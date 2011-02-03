Nvidia Tegra 2 platformu yeni güç yönetim kontrolcüsüyle daha uzun pil ömrü sunacak

Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için gündemdeki en popüler platform olan Tegra 2 ile daha uzun pil ömrü sunabilecek cihazlar yolda. Gelen bilgilere göre Nvidia, Tegra 2 platformu için Edinburgh merkezli Wolfson firmasının geliştirdiği yeni bir güç yönetim kontrolcüsünü kullanmaya hazırlanıyor.

Wolfson tarafından açıklanan bilgilere göre, Nvidia'nın tercih ettiği WM8325 kodlu yeni güç yönetim kontrolcüsü, şu an için dünyanın en yüksek akım monolitik PMIC tasarımı olma özelliğini taşıyor. Yeni yongada dört adet programlanabilir DC-DC dönüştürücüsü, bir adet 2.5A çıkışına ve dördü düşük gürültülü 11 adet LDO'ya yer veriliyor.

Henüz uygulanmış bir örneği olmadığı için Nvidia'nın tercih ettiği yeni güç yönetim kontrolcüsünün ne gibi avantajlar sunduğu tam olarak bilinmese de, bu değişikliğin son kullanıcılara daha uzun pil ömrü olarak yansıyacağı ifade ediliyor. Nvidia'nın bu değişik ile, tabletlerde hızla yaygınlaşan Tegra 2 platformunun akıllı telefonlardaki adaptasyon sürecini hızlandırma istediği ifade ediliyor.

Nvidia'nın kullanacağı Wolfson WM8325 güç yönetim kontrolcüsünün, farklı çalışma koşullarında yüksek performanslı ve yüksek verimlilikli DC-DC dönüştürücülerine sahip olduğu ve modern işlemci çekirdeklerinde görülen geçici yüksek yük koşullarına uygun şekilde optimize edildiği belirtiliyor.

Çip üzerinde yer alan regülatör, her zaman aktif PMIC fonksiyonları için güç sağlarken, aynı zamanda otonom yedek pil değişme yeteneği de sağlıyor. Yeni çip aynı zamanda DC-DC3 / DC-DC4 dönüştürücülerini birbirleriyle bağlantılı ve çift modlu çalıştırarak akım yükünü 1.6A'ya kadar çıkartabiliyor.

ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan çift çekirdekli Tegra 2 platformu 1GHz'de çalışıyor ve düşük güç tüketimli, sınıfında yüksek performanslı GeForce GPU'su ile geliyor. Nvidia aynı zamanda önümüzdeki birkaç ay içerisinde 1.2GHz'de çalışan Tegra 2 3D, yılın son çeyreğine doğru da dört çekirdekli Tegra 3 platformunu lanse edecek.