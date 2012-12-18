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Nvidia Tegra 4'ün detayları belli oldu; 72 çekirdekli yeni GPU ve daha fazlası

6 yıl
1,7b
1
63
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tarafından önümüzdeki Ocak ayında lanse edilmesi beklenen Tegra 4 (kod adı Wayne) platformuna ilişkin teknik detaylar ortaya çıktı. ARM'ın Cortex-A15 tasarımını temel alan 4+1 çekirdekli yeni platform, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve Tegra 3'ün zayıf kaldığı hemen her alanda ciddi geliştirmeler içeriyor. Tegra, Tegra 2 ve Tegra 3 platformlarında tek kanal bellek kontrolcüsüne yer veren Nvidia, Tegra 4 ile birlikte rakiplerinde olduğu gibi çift kanal bellek kontrolcüsüne geçiş yapıyor. Şirket daha önceki açıklamalarında akıllı cihazlara yönelik işlemcilerde çift kanal kontrolcüyü dolduracak performansa ihtiyaç duymadığını dolayısıyla bu tip bir tercihin sadece pil tüketimini arttıracağını öne sürmüş ancak rakip olan bazı firmalar, çift kanal kontrolcü kullanan, daha fazla performans sunan ve daha az güç tüketen çipler sunmayı başarmıştı.
Firmaların düşük güç tüketimli DDR3L,LPDDR2 ve LPDDR3 belleklerle kullanabileceği Tegra 4 platformu, aynı Tegra 3'te olduğu gibi 5. çekirdeği daha çok performans gereksinimi olmayan alanlarda kullanarak platformun güç yönetimi ve enerji verimliliğine ciddi katkı sağlayacak. Kapsamlı detayları henüz netleşmiş olmasa da 5. çekirdek için diğerlerinden daha düşük saat hızında çalışacağı tahmininde bulunabiliriz. Tegra 4 platformundaki en büyük güncellemelerden biri de GPU yani grafik birimi tarafında karşımıza çıkıyor. Tegra 3 ve Tegra 3+'daki GeForce ULP çözümleri ile hem ARM Mali hem de PowerVR serisi GPU'ların gerisine düşen Nvidia, Kepler mimarisini kullanan 72 çekirdekli yeni GPU ile Tegra 2'den 20 kat, Tegra 3'ten de 6 kat daha fazla grafik performansı sunacağını belirtiyor.
2560 x  1440 piksel çözünürlüğünde video işleyip çözümleyebilen Tegra 4 platformuaynı zamanda H.264 HP ve VP8  hızlandırma da  yapabiliyor. HDMI 1.4b standardı üzerindne yüksek görüntü aktarımı sağlayabilen platform aynı zamanda 3D Stereoscopic performansında da ciddi iyileştirmeler içeriyor, Full HD 120Hz ve 4K video desteği ile geliyor. 350 Megapiksel/saniye hızında resim işleyebilen Tegra 4, USB 3.0 gibi yeni teknolojileri de destekliyor. Exynos 5, Snapdragon S4 Pro Prime, Apple A6 gibi işlemcilere rakip olarak çıkacak Tegra 4 platformunun CES 2013 Fuarı'nda lanse edilmesi, işlemciyi kullanan cihazların ise Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldıktan sonra ikinci çeyrek ile birlikte pazara girmesi bekleniyor.


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ezimuse 6 yıl en beğenilen
72 Çekirdek deniliyor reklamlarda ancak daha sonra ortaya çıkacak ki 72 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen diye ibare yer değiştirecek.
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Rubisco 6 yıl
Övmek için neyine o kadar çabalıyorsunuz anlamıyorum. İşe yaramaz dandik diynlere de niye laf yetiştirmeye çalışılıyor. Tegra3 cukka gibi oturdu işte lamı cimi yok bunun. Erkenden çıkardı, 4+1 dedi, Reklamını PR'ını imajını dayadı döşedi, üstüne 40nm avantajını koydu tamaaam. Otur köşeye hiç uğraşma.

Millet 28nm içn boş üretim bandı bulamazken Tegra3'ü 100$ lık development-boardda bile yer bulabilir oldu. 1 tane sağda solda Qualcomm çipi yok doğru düzügn 28nm den çıkmış, yetmiyo çünkü hepsinin gideceği yer belli. İstendiği kadar pahalı olsun, yine yok çünkü.

