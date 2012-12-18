Nvidia Tegra 4'ün detayları belli oldu; 72 çekirdekli yeni GPU ve daha fazlası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia tarafından önümüzdeki Ocak ayında lanse edilmesi beklenen Tegra 4 (kod adı Wayne) platformuna ilişkin teknik detaylar ortaya çıktı. ARM'ın Cortex-A15 tasarımını temel alan 4+1 çekirdekli yeni platform, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve Tegra 3'ün zayıf kaldığı hemen her alanda ciddi geliştirmeler içeriyor. Tegra, Tegra 2 ve Tegra 3 platformlarında tek kanal bellek kontrolcüsüne yer veren Nvidia, Tegra 4 ile birlikte rakiplerinde olduğu gibi çift kanal bellek kontrolcüsüne geçiş yapıyor. Şirket daha önceki açıklamalarında akıllı cihazlara yönelik işlemcilerde çift kanal kontrolcüyü dolduracak performansa ihtiyaç duymadığını dolayısıyla bu tip bir tercihin sadece pil tüketimini arttıracağını öne sürmüş ancak rakip olan bazı firmalar, çift kanal kontrolcü kullanan, daha fazla performans sunan ve daha az güç tüketen çipler sunmayı başarmıştı.
Firmaların düşük güç tüketimli DDR3L,LPDDR2 ve LPDDR3 belleklerle kullanabileceği Tegra 4 platformu, aynı Tegra 3'te olduğu gibi 5. çekirdeği daha çok performans gereksinimi olmayan alanlarda kullanarak platformun güç yönetimi ve enerji verimliliğine ciddi katkı sağlayacak. Kapsamlı detayları henüz netleşmiş olmasa da 5. çekirdek için diğerlerinden daha düşük saat hızında çalışacağı tahmininde bulunabiliriz. Tegra 4 platformundaki en büyük güncellemelerden biri de GPU yani grafik birimi tarafında karşımıza çıkıyor. Tegra 3 ve Tegra 3+'daki GeForce ULP çözümleri ile hem ARM Mali hem de PowerVR serisi GPU'ların gerisine düşen Nvidia, Kepler mimarisini kullanan 72 çekirdekli yeni GPU ile Tegra 2'den 20 kat, Tegra 3'ten de 6 kat daha fazla grafik performansı sunacağını belirtiyor.
2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde video işleyip çözümleyebilen Tegra 4 platformuaynı zamanda H.264 HP ve VP8 hızlandırma da yapabiliyor. HDMI 1.4b standardı üzerindne yüksek görüntü aktarımı sağlayabilen platform aynı zamanda 3D Stereoscopic performansında da ciddi iyileştirmeler içeriyor, Full HD 120Hz ve 4K video desteği ile geliyor. 350 Megapiksel/saniye hızında resim işleyebilen Tegra 4, USB 3.0 gibi yeni teknolojileri de destekliyor. Exynos 5, Snapdragon S4 Pro Prime, Apple A6 gibi işlemcilere rakip olarak çıkacak Tegra 4 platformunun CES 2013 Fuarı'nda lanse edilmesi, işlemciyi kullanan cihazların ise Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldıktan sonra ikinci çeyrek ile birlikte pazara girmesi bekleniyor.
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Millet 28nm içn boş üretim bandı bulamazken Tegra3'ü 100$ lık development-boardda bile yer bulabilir oldu. 1 tane sağda solda Qualcomm çipi yok doğru düzügn 28nm den çıkmış, yetmiyo çünkü hepsinin gideceği yer belli. İstendiği kadar pahalı olsun, yine yok çünkü.
Geliştiriciler bütün parçaların küçük olmasını ister, SOC da buna dahil. SOC'un paket boyutu büyük değildir, büyük yada küçük çekirdek alanını olması o kadar önemli değildir. bu seviyede düşük performanslı cihazlar için saçmalamak dışında büyük SOC üretilemez zaten. Tek başına SOC board üstünde büyük bi alanı kaplamıyor zaten, diğer birimler esas büyük alanı kaplar. Flash neredeyse SOC kadar yer kaplar, wifi,Baseband / LTE, GSM, WCDMA, anfi, rf vs. faln hiçbirinin haddinden fazla olmasını istemez. Nvidia büyük yada küçük çip üretebilir olsun, önemli olan paket boyutudur mobil cihazlar için ve hiçbirinin büyüklüğü devasa değil. SOC içinde yukardaki şeylerin hiçbiri yer almaz, ister Apple A6 olsun ister Exynos olsun ister Krait olsun. Nvidia istese yapardı ama uygun bi maliyet/performans peşinde koşuyor demek doğru olmayan bi bakış açısı böyle bişey yok.
Kaldı ki SOC üretiyorsan kullanılabilecek heryerde kullanılır bu. Satın almak yerine üretmek rekabetçi oluyorsa üretirsin, 20-30$ lık SOC lar için piyasaya girebilecek yeni oyuncu kolay kolay çıkmaz zaten. GPU'yu geliştirenler belli CPU kökeninde belli, lisans alıp geliştirip uygun maliyetle üretip kar edebileceksen üretirsin. Bizim memlekette yapılamaz mesela bu, Çinde yapılır zaten çoğunluk küçük geliştiriciler ordan çıkıyor. Bakış açında yanlışlıklar var kısaca.
