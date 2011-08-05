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Nvidia Kal-El Tegra 3'ün çıkışı Ekim ayına sarkabilir

7 yıl
3,6b
1
38
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ilk tanıtımını Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiği, daha kapsamlı  bir gösterimini ise Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda yaptığı Kal-El kod adlı yeni nesil Tegra yongada sistem platformu için ertelemeye gidiyor. Endüstri içerisinde kaynaklar tarafından dile getirilen ancak Nvidia tarafından henüz resmiyet kazandırılmayan bu bilgiye göre,  Ağustos ayında çıkması beklenen Kal-El tabanlı ilk tabletlerin, Ekim ayından önce pazara giremeyeceği, yıl sona ermeden önce görünmesi beklenen akıllı telefonların ise yeni yılın ilk aylarından gün ışığına çıkmayacağı ifade ediliyor.
Nvidia Kal-El Tegra 3'ün çıkışı Ekim ayına sarkabilir
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Çift çekirdekli Tegra 2 platformunun yerini almak üzere geliştirilen Kal-El, benzer şekilde ARM Cortex-A9 tasarımı üzerinde şekilleniyor ve dünyanın ilk dört çekirdekli Cortex-A9 SoC çözümü olarak tanımlanıyor. 1.5GHz'de çalışan ve 12 işlem birimine sahip yeni nesil grafik birimine sahip olan Kal-El, Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre Tegra 2'den 5 kata kadar daha hızlı olacak. Tegra 2 gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Kal-El'in, geliştirilen güç yönetim özellikleri sayesinde gelişen teknik özelliklerine ve artan performans seviyesine rağmen pil ömrü konusunda benzer sonuçlar sunacağı ifade ediliyor. 
Nvidia Kal-El Tegra 3'ün çıkışı Ekim ayına sarkabilir
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Arttırılan özellikler sayesinde  anti-aliasing desteği ve 2560x1600 piksel video çıkışı gibi gelişmiş grafik yetenekleri de sunacak olan Kal-El, 2011 için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli ilk ve tek Cortex-A9 yongada sistem platformu olacak. Tabletlerde kullanılacak bu versiyonun aksine yukarıda da belirttiğimiz gibi 2012 başında geleceği ağırlık kazanmaya başlayan akıllı telefonlarda, Kal-El'in 28nm versiyonlarına yer verilebilir. Bu arada tablet bilgisayar tarafından çok uzun süre Motorola Xoom 2'nin Kal-El tabanlı ilk cihaz olabileceği konuşuluyordu ancak son gelen bilgilere göre, yüksek satış başarısı yakalayan Asus Eee Pad Transformer'ın devam modeli, Kal-El tabanlı ilk cihaz olabilir. 

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KalemKolik 7 yıl
Arkadaşlar tegra platformu kadar şişirme başka platform varmıdır bilmiyorum.Adama sorarlar tegra2 neydide tegra3 5 kat daha iyi olsun.Bilmiyorum tegra 3 demolarını internetten inceledinizmi.Oyunlar anlamında tam bir rezalet oda tegra2den 5 kat daha güçlü imiş.Nvidia gibi sahtekar bir firma kendi yaptığı bizim tegra3 intel core2duo 7200den daha güçlü dediği testte tegra 3,tegra 2den o testte 2 kat daha iyi.Ben uzun zamandır diyiyorum nvidia reklam ile götürüyor.Tegra platformundan daha iyi platformlar var OMAP gibi.Tegra platformu grafiksel anlamda tam bir rezalet lütfen oyun demolarına bakınız.Psp'nin bazı oyunları çok çok daha iyi.Nvidia tegranın grafiksel yönüne pek değinmiyor çünki tam bir facia.
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Bl00dyHell 7 yıl
Acelemiz yok, bekleriz
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Virinom 7 yıl
dodomoco
Orijinalden alıntı: liberche
Orijinalden alıntı: dodomoco
Orijinalden alıntı: liberche
Orijinalden alıntı: Sajuuk
Orijinalden alıntı: liberche ne yaparsa Nvidia yapar ... ATİ kopyalar
bu ne abi mobil pazarda ATİnin ne işi var ki kopyalıyo
Hemen saldırıya geçmişsin
yol saldırmadım :D saldırma yok YNALIŞ ANLAŞILMA 2 gün sonra da ati de burda biter .. kapitalist piyasa .... Nvidia ne işi var :d ati olmasın ... ben sadece yenilikçi şirketin Nvidia takip eden şirketin , Atİ olduğunu söyledim Mesela yılın ilk amiral gemisini Nvidia piyasaya sürer sonra ATİ beklenir ... hatta yorumlarda %90 da kart iyiyse ATİ amiral gemisi çıksın adı bile geçmez Nvidia cinsinde olur :D eheuhu
yaw yeter artık
senin bu fanboyluğun erden geliyor anlamadım gitti
haha :D panpa hoşgeldin .. fanboyluk değil ki bu kullanıcı memluniyeti ben bişede demedim sayılır ki haksız da değilim foruma konu açalım bu böyledir. .. Nvidia yılın ilk zamanında önce çıkarır ATİ amiral gemisi beklenir bu kötü bir durum değil ki ben Eski ati kullanıcısıyım Ati ; Nvidia çekirdek be bellek hızları olarak daha iyi bir kart dicek bir şeyim yok ... cuda , 3d vision , görüntü doldurma ve phx gibi farklarlada Nvidia önde .. Her yiğidi öldür hakkını yeme ... ben fan değilim ama bana her gün sorsanda ATİ alıp 3d para ödemek yada ücretsiz bir kullanım yolu aramak ... cuda olarak daha güncel yazılımlara sahip olmak ... ve phx gibi Nvidia özgü bir gücü sahip olmak .... Bunun için bana her gün yine sorsanız NVİDİA
cudayı kullanıyor musun,ayrıca nvidia 2 senedir ne zaman amiral gemisi çıkarmış 580 ise o kart 5970 tarafından ezildi bile,physx ise alice madness returnsda fiziği sona vuruyorum en ufak bir takılma yok biirt tek mafia 2 problem çıkartıyor o kadar
3d vision demişsin sanki amdde yok

klasik ati nvidia tartışması biri az para verip oyunlarsda çok performans ister biri çok para verip her alanda yüksek performans ister ve ben ikincisiyim
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dodomoco 7 yıl

xxxartistxxx

dodomoco

liberche
dodomoco
liberche
Sajuuk
liberche ne yaparsa Nvidia yapar ... ATİ kopyalar
bu ne abi mobil pazarda ATİnin ne işi var ki kopyalıyo
Hemen saldırıya geçmişsin
yol saldırmadım :D saldırma yok YNALIŞ ANLAŞILMA 2 gün sonra da ati de burda biter .. kapitalist piyasa .... Nvidia ne işi var :d ati olmasın ... ben sadece yenilikçi şirketin Nvidia takip eden şirketin , Atİ olduğunu söyledim Mesela yılın ilk amiral gemisini Nvidia piyasaya sürer sonra ATİ beklenir ... hatta yorumlarda %90 da kart iyiyse ATİ amiral gemisi çıksın adı bile geçmez Nvidia cinsinde olur :D eheuhu
yaw yeter artık
senin bu fanboyluğun erden geliyor anlamadım gitti
haha :D panpa hoşgeldin .. fanboyluk değil ki bu kullanıcı memluniyeti ben bişede demedim sayılır ki haksız da değilim foruma konu açalım bu böyledir. .. Nvidia yılın ilk zamanında önce çıkarır ATİ amiral gemisi beklenir bu kötü bir durum değil ki ben Eski ati kullanıcısıyım Ati ; Nvidia çekirdek be bellek hızları olarak daha iyi bir kart dicek bir şeyim yok ... cuda , 3d vision , görüntü doldurma ve phx gibi farklarlada Nvidia önde .. Her yiğidi öldür hakkını yeme ... ben fan değilim ama bana her gün sorsanda ATİ alıp 3d para ödemek yada ücretsiz bir kullanım yolu aramak ... cuda olarak daha güncel yazılımlara sahip olmak ... ve phx gibi Nvidia özgü bir gücü sahip olmak .... Bunun için bana her gün yine sorsanız NVİDİA
cudayı kullanıyor musun,ayrıca nvidia 2 senedir ne zaman amiral gemisi çıkarmış 580 ise o kart 5970 tarafından ezildi bile,physx ise alice madness returnsda fiziği sona vuruyorum en ufak bir takılma yok biirt tek mafia 2 problem çıkartıyor o kadar
3d vision demişsin sanki amdde yok

klasik ati nvidia tartışması biri az para verip oyunlarsda çok performans ister biri çok para verip her alanda yüksek performans ister ve ben ikincisiyim



6990 nasıl 590dan ucuz olup ondan güçlü oldu bakalım hadi gel bunu açıkla
1 Yanıt Yanıtla
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UzmaN345 7 yıl
Telefon alıcam ama hevesim kalmadı 4 çekirdekli modeller piyasaya girince 2 çekirdekli modeller yarı yarıya fiyat kırar bunlar telefon tarihteki yerini alır gerçi 600hmz hızda çalışan bir telefon alıcaktım ama işte 1500tl satılan telefonlar 700tl nin altına düşer sizce ne yapmalı beklemeli yoksa almalıyımmı telefonum durumu kapak deyişirse bir süre daha gider..
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liberche 7 yıl
ne yaparsa Nvidia yapar ... ATİ kopyalar
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SEO-Uzmanı 7 yıl
maliahmet
yalan mı gercek mi olacak vaat edilenler görecez arkadaşlar

daha doğrusu Youtube üzerinden yayınlanan kullanıcı videolarıyla performans durumu izlemleyeceğiz :D
benim bunlara merakımdan ötürü paramla deneme yanılma yapacak kadar maddi kaynaklarım malesef yok arkadaşım.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
40nm mi !? O-ha yani ! :(
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maliahmet 7 yıl
yalan mı gercek mi olacak vaat edilenler görecez arkadaşlar
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