Geliştiriciler bütün parçaların küçük olmasını ister, SOC da buna dahil. SOC'un paket boyutu büyük değildir, büyük yada küçük çekirdek alanını olması o kadar önemli değildir. bu seviyede düşük performanslı cihazlar için saçmalamak dışında büyük SOC üretilemez zaten. Tek başına SOC board üstünde büyük bi alanı kaplamıyor zaten, diğer birimler esas büyük alanı kaplar. Flash neredeyse SOC kadar yer kaplar, wifi,Baseband / LTE, GSM, WCDMA, anfi, rf vs. faln hiçbirinin haddinden fazla olmasını istemez. Nvidia büyük yada küçük çip üretebilir olsun, önemli olan paket boyutudur mobil cihazlar için ve hiçbirinin büyüklüğü devasa değil. SOC içinde yukardaki şeylerin hiçbiri yer almaz, ister Apple A6 olsun ister Exynos olsun ister Krait olsun. Nvidia istese yapardı ama uygun bi maliyet/performans peşinde koşuyor demek doğru olmayan bi bakış açısı böyle bişey yok.

Kaldı ki SOC üretiyorsan kullanılabilecek heryerde kullanılır bu. Satın almak yerine üretmek rekabetçi oluyorsa üretirsin, 20-30$ lık SOC lar için piyasaya girebilecek yeni oyuncu kolay kolay çıkmaz zaten. GPU'yu geliştirenler belli CPU kökeninde belli, lisans alıp geliştirip uygun maliyetle üretip kar edebileceksen üretirsin. Bizim memlekette yapılamaz mesela bu, Çinde yapılır zaten çoğunluk küçük geliştiriciler ordan çıkıyor. Bakış açında yanlışlıklar var kısaca.

Tegra3 ü avatanjlı yapan şeyleri en başta dedim, erkenden 4+1 şeklinde çıktı, companion core bi miktar güç tüketimi için yardımcı oldu, iyi reklamını yaptı, çıktığı zamana göre rakiplerine göre hem cpu hem gpu olarak rekabet edebilecek konumdaydı, 4 çekirdek olmasından dolayı bunu benchmarklarada görterip pr/imaj için kullandı, en ama en önemlisi de 40nm ile rahat etti. Bolca üretim olunca heryerde kullanılabilir oldu, en büyük avantı bu esasen. Performansı iyi ama TSMC de ürettiremedğin çipin anlamı yok. Qualcomm 30$ dan Krait'ı 100$ lık board ile sistem kurmak isteyenlere satar, ürettirebilirse. Tegra 3 'ün olduğu çeşit çeşit ürün var, yazılım olarak da kötü değil desteği, Nvidia'nın Linux for Tegra'sı faln da var. Exynos lu ufak boardlarda yazılım sorunu yaşayan çok oldu ki yazılım da işin başka bi yüzü zaten. Tegra3 hepsi bi araya gelince son derece verimli oldu.

28nm de maliyetin 40nm ile aşağı yukarı denkleşmesini öngörüyorlardı, oldumu olmadımı bilmiyorum, ama Tegra3 'ün popülerlik anlamında azalmaya başladığı bi gerçek. Yeni bişey çıkartmaları lazım, T4 çıkacak. Yeterince üretim yaptırtılabilirse, çıkıp sağa sola adil düzen hak hukuk adalet diye ağlayıp basın duyurusu ısmarlama haber yaptırmayacaklarsa, üretim bandını garanti altına alabilmişlerse, 100-200$lık alete Tegra3 de olduğu gibi ürün sağlayabileceklerse ne ala, iş görebilecek kadar satabilirler.

Onun dışında, ancak geride kalmamak için atılmış adım olur. A6 'dan daha yüksek grafik performansı olsun, ama sadece premium pazara hitab edebilsin. Tegra3 nasıl zengine de fakire de faydalı olabildi, onun gibi olamazsa Tegra3 zmanında çip sorunu yaşan kim varsa onlar gibi olur, premium pazardan kazandıkları ile idare eder.

Edit: Yazar arkadaş bi zahmet GPU'daki 72 çekirdeği ; işlem birimi, akış denetçisi, stream processor, cuda core, cuda işlem birimi vs. gibi ifade ile değiştirin. Okuduğunu arştırmayan, araştırdığına anlam veremeyen bi sürü insanın kafasında yanlış imaj oluşturuyorsunuz.

Övmek için neyine o kadar çabalıyorsunuz anlamıyorum. İşe yaramaz dandik diynlere de niye laf yetiştirmeye çalışılıyor. Tegra3 cukka gibi oturdu işte lamı cimi...
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Rubisco 6 yıl
GPU'daki esas işi yapan yapılara çekirdek değilde Cuda Core / Cuda işlem birimi dense, yazıları okuyanlar orda çekirdek burda çekirdek Cortex A15 4 çekirdek + 1 yardımcı çekirdek, GPU'da 72 cuda çekirdek, load / store da çekirdek vs. vs. hepsini birbirine karıştırmasa.

