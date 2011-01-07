Nvidia, Lenovo'nun 23-inç boyutundaki 3D monitörünü tanıttı

Büyüyen 3DVision ekosistemi için daha fazla tanıtım yapmayı planlayan Nvidia, bu amacı doğrultusunda Lenovo'nun 3D destekli yeni monitörünü tanıttı. L2363d adını taşıyan 23-inç boyutundaki yeni monitör, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunuyor ve çift lensli entegre kamerası ile kullanıcılara 3D foto çekme ve üç boyutlu video sohbet yapma olanağı tanıyor.

Nvidia tarafından diğer özellikleri açıklanmayan ancak 3D Stereoscopic desteği için 120Hz panel kullandığı belirtilen monitörün yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.