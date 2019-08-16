Nvidia RTX 2080 Ti Super hazırlıyor olabilir

Nvidia’nın Turing mimarili yeni RTX serisi kartları bir süre önce Super adlandırmasıyla güçlendirilerek yeniden piyasaya sürüldü. RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080’i kapsayan bu güncellemenin RTX 2080 Ti için gelmeyeceği söylenmişti.

Nvidia GeForce RTX T10-8

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2080-ti-super-graphics-card-tu102-gpu-spotted/

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AIDA64’ün beta sürümünün notlarında ortaya çıkan adı belirsiz fakat şu ana kadar bilinmeyen bir GPU olarak karşımıza çıkan Nvidia GeForcenotlara göretemel alıyor. TU-102 şimdiye kadar RTX 2080 Ti’da ve Nvidia RTX Titan’da kullanılmıştı.Super serisi modeller piyasaya sürüldüğü dönemde,Titan klasmanınınkarşı gelmeyeceği iddia edilmişti. Şimdi ortaya çıkan yeni Turing modeli ise RTX 2080 Ti Super beklentisini yeniden alevlendirmeye yetti.Henüz detayları belli olmayan kartta RTX Titan’da olduğu gibi tamamen açık bir. Ayrıca bellek kapasitesi deyükselebilir. Diğer taraftan her ne kadar RTX 2080 Superbelleklere sahip olsa da, üreticiler eldeki PCB tasarımının 16 Gbps’lik bellekleri stabil şekilde çalıştırmaya elverişli olmamasından ötürü bellekleri 15.5 Gbps’e çekmişlerdi. Bir ihtimalle maliyet artışı göze alınıp tepe model için 16 Gbps bellek hızı gündeme alınabilir. GPU kanadında da frekans artışları görebileceğimiz modele dair gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.