Fermiden Keplere geçerken de 4 kat artış gerçekleşti (48 vs 192 gibi), ama doğal olarak o seviyede perf artmayacağını, işlem birimlerinin daha verimli kullanılabilmesi için mimarideki değişikilik sonucu bu tür artışa gidildiğini, bu sayede iş yapan bi yapı ortaya çıktığını önceden biliyor idiysek, Fermi'den Keplere geçişin öyle 3-4 kat fark yaratmayacağını da bilirdik ki zaten böyle oldu.

Burda da benzeri şey var, Kepler ile GPU kaynakları daha verimli kullanılmaya çalışılacak. Doğal olarak perf. artışı olacaktır da, herkezi sollayacak seviyede değil. Unutmayın, bütün cihazlar güç tüketimi ile sınırlılar, sınırlayıcı esas etken güç tüketimi burda.

Dahası, Cortex A15 zaten canavar gibi güç tüketiyor. Çip vaktinin çoğunu yardımcı çekirdekte geçirmeli ki feci bi güç tüketimi oluşmasın. 2 çekirdek 1.7ghz Exynos5 5250'nin 4W civarı bi TDP'si var ki az buz bişey değil bu. 4 çekirdekli yapının ne kadara kadara çıkacağı ise endişe verici.

28 nm ve Low Power üretim fayda eder elbette ama, A15 için yardımcı çekirdek ile (big.little veya benzeri) yapılacak işin threadlerin daha küçük ve az güç tüketen çekirdeklere aktarılmadan (A15'den A7'ye mesela) bu yüksek güç tüketimlerini düşürmeleri zor. Devasa bataryalara ihtiyaç duyacaklar gibi duruyor.

Exynos5 5250, 11.6" Ekranda 30Whr batarya ile 6 saat anca dayanıyor gibi. Apple gibi 40Whr batarya, 10.1 ekran ile kabul edilebilir batarya süresi verebilir ama A15 az güç tüketmiyor.

Bi de 28nm konusunda üretim açısından sorunların çıkıp çıkmayacağı önemli. Nvidia'nın lafına bakmayın bu konuda. Qualcomm nasıl 28nm yeterince çip ürettiremiyoruz diye yeri göğü birbirine katıyor, Nvidia T4 içnde daha da çok yeniden bağırıp çağırmaya başlayabilir.

Hele ki Apple bi şekilde TSMC de 28nm üretim isterse, herkezi kötü günler bekler.

Edit : tartışma çıkmasın diye sildim.
GPU'daki esas işi yapan yapılara çekirdek değilde Cuda Core / Cuda işlem birimi dense, yazıları okuyanlar orda çekirdek burda çekirdek Cortex A15 4 çekirdek + ...
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OverClocK1ng 6 yıl
M@U
Ama bu üst seviye ürünleri satan en büyük iki firma var, onlar da Apple ile Samsung. E bu firmalar da zaten kendi SoClarını kendileri üretiyorlar. İstedikleri özellikleri, istedikleri boyutta SoClarla sağlayabilirler. Bu nedenle de Tegraya falan burun kıvırıyorlar (arada Samsung bazı modellerinde Tegra kullanıyor yine de). Böyle bir piyasada da üst seviye olarak tanıtılan Tegraların kendine yer bulması zorlaşıyor.


Valla haklısın ama şu da var. Tegra, 4.nesil ile yukarıdaki gibi bir performansı verip te diğerlerine epey bir fark atmayı başarırsa, Samsung kendi ürettiği yongaların yanında yüksek volümle Tegra4 kullanan cihazlara yönelecektir. Veya herkesin bildiği gibi One X epey çok sattı. Fakat pili çıkartılamıyor falan diye insanların büyük bir kısmı da tercihlerini Galaxy S3 e doğru kaydırdılar. HTC One X te olduğu gibi ama pili çıkarılabilen ve Tegra4 lü çok iyi bir cihaz çıkartırsa ve Tegra 4 te performans açısından Samsung'un kendi SOC lerinden daha performanslı olursa o zaman tüm üreticilerin gözleri Tegra4 e doğru dönecektir. Samsung'un da, kendi SOC'unu tasarlayan LG nin de , HTC nin de. O zaman Tegra kendine çok hızlı bir şekilde yer bulacaktır. Fiyatı ne olursa olsun. Güç tüketimi iyi olsun, performansı çok iyi olsun, çok abartmadığı sürece fiyat 2.plana atılacaktır...

