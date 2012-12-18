Nvidia Tegra 4'ün detayları belli oldu; 72 çekirdekli yeni GPU ve daha fazlası

Nvidia tarafından önümüzdeki Ocak ayında lanse edilmesi beklenen Tegra 4 (kod adı Wayne) platformuna ilişkin teknik detaylar ortaya çıktı. ARM'ın Cortex-A15 tasarımını temel alan 4+1 çekirdekli yeni platform, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve Tegra 3'ün zayıf kaldığı hemen her alanda ciddi geliştirmeler içeriyor. Tegra, Tegra 2 ve Tegra 3 platformlarında tek kanal bellek kontrolcüsüne yer veren Nvidia, Tegra 4 ile birlikte rakiplerinde olduğu gibi çift kanal bellek kontrolcüsüne geçiş yapıyor. Şirket daha önceki açıklamalarında akıllı cihazlara yönelik işlemcilerde çift kanal kontrolcüyü dolduracak performansa ihtiyaç duymadığını dolayısıyla bu tip bir tercihin sadece pil tüketimini arttıracağını öne sürmüş ancak rakip olan bazı firmalar, çift kanal kontrolcü kullanan, daha fazla performans sunan ve daha az güç tüketen çipler sunmayı başarmıştı.

Firmaların düşük güç tüketimli DDR3L,LPDDR2 ve LPDDR3 belleklerle kullanabileceği Tegra 4 platformu, aynı Tegra 3'te olduğu gibi 5. çekirdeği daha çok performans gereksinimi olmayan alanlarda kullanarak platformun güç yönetimi ve enerji verimliliğine ciddi katkı sağlayacak. Kapsamlı detayları henüz netleşmiş olmasa da 5. çekirdek için diğerlerinden daha düşük saat hızında çalışacağı tahmininde bulunabiliriz. Tegra 4 platformundaki en büyük güncellemelerden biri de GPU yani grafik birimi tarafında karşımıza çıkıyor. Tegra 3 ve Tegra 3+'daki GeForce ULP çözümleri ile hem ARM Mali hem de PowerVR serisi GPU'ların gerisine düşen Nvidia, Kepler mimarisini kullanan 72 çekirdekli yeni GPU ile Tegra 2'den 20 kat, Tegra 3'ten de 6 kat daha fazla grafik performansı sunacağını belirtiyor.

2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde video işleyip çözümleyebilen Tegra 4 platformuaynı zamanda H.264 HP ve VP8 hızlandırma da yapabiliyor. HDMI 1.4b standardı üzerindne yüksek görüntü aktarımı sağlayabilen platform aynı zamanda 3D Stereoscopic performansında da ciddi iyileştirmeler içeriyor, Full HD 120Hz ve 4K video desteği ile geliyor. 350 Megapiksel/saniye hızında resim işleyebilen Tegra 4, USB 3.0 gibi yeni teknolojileri de destekliyor. Exynos 5, Snapdragon S4 Pro Prime, Apple A6 gibi işlemcilere rakip olarak çıkacak Tegra 4 platformunun CES 2013 Fuarı'nda lanse edilmesi, işlemciyi kullanan cihazların ise Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldıktan sonra ikinci çeyrek ile birlikte pazara girmesi bekleniyor.



