Nvidia RTX 2080 Ti Super hazırlıyor olabilir

Nvidia’nın Turing mimarili yeni RTX serisi kartları bir süre önce Super adlandırmasıyla güçlendirilerek yeniden piyasaya sürüldü. RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080’i kapsayan bu güncellemenin RTX 2080 Ti için gelmeyeceği söylenmişti.
Nvidia GeForce RTX T10-8AIDA64’ün beta sürümünün notlarında ortaya çıkan adı belirsiz fakat şu ana kadar bilinmeyen bir GPU olarak karşımıza çıkan Nvidia GeForce RTX T10-8 notlara göre TU-102 GPU’sunu temel alıyor. TU-102 şimdiye kadar RTX 2080 Ti’da ve Nvidia RTX Titan’da kullanılmıştı.
Super serisi modeller piyasaya sürüldüğü dönemde, RTX 2080 Ti Super’in Titan klasmanının önüne geçme ihtimaline karşı gelmeyeceği iddia edilmişti. Şimdi ortaya çıkan yeni Turing modeli ise RTX 2080 Ti Super beklentisini yeniden alevlendirmeye yetti.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2080-ti-super-graphics-card-tu102-gpu-spotted/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gene alamayız..
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