Bir de bu iş biraz da öncülük işi. nVidia bu konuda elini çabuk tutan bir firma. Yine Tegra 4 te de elini çabuk tutup ilk çıkartan olursa kaymağını şapır şapır yer. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Samsung ve diğerleri kendi SOC lerini çıkartmadan nVidia Tegra4 ü çıkartırsa tüm üreticiler hemen üretip satışa başlamak için Tegra4 e resmen saldırırlar...

Batuist
şu 4+1 olayını anlamıyorum.. asenkron işlemci yapıp neden üçünü kapatıp tekini ihityacın kadar çalıştıracağına 4 tanenin yanına bir tane ekliyorsun?? çünkü asenkron değildirde ondan... halbuki diğer üreticilerin böyle işlemcileri mevcut..

Evet. Bak işte o çok doğru. O konuda Qualcomm daha başarılı. Her çekirdeğe farklı voltaj gönderip güç tüketimini de en doğru şekilde ayarlıyorlar.
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Rubisco 6 yıl
4+1'in anlaşılmayan ne yanı var? Companion core , +1 denilen ufak olan düşük voltajlı düşük frekanslı çekirdek. Bu Companion Core'un en yüksek çalışma frekansı ve en yüksek güç tüketimi, diğer çekirdeklerden hallice düşük. Sistem boşta iken, çok az yük altında iken bu Companion Core toplam güç tüketiminde çok büyük rol oynuyor, işletim sistemi destekliyor ise. Tegra3'de bütün çekirdekler aynı anda aynı frekans ve voltaj ile çalışıyor diye bişey yok, hiçbi çipde yok o zaten. Normal Tegra3'deki Cortex A9 çekirdek boşta 0.8v ile 500mW güç çekiyorsa mesela, bu Companion core yük altında 500mhz de 0.6v ile 100mW güç çekiyor, aralarında buna benzer fark var. Companion Core'un amacı düşük yükler altındaki güç tüketimini düşürmek. Normal çekirdekleri düşük frekans düşük gerilimde çalıştırarak bu ufak çekirdeğin yaptığı işi yapamayız. Tegra'daki bu olay zaten big.little'dan alınma (task switch modundan)

Krait ile karşılaştırırken, 28nm Krait ile 40nm Tegra3 'ü karşılaştırdığımızı unutmayın.

Diğer SOC lardan zaten üstün olacağı varsa GPU olarak üstün olacak. CPU performansı olrak Cortex A15 in farklı bi versiyonunu kullanmıyor zaten. GPU performansı da en çok Apple seviyelerinde olur gibi duruyor.

Cortex A15 zaten çok fazla güç çekiyor, A9 çipler ile karşlaştırılabilir pil seviyesi oluşturabilmesi zaten bu tür big.little benzeri yapılara ihtiyaç var. Ana CPU dışında güç tüketimine destek veren ilave sistemler olması lazım ki pil süresinde ciddi kısıtlamalar olmasın. Kimse A9 telefonundan daha az pil süresi olan cihazı almaz. Yada bi Apple ile karşılaştırınca, 10 saat pili giden bi iPad'e göre 5-6 saat zar zor idare eden üst seviye tablete bakmaz.

28nm de herkeze takr takr yetecek kadar kapasite yok dünyada. Tegra3 40nm sayesinde esas ekmek yedi, millet üretim yaptıramazken nvidia mal satacak kimseyi bulamadıysa medya player, android box , dev-board üretenlere çip sattı.

Qualcom vs. gibi Nvidia da 28nm ile yine üretim sıkıntısına girerse hiç de öyle çizildiği gibi pembe tablo oluşmaz.

