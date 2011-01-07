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Nvidia, Lenovo'nun 23-inç boyutundaki 3D monitörünü tanıttı

8 yıl
7,9b
1
5
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Büyüyen 3DVision ekosistemi için daha fazla tanıtım yapmayı planlayan Nvidia, bu amacı doğrultusunda Lenovo'nun 3D destekli yeni monitörünü tanıttı. L2363d adını taşıyan 23-inç boyutundaki yeni monitör, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunuyor ve çift lensli entegre kamerası ile kullanıcılara 3D foto çekme ve üç boyutlu video sohbet yapma olanağı tanıyor.

Nvidia tarafından diğer özellikleri açıklanmayan ancak 3D Stereoscopic desteği için 120Hz panel kullandığı belirtilen monitörün yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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TayfunGuN 7 yıl
bu ekran yenileme hızlarını neden artırıyolardki_? ekran kartlarının full hd çözünürlükte 60hz den fazlasını vermiyo die bliyorm yanlışmıym_?
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myd 8 yıl
nvidia'dan masa üstü cpu istiyoruz ayrıca anakart ve ram de olabilir :) pazar canlansın azcık hep intel amd yani :D
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AL3ATROS 8 yıl
İsmimiz duyulsunda nasıl olursa olsun mantığı, şu anda tanıtacak bir şeyleri yok anlaşılan.
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sahoron 8 yıl
Nvidia bu günlerde herşeyi tanıtmaya başladı :D Birkac atılım yaptılar hemen artisleniyorlar :D
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theyapici 8 yıl
23 inc bir monitöre 1000 tl verilmez ips olsa belki o da zor
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