Tegra3 ü avatanjlı yapan şeyleri en başta dedim, erkenden 4+1 şeklinde çıktı, companion core bi miktar güç tüketimi için yardımcı oldu, iyi reklamını yaptı, çıktığı zamana göre rakiplerine göre hem cpu hem gpu olarak rekabet edebilecek konumdaydı, 4 çekirdek olmasından dolayı bunu benchmarklarada görterip pr/imaj için kullandı, en ama en önemlisi de 40nm ile rahat etti. Bolca üretim olunca heryerde kullanılabilir oldu, en büyük avantı bu esasen. Performansı iyi ama TSMC de ürettiremedğin çipin anlamı yok. Qualcomm 30$ dan Krait'ı 100$ lık board ile sistem kurmak isteyenlere satar, ürettirebilirse. Tegra 3 'ün olduğu çeşit çeşit ürün var, yazılım olarak da kötü değil desteği, Nvidia'nın Linux for Tegra'sı faln da var. Exynos lu ufak boardlarda yazılım sorunu yaşayan çok oldu ki yazılım da işin başka bi yüzü zaten. Tegra3 hepsi bi araya gelince son derece verimli oldu.
28nm de maliyetin 40nm ile aşağı yukarı denkleşmesini öngörüyorlardı, oldumu olmadımı bilmiyorum, ama Tegra3 'ün popülerlik anlamında azalmaya başladığı bi gerçek. Yeni bişey çıkartmaları lazım, T4 çıkacak. Yeterince üretim yaptırtılabilirse, çıkıp sağa sola adil düzen hak hukuk adalet diye ağlayıp basın duyurusu ısmarlama haber yaptırmayacaklarsa, üretim bandını garanti altına alabilmişlerse, 100-200$lık alete Tegra3 de olduğu gibi ürün sağlayabileceklerse ne ala, iş görebilecek kadar satabilirler.
Onun dışında, ancak geride kalmamak için atılmış adım olur. A6 'dan daha yüksek grafik performansı olsun, ama sadece premium pazara hitab edebilsin. Tegra3 nasıl zengine de fakire de faydalı olabildi, onun gibi olamazsa Tegra3 zmanında çip sorunu yaşan kim varsa onlar gibi olur, premium pazardan kazandıkları ile idare eder.
Edit: Yazar arkadaş bi zahmet GPU'daki 72 çekirdeği ; işlem birimi, akış denetçisi, stream processor, cuda core, cuda işlem birimi vs. gibi ifade ile değiştirin. Okuduğunu arştırmayan, araştırdığına anlam veremeyen bi sürü insanın kafasında yanlış imaj oluşturuyorsunuz.
Fermiden Keplere geçerken de 4 kat artış gerçekleşti (48 vs 192 gibi), ama doğal olarak o seviyede perf artmayacağını, işlem birimlerinin daha verimli kullanılabilmesi için mimarideki değişikilik sonucu bu tür artışa gidildiğini, bu sayede iş yapan bi yapı ortaya çıktığını önceden biliyor idiysek, Fermi'den Keplere geçişin öyle 3-4 kat fark yaratmayacağını da bilirdik ki zaten böyle oldu.
Burda da benzeri şey var, Kepler ile GPU kaynakları daha verimli kullanılmaya çalışılacak. Doğal olarak perf. artışı olacaktır da, herkezi sollayacak seviyede değil. Unutmayın, bütün cihazlar güç tüketimi ile sınırlılar, sınırlayıcı esas etken güç tüketimi burda.
Dahası, Cortex A15 zaten canavar gibi güç tüketiyor. Çip vaktinin çoğunu yardımcı çekirdekte geçirmeli ki feci bi güç tüketimi oluşmasın. 2 çekirdek 1.7ghz Exynos5 5250'nin 4W civarı bi TDP'si var ki az buz bişey değil bu. 4 çekirdekli yapının ne kadara kadara çıkacağı ise endişe verici.
28 nm ve Low Power üretim fayda eder elbette ama, A15 için yardımcı çekirdek ile (big.little veya benzeri) yapılacak işin threadlerin daha küçük ve az güç tüketen çekirdeklere aktarılmadan (A15'den A7'ye mesela) bu yüksek güç tüketimlerini düşürmeleri zor. Devasa bataryalara ihtiyaç duyacaklar gibi duruyor.
Exynos5 5250, 11.6" Ekranda 30Whr batarya ile 6 saat anca dayanıyor gibi. Apple gibi 40Whr batarya, 10.1 ekran ile kabul edilebilir batarya süresi verebilir ama A15 az güç tüketmiyor.
Bi de 28nm konusunda üretim açısından sorunların çıkıp çıkmayacağı önemli. Nvidia'nın lafına bakmayın bu konuda. Qualcomm nasıl 28nm yeterince çip ürettiremiyoruz diye yeri göğü birbirine katıyor, Nvidia T4 içnde daha da çok yeniden bağırıp çağırmaya başlayabilir.
Hele ki Apple bi şekilde TSMC de 28nm üretim isterse, herkezi kötü günler bekler.
Edit : tartışma çıkmasın diye sildim.