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mako3e 6 yıl
nvidia her zamanki gibi ilk yapacak ve sıvayacak.
tegra serisinde hep aynı mantık. kimse yapmadan palas pandaras ilk sen yap reklam avantajını ele geçir ama rakiplerin bir kaç ay sonra adam gibi yapsın sen yerlerde sürün.
tegra 3 de aynı numarayı yedi millet, şimdi sıra tegra 4 de. ender bey ne güzel söylemişti geçen mobilite programında. tegra serisi mobil platformlara nvidia nın KAZIĞIDIR!
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jay jay justified 6 yıl
Allah aşkına şu uzun yorumları okuyun biraz. Adamlar bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar, sağda solda arayıp da bir araya getirmenizin saatler sürebileceği bilgileri bir arada veriyorlar, birileri de gelip "çok çekirdek uuuuuv, koymuş çocuğu", "reklam abi bunlar" falan diyor. Görüntü kirliliğinden başka bir şey değil.
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Saiki 6 yıl
android stabil olmadıktan sonra isterse tegra 5 çıksın fayda etmez, tegra 2 ve tegra 3 ün farkı şu an sadece oyunlarda belli, oyun oynamak için konsol alırım.
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Rubisco 6 yıl
Herkezin kafasına göre bi temel kernel / config yapısı olursa, 40 tane farklı ARM versiyonu olrsa eninde sonunda oalcağı bu. Linux 3.7 kernel ile bütün ARM kernellerinin bi arada tek bi kod yapısında bi arada olması hedefleniyor. Herkez kafasına göre, sadece kendi geliştiricileri kendi adamları, kendi izin verdikleri , kendi dev-boardlarındakiler okusun diye mesela :

root/cfg/123124/cfg2


gibi standart dışı isimlendirmelerden hangi alt birimin nerede nasıl bulunacağına kadar herşeyi abuk subuk karıştırıyorlar.

Olayın ne olduğunu bilmiyorsanız, her bir yeni kernel sürümünde ARM için en az 70 bin satır kod gerekiyor. Çünkü dediğim gibi herkezin farklı standart olmayan bi yapısı var. x86 için ise 5bin satır civarı bi güncelleme oluyor.

Şu anki Andro 4.1'de linux 3.0 kerneli var. 3.7 kernel ile belki cihazlar arasındaki bu derece uçuruma varan farklı config vs. olayları iyice azalır. bunun da bazılarının şikayet ettiği stabiliteye yansıması lazım.

Kısacası ve detaya inilirse, stabilite veya karmaşıklık konusunda en başta suçlu olanlar geliştiriciler bunu unutmayın.

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Mr. Jingles 6 yıl
Nvidia nihayet doğru düzgün bir işlemci yapabilmiş. S4 Prime'ın işi biter bu işlemciyle. Tabi Exynos 5 ve OMAP 5 karşısında ne yapacak göreceğiz.
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primeer 6 yıl
Başar ve ben dört gözle bekliyorum!
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mehmetfahriguven 6 yıl
Hiç ümidim yok artık.
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kralkarga 6 yıl
apple-samsung, fb-gs, akp-chp kutuplaşmasından sonra tegra-diğerleri kutuplaşmasını görmek de çok iyi oldu milletin halini görmek adına.
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turbo-powwer 6 yıl
1x Fermi Cuda core = 3 Kepler Cuda core olduğuna göre ;

Bu GPU yu 24 core (eski seriye göre) olarak düşünebiliriz. Bu da Eski ULP nin 12 core a sahip olduğunu düşünürsek , bilimsel olmayan kaba hesapla en az 2 kat artış demektir ki buna saat hızları ve verimli çalışma ilkeleri eklenince 2-4 kat arası performans farkı bekleyebiliriz. Ama sonuçta bu NVIDIA yazılımsal olarak bulur bir method 5-6 kat farkları görebiliriz. İnşallah da öyle olur.

Diğer bir durum ise Cortex A-15 in ne kadar güç tüketeceği , o zamana kadar optimize edliecek mi merak konusu
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alemburda34 6 yıl
Rubisco
Övmek için neyine ....

Tebrikler üşenmeden yazmışsın ben okumaya üşendim :D
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Jacobıan 6 yıl
72 çekirdek kağıt üzerinde kalır
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goenitz117 6 yıl
Nvidia yine boş çekecek bence çünkü piyasanın liderleri Apple ve samsung kendi işlemcilerini kullanıyorlar . Nvidia kime satacak htc ye mi? Performans konusunda rakiplerine yakın olsa bile adamlar a6 yi çıkaralı uzun zaman oldu yakında a6x gelebilir Haziran gibi. Samsung zaten on numara işlemci yapıyor t4 çıkınca o da işlemci de bir iyileştirmeye gidebilir doğal olarak t4 yine oturur kalır
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Selfroot 6 yıl
Klasik nvidia reklamı yap 2-3 effect ekle ilk çıktığında performansta en iyi ol aradan 2 ay geçsin en dandik işlemci seviyesine düş
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gmfaruk 6 yıl
nereye kadar
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Aspirin_Gripin 6 yıl
Cekirdek sayisi nezamana kadar artacak,bu teknolojinin onune gececek baska bir uretim cikmali
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