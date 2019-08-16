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Nvidia RTX 2080 Ti Super hazırlıyor olabilir

Nvidia’nın Super ailesi kartları 3 modelle kalacağı söylenmişti. Buna karşın ortaya çıkan yeni GPU 2080 Ti Supe iddialarını alevlendirdi.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Nvidia’nın Turing mimarili yeni RTX serisi kartları bir süre önce Super adlandırmasıyla güçlendirilerek yeniden piyasaya sürüldü. RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080’i kapsayan bu güncellemenin RTX 2080 Ti için gelmeyeceği söylenmişti.

Nvidia GeForce RTX T10-8 

AIDA64’ün beta sürümünün notlarında ortaya çıkan adı belirsiz fakat şu ana kadar bilinmeyen bir GPU olarak karşımıza çıkan Nvidia GeForce RTX T10-8 notlara göre TU-102 GPU’sunu temel alıyor. TU-102 şimdiye kadar RTX 2080 Ti’da ve Nvidia RTX Titan’da kullanılmıştı.

Super serisi modeller piyasaya sürüldüğü dönemde, RTX 2080 Ti Super’in Titan klasmanının önüne geçme ihtimaline karşı gelmeyeceği iddia edilmişti. Şimdi ortaya çıkan yeni Turing modeli ise RTX 2080 Ti Super beklentisini yeniden alevlendirmeye yetti.
Henüz detayları belli olmayan kartta RTX Titan’da olduğu gibi tamamen açık bir TU-102 görebiliriz. Ayrıca bellek kapasitesi de 11 GB’dan 12 GB’a yükselebilir. Diğer taraftan her ne kadar RTX 2080 Super 16 Gbps’lik GDDR6 belleklere sahip olsa da, üreticiler eldeki PCB tasarımının 16 Gbps’lik bellekleri stabil şekilde çalıştırmaya elverişli olmamasından ötürü bellekleri 15.5 Gbps’e çekmişlerdi. Bir ihtimalle maliyet artışı göze alınıp tepe model için 16 Gbps bellek hızı gündeme alınabilir. GPU kanadında da frekans artışları görebileceğimiz modele dair gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2080-ti-super-graphics-card-tu102-gpu-spotted/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lemartes 28 dk.
2080ti e fiyat artışı dedi beni kaybetti haberde. Ekran kartı denen nesnenin fiyatı daha yukarı çıkmamalı
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BlackBeasT 48 dk.
Neyin telaşındasın RTX kartlarını sundun aynı sene içinde Aynı kartların Superini piyasaya sürdünüz. Super TI eksykti tam oldu, Söylentiye göre Seneye 3xxx serisini çıkaracak...
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Mr. Jingles 59 dk.
Hala GDDR6 kullanıyor. Geçsene HBM2’ye.
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Quuredo 44 dk.
HBM2 belleklerin maliyeti fazla. Dur gerçi kartların kendi fiyat etiketide pahalı. Nvidia HBM2 belleklere geçse ne olur?
Gene alamayız..
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Feyzuli 1 sa.
Başımıza yeni intel kesildi. Artık SUPER olsa bile Tİ ye almıyorum.
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ismailpeker 1 sa.
Nvidia RTX Titan super gibi duruyor daha çok
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Madnessisme 2 sa.
Nvidiada akil yok adini 2080 ultra yapip 8800 ultrayi hatirlatacak daha fazla satar
Dusunsenize 512 bit 12 gb 2080 ultra
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Cpt. MacMillan 2 sa.
Hani super e ti çıkmayacaktı
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