yakın bir pozisyon elde eden GeForce GTX 470, yeni fiyat aralığında satın alınabilirliği daha yüksek bir pozisyona gelirken, rakibinin hamlesine karşı AMD'nin Radeon HD 5850'in fiyatında indirime gitmesi beklenirken henüz bir açıklama yapılmadı.

GeForce GTX 470 ile birlikte Nvidia, GeForce GTX 465'in fiyatını da aşağı çekti. Yapılan açıklamalara göre GeForce GTX 465 için belirlenen MSRP yani üreticinin tavsiye ettiği satış fiyatı 220 Avro'dan 189 Avro'ya düşmüş durumda. Özellikle GeForce GTX 460'ın çıkışından sonra geleceği tartışılır olan GeForce GTX 465 için yeni fiyatlandırma ile Nvidia'nın, stokları eritme hedefinde olduğu da konuşulan detaylar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz ayın ortalarına doğru MSRP fiyatı %10 düşen GeForce GTX 480 ise yapılan bu yeni indirimden etkilenmezken, Nvidia oluşan son fiyatlarla birlikte yaz sezonunda satışların artmasını hedefliyor.