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Nvidia: Tegra 4, Apple A6X'ten daha yüksek performans sunuyor

6 yıl
1,7b
1
61
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın resmi tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı Wayne kod adlı Tegra 4 platformu büyük heyecan uyandırmış ancak grafik biriminin detayları itibariyle pek çok kişide de hayalkırıklığına neden olmuştu. Sektörel kaynaklar uzunca bir süredir Tegra 4 üzerinde Kepler mimarisini kullanan yeni nesil bir GPU tasarımına yer verileceğini öngörürken, Nvidia ise Tegra 2 ve Tegra 3'teki tasarımın çekirdek sayısı arttırılmış bir versiyonunu kullanarak, Unified Shader mimarisine geçiş yapmadan var olan mimariyi sürdürme yoluna gitmişti.
28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve ARM'ın v7 mimarili Cortex-15 tasarımına adapte olan yeni platformla yeni detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan bir takım test sonuçlarına göre GPU gücü, PowerVR SGX554 MP4 GPU'lu Apple A6X işlemcisinden geri kalan Tegra 4 için Nvidia, farklı açıklamalar yapıyor ve grafik biriminin düşünülenden çok daha güçlü olduğunu öne sürüyor. Son gelen bilgilere göre, Tegra 3 ile büyük benzerlikler taşıyan Tegra 4 GPU tasarımında, tüm detayların önemli oranda geliştirildiği ifade ediliyor.
Her biri Vec4 mantık aritmetik birimini parçası olan 72 adet çekirdek, skaler ve vektörel operasyonlar üzerinde çalışabiliyorlar. 4 çekirdekli bir adet Vec4 vertex shader ünitesine ve 4 çekirdekli bir adet Vec4 piksel shader ünitesine sahip Tegra 2, 4+8 çekirdekli piksel shader ünitesine sahip Tegra 3'ten farklı olarak Tegra 4'te kullanılan geliştirilmiş GPU tasarımında, FP32 tabanlı toplamda 24 çekirdekli 6 adet Vec4 vertex ünitesi ile toplamda 48 çekirdekli, 4 adet Vec4 piksel ünitesine yer veriliyor yani toplamda ALU sayısı 6 kat arttırılmış oluyor.
Nvidia'dan yapılan açıklamalara bakılırsa, Tegra 4'ün grafik biriminde piksel shader çok daha verimli bir şekilde görev yapıyor. Yeni bir üretim teknolojisine geçişin performans tarafındaki önemli yansımalarından bir tanesi olarak Tegra 4'ün GPU'sunun, Tegra 3'ün en yüksek GPU frekans değeri olan 520MHz'e göre daha yüksek hızlarda çalışması da kuvvetle muhtemel. Hatta GPU hızı aynı tutulduğu takdirde yani Tegra 3 frekansında çalışan Tegra 4 GPU'sunun teorik olarak 74.8 GFLOPS ile Apple A6X'in GPU'sundan daha fazla işlem gücü sunması bekleniyor. Hatta Nvidia piyasaya çıkacak Tegra 4'ün nihai saat hızlarında, hem 3D oyunlarda hem de GLBenchmark testlerinde A6X'ten daha yüksek sonuç vereceğini söylüyor.
Tegra 4 artan kas gücüne ek olarak yeni teknolojilere daha fazla destek te sunuyor. Çok örneklemeli AA desteğine kavuşan platform, aynı zamanda 4K videolar için de donanımsal hızlandırma yetenekleri sunuyor. Bununla birlikte 24-bit Zstencil desteği gibi grafik odaklı çeşitli güncellemeler de Tegra 4'ün çatısı altındaki geliştirmeler arasında yer alıyor. Tegra 4 şu anki hali ile A6X işlemcisinden daha hızlı olmayı başarsa bile A7 işlemcisinde kullanılması beklenen PowerVR 6 serisi GPU'lar, Mali T-658 ve Adreno 330 gibi rakipleri karşısında performansını ne derece korumayı başaracağı şimdiden soru işaret. Ancak görünen o ki Nvidia, bir kez daha pazarda ilk olmanın avantajını kullanarak Tegra 4'ü hızlı bir şekilde yaygınlaştıracak.


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mk2kill 6 yıl en beğenilen
a6x şu anda piyasada. senin tegra 4 nerede?
2 Yanıt Yanıtla +31
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SystemApps 6 yıl
düşük veya yüksek bi şey farkediyormu?sonuçta a6x tercih sebebi olamaz.apple dışında başka alternatifin zaten yok.istemesende almış oluyorsun o işlemciyi...ama tegra 4 evrensel bir işlemci samsung kullanır sony kullanır lg vs vs .dolayıısı ile a6x varmış yokmuş hızlıymış değilmiş kimin umrunda?

düşük veya yüksek bi şey farkediyormu?sonuçta a6x tercih sebebi olamaz.apple dışında başka alternatifin zaten yok.istemesende almış oluyorsun o işlemciyi...ama...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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V4LKyR 6 yıl
Burada ne denilmek istenmiş? 5 kere okudum anlayamadım.
"Her biri Vec4 mantık aritmetik birimini parçası olan 72 adet çekirdek, skaler ve vektörel operasyonlar üzerinde çalışabiliyorlar. 4 çekirdekli bir adet Vec4 vertex shader ünitesine ve 4 çekirdekli bir adet Vec4 piksel shader ünitesine sahip Tegra 2, 4+8 çekirdekli piksel shader ünitesine sahip Tegra 3'ten farklı olarak Tegra 4'te kullanılan geliştirilmiş GPU tasarımında, FP32 tabanlı toplamda 24 çekirdekli 6 adet Vec4 vertex ünitesi ile toplamda 48 çekirdekli, 4 adet Vec4 piksel ünitesine yer veriliyor yani toplamda ALU sayısı 6 kat arttırılmış oluyor."
İkinci olarak, keşke nVidia Kepler mimarisi kullansaydı Tegra 4'te ya :\ Çılgın bir tahminle Tegra 5'e MAXWELL koyacaklar diyorum. :)
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Eric Cartman. 6 yıl
Reklâmın iyisi kötüsü olmaz. Yeni bir ürün çıkarttı ya, yapacak tabii.
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furky86 6 yıl
BMW: 320d, Mercedes Clsden daha iyi bir araba...

Olay buna benzemiş
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turbo-powwer 6 yıl
2 gun once okudugum bir haberdi. Kullanilan GPU kepler degil bu anlasildi.4-6 kat arasi performans farki artik beklenebilir
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LKLC 6 yıl
sonuçta o performansı öne çıkaracak şeyler oyunlar. ve oyunlar her zaman ios de daha iyi çalışıyor, buna karşın tegra işlemciler her zaman gerideler.
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Jül Sezar 6 yıl
Sıra nvidia'ya gelmiş
Dandirik mallarını apple ürünleriyle karşılaştıran kompleksli basit firmalar
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mormic 6 yıl
Cikinca testler yapilsinda o zaman goruruz nvidia yi simdi sallamak kolay
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ayyan 6 yıl
SystemApps
ayyan
SystemApps düşük veya yüksek bi şey farkediyormu?sonuçta a6x tercih sebebi olamaz.apple dışında başka alternatifin zaten yok.istemesende almış oluyorsun o işlemciyi...ama tegra 4 evrensel bir işlemci samsung kullanır sony kullanır lg vs vs .dolayıısı ile a6x varmış yokmuş hızlıymış değilmiş kimin umrunda?
a6x için istemesende almış oluyorsun demişsin ama keşke bütün işlemciler a6x gibi olsada istemeden alsak
keşke olan a6x işlemcili cihazlar da diğer işletim sistemleri gibi fonksiyonel olsa...

+1
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dodomoco 6 yıl
Apple gpuda asla liderliği vermez bazı fanboylar s3un,1.4 ghz 4 çekirdek işlemcisi ile appleın 1 ghz 2 çekirdek işlemcisinş karşılaştırıyor az Bi fark olunca seviniyor ben Apple fanı değilim hatta şu sıralar iPod 5den başka hiç bir urunu ilgimi çekmiyor ama doğruya dpğru
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ayyan 6 yıl
SystemApps
düşük veya yüksek bi şey farkediyormu?sonuçta a6x tercih sebebi olamaz.apple dışında başka alternatifin zaten yok.istemesende almış oluyorsun o işlemciyi...ama tegra 4 evrensel bir işlemci samsung kullanır sony kullanır lg vs vs .dolayıısı ile a6x varmış yokmuş hızlıymış değilmiş kimin umrunda?

a6x için 'istemesende almış oluyorsun' demişsin ama keşke bütün işlemciler a6x gibi olsada istemeden alsak
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SystemApps 6 yıl ayyan
ayyan

SystemApps

düşük veya yüksek bi şey farkediyormu?sonuçta a6x tercih sebebi olamaz.apple dışında başka alternatifin zaten yok.istemesende almış oluyorsun o işlemciyi...ama tegra 4 evrensel bir işlemci samsung kullanır sony kullanır lg vs vs .dolayıısı ile a6x varmış yokmuş hızlıymış değilmiş kimin umrunda?


a6x için 'istemesende almış oluyorsun' demişsin ama keşke bütün işlemciler a6x gibi olsada istemeden alsak

keşke olan a6x işlemcili cihazlar da diğer işletim sistemleri gibi fonksiyonel olsa...
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vamp 6 yıl
İnşallah dedikleri gibi olurda Apple ve Samsung yeni telefonlarında daha sıkı işlemci üretirler.
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