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Nvidia, GeForce GTX 560 Ti modelini lanse etti

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia uzun süredir merakla beklenen GeForce GTX 560 Ti (Titanium) modelini duyurdu. 250 dolar segmenti için hazırlanan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.95 milyar transistör içeren GF114 GPU'sundan güç alıyor. AMD'nin 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modeli ile kıyaslandığında referans modeli 10 dolar daha düşük bir fiyatla pazara sunulan GeForce GTX 560 Ti, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

64x doku ünitesi ve 32x ROP birimiyle gelen ekran kartı, referans tasarımda 822MHz GPU, 1645MHz paralel işlemci ve 4004MHz bellek hızlarında çalışıyor. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, standart olarak iki adet 6pin güç konnektörüyle geliyor ve Nvidia'nın açıklamalarına göre 170 Watt güç tüketiyor. Nvidia'nın güncel ürün gamında yer alan diğer ekran kartlarında olduğu gibi DirectX 11, SLI, CUDA, PhysX, OpenGL 4.1 ve 3DVision teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Bugün yapılan lansmanla birlikte Nvidia'nın iş ortakları hem refrerans hem de hız aşırtmalı modellerini pazara sunmaya başlarken, üreticisine göre fabrika çıkışı 1GHz'de çalışan modellerin olduğunu da belirtelim. Nvidia GeForce GTX 560 Ti, yurt dışında 249$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla lanse edildi.


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calevera 8 yıl
Yerinde bir çıkış yaptı nvidia. Ati 6870 ie 6950 arasında hız sınırı olacaksa fiyatıda güzel olacaktır ortalama 600 tl türkiye piyasası olsa bakalım ati 6800 ve 6900 serisi için ne kadar indirime gidecek .Ati her ne kadar 1 gb lık 6900 serisini çıkarsada 560ti serisi ortalığı iyice karıştıracaktır her ne olursa olsun oyun teknolojisi nvidia dan yana atinin bu konuda işi zor
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Furkán 8 yıl
ATI fiyatlarında indirime gitmezse yeni F/P kralı GTX 560 olacaktır büyük bir ihtimalle..
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dreamblue35 8 yıl
türkiyede bu fiyata ancak 6 ay sonra belki 8 ay sonra satılmaya başlar
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lj94 8 yıl
menowun dedikleri dogru
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Menow 8 yıl
Şu kartlara hala orta üst sınıf diyorsunuz anlayamıyorum!
Güncel bir ürün olup üstünde çift slot yer kaplayan bir ekran kartı nasıl orta sınıf denebilir??? HD6950 ile kafa tutabilen bir karta nasıl orta üst diyebiliyorsunuz???
HD6990 extrem bir karttır. 6970, 6950, 6870, 6850, 5850, 5870 üst sınıfa hitap eder...
67XX - 57XX - 47XX serilerine orta üst sınıf denir.
66XX - 56XX - 46XX serileri orta sınıftır...
Azbiraz kendinize gelinde milletin kafasını karıştırmayın. Adam orta sınıf bir kart alcam diye sizin sözünüze bakar ise 250$ üstünde para harcaması gerekir!!!
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yc#1 8 yıl
@ sabe
Yüksek saat hızları sayesinde GTX 470'i dağıtmış. Soğutucu iyi iş çıkarıyor.
anandtech.com/...
tomshardware.com/...
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M@U 8 yıl
Dünya genelinde yapılan incelemelere göre HD6950 1 GB ile benzer bir performansa sahip kart. Yani tam olarak olması gereken yerde. HD6950'ye göre daha fazla güç tüketiyor, ancak daha az ısınıp daha sessiz çalışıyor. Gayet güzel kart. Bu fiyat ile tam olarak orta sınıf sayamayız bu kartı. Orta-Üst sınıf diyebileceğimiz bir kart olmuş. Rekabeti körüklemesi piyasaya hareket getirecek gibi.
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sabe 8 yıl
470 ile aynı fiyata gelir,470 yalan olur.
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kubisaray 8 yıl
acaba donanım haber olarak incelemesi ne zaman olacak çünkü 6950 karşısındaki konumu satışını olumlu yada olumsuz olarak etkileyecektir....
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aterikasedi 8 yıl
Hadi bakalım cümleten hayırlı olsun
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