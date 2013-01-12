Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Tegra 4'ün grafik performansı beklentilerin altında mı ?

6 yıl
1,7b
1
66
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nvidia Tegra 4'ün grafik performansı beklentilerin altında mı ?
Tam Boyutta Gör
Resmi tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan Tegra 4 platformu, performans yarışında rakiplerinin gerisinde kalabilir. ARM'ın Cortex-A15 tasarımını temel alan 4+1 çekirdekli yongada sistem platformu, 72 çekirdekli GeForce grafik birimi ve sahip olduğu diğer detaylar itibariyle bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kendi alanında dünyanın en hızlısı olduğu Nvidia tarafından sık sık dile getirilen Tegra 4, ortaya çıkan bazı test sonuçlarına göre Apple A6X ve çift çekirdekli Exynos 5 işlemcisinden yavaş.
Nvidia'nın resmi dökümanı, Tegra 4'teki grafik biriminin Tegra 3'ten 6 kat daha hızlı olduğunu işaret ediyordu. 12 adet paralel işlem birimine sahip Tegra 3 ile kıyaslandığında Tegra 4'ün aynı ya da benzer grafik mimarisi üzerinde 6 kat daha fazla paralel işlem birimi ile bu performansı farkını oluşturduğu söylenebilir. Anandtech'in elde ettiği bilgilere göre, Unified Shader tasarımını baz almayan ve çoğunluğu 20-bit piksel gölgeleyecilerden oluşan GPU  için Kepler mimarisine yönelik beklentiler de bir sonraki jenerasyona kalmış olabilir.
Performans yarışını daha da kızıştıran bir başka açıklama Qualcomm cephesinden gelmiş ve şirket tepe yöneticisi Paul Jacobs, Nvidia Tegra 4'ten etkilenmediğini Snapdragon S4 Prime 800 serisi (Adreno 330 GPU'su ile gelecek), bir alt model seri olan Snapdragon 600 ailesinin bile Tegra 4'e kıyasla çok daha yüksek performans sunacağını iddia etmişti.Tegra 4'ün performansıyla ilgili olarak ortaya çıkan ilk tablo, GLBenchmark skorlarını içeriyor. Nvidia geliştiricileri için otomatik test sistemi ismi olan Buildbrain ile yayınlanmış olan tablolara göre Tegra 4, A6X işlemcili ve retina ekranlı iPad 4'ten %60'a kadar daha yavaş kalıyor. Tegra 4'ün 32.6 puan aldığı Egypt HD testinde, Exynos 5 ise 36 puan alıyor.
Nvidia'nın pazarlama yöneticisi Nick Stam, Apple A6X'te yongada sistem platformuun önemli bir kısmını GPU'nun oluşturduğunu, kendilerinin ise yazılım/oyun geliştiricileri ile yakın çalışarak optimizasyon tabanlı performans kazanımına yöneldiklerini söylemişti. Yani bir kez daha görüyoruz ki yakın gelecekte Tegra 4'e özel çok sayıda oyun piyasaya giriş yapabilir. Tabi Tegra 4'ün henüz lanse edilmediğini, detaylı test sonuçlarını Tegra 4 tabanlı cihazların çıkışıyla görebileceğimizi zira platformun geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ve bu değerlerin arttırılabileceğini not düşmekte fayda var diyerek haberimizi burada sonlandırmış olalım.
Nvidia Tegra 4'ün grafik performansı beklentilerin altında mı ?
Tam Boyutta Gör

http://www.nextpowerup.com/news/519/nvidia-tegra-4-slower-than-both-the-nexus-10-and-ipad-4.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
waltran 6 yıl en beğenilen
tegralar hiç bir zaman beklentileri karşılamadı ki zaten... zaten optimizasyon yapacağız diyede düşük performanslı gpu çıkarmak bence saçmalık, herkes özel optimizasyonlu oyunlarımı beklesin dursun kaldı ki her oyunda da olmayacak bu
tegralar hiç bir zaman beklentileri karşılamadı ki zaten... zaten optimizasyon yapacağız diyede düşük performanslı gpu çıkarmak bence saçmalık, herkes özel opti...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 6 yıl KinGEagLE
KinGEagLE

Tegra 3 balon fln degil kendinizi kandırmayı birakin ne yani ben one x kullanip bütün oyunları süper grafiklerle oynuyorum telefonun hızından da gayet memnunum biri cikip buna balon diyorsa gitsin samsung da appleda ateri oynamaya devam etsin.tegradan çok gucluler ama fis ışte Hakketen sasirilacak şey insanların bu şekilde kendilerini kandirmalari..simdide ayni seyi tegra 4 icin demeye başlıyorlar..isterse samsung apple 10 kat hızlı işlemci üretsin sonuçta görünürde tegradan daha hızlı olmayıp ateri oynamaya devam edeceksiniz kendinizi kandirmaya devam edin ..

Elinde One X olmasaydı görürdüm ben seni. Elinde kaldı de mi cihaz
KinGEagLETegra 3 balon fln degil kendinizi kandırmayı birakin ne yani ben one x kullanip bütün oyunları süper grafiklerle oynuyorum tele...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 6 yıl
Bu kötü oldu Tegra 4ün performansı kötü ise diğer firmalar daha iyi çipsetlerini daha geç çıkarırlar. Nvidia adını çok kötü lekeledi Tegra tam bir balon seri oldu.Birde utanmadan 72 çekirdekli gpu diyorlar.
Bu kötü oldu Tegra 4ün performansı kötü ise diğer firmalar daha iyi çipsetlerini daha geç çıkarırlar. Nvidia adını çok kötü lekeledi Tegra tam bir balon seri o...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serokar1 6 yıl
Attığınız yorumların %90'ı saçma Gameloft'un berