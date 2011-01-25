Nvidia, GeForce GTX 560 Ti modelini lanse etti

Nvidia uzun süredir merakla beklenen GeForce GTX 560 Ti (Titanium) modelini duyurdu. 250 dolar segmenti için hazırlanan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.95 milyar transistör içeren GF114 GPU'sundan güç alıyor. AMD'nin 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modeli ile kıyaslandığında referans modeli 10 dolar daha düşük bir fiyatla pazara sunulan GeForce GTX 560 Ti, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

64x doku ünitesi ve 32x ROP birimiyle gelen ekran kartı, referans tasarımda 822MHz GPU, 1645MHz paralel işlemci ve 4004MHz bellek hızlarında çalışıyor. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, standart olarak iki adet 6pin güç konnektörüyle geliyor ve Nvidia'nın açıklamalarına göre 170 Watt güç tüketiyor. Nvidia'nın güncel ürün gamında yer alan diğer ekran kartlarında olduğu gibi DirectX 11, SLI, CUDA, PhysX, OpenGL 4.1 ve 3DVision teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Bugün yapılan lansmanla birlikte Nvidia'nın iş ortakları hem refrerans hem de hız aşırtmalı modellerini pazara sunmaya başlarken, üreticisine göre fabrika çıkışı 1GHz'de çalışan modellerin olduğunu da belirtelim. Nvidia GeForce GTX 560 Ti, yurt dışında 249$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla lanse edildi.