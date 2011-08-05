Nvidia Kal-El Tegra 3'ün çıkışı Ekim ayına sarkabilir

Nvidia ilk tanıtımını Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiği, daha kapsamlı bir gösterimini ise Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda yaptığı Kal-El kod adlı yeni nesil Tegra yongada sistem platformu için ertelemeye gidiyor. Endüstri içerisinde kaynaklar tarafından dile getirilen ancak Nvidia tarafından henüz resmiyet kazandırılmayan bu bilgiye göre, Ağustos ayında çıkması beklenen Kal-El tabanlı ilk tabletlerin, Ekim ayından önce pazara giremeyeceği, yıl sona ermeden önce görünmesi beklenen akıllı telefonların ise yeni yılın ilk aylarından gün ışığına çıkmayacağı ifade ediliyor.

Çift çekirdekli Tegra 2 platformunun yerini almak üzere geliştirilen Kal-El, benzer şekilde ARM Cortex-A9 tasarımı üzerinde şekilleniyor ve dünyanın ilk dört çekirdekli Cortex-A9 SoC çözümü olarak tanımlanıyor. 1.5GHz'de çalışan ve 12 işlem birimine sahip yeni nesil grafik birimine sahip olan Kal-El, Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre Tegra 2'den 5 kata kadar daha hızlı olacak. Tegra 2 gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Kal-El'in, geliştirilen güç yönetim özellikleri sayesinde gelişen teknik özelliklerine ve artan performans seviyesine rağmen pil ömrü konusunda benzer sonuçlar sunacağı ifade ediliyor.

Arttırılan özellikler sayesinde anti-aliasing desteği ve 2560x1600 piksel video çıkışı gibi gelişmiş grafik yetenekleri de sunacak olan Kal-El, 2011 için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli ilk ve tek Cortex-A9 yongada sistem platformu olacak. Tabletlerde kullanılacak bu versiyonun aksine yukarıda da belirttiğimiz gibi 2012 başında geleceği ağırlık kazanmaya başlayan akıllı telefonlarda, Kal-El'in 28nm versiyonlarına yer verilebilir. Bu arada tablet bilgisayar tarafından çok uzun süre Motorola Xoom 2'nin Kal-El tabanlı ilk cihaz olabileceği konuşuluyordu ancak son gelen bilgilere göre, yüksek satış başarısı yakalayan Asus Eee Pad Transformer'ın devam modeli, Kal-El tabanlı ilk cihaz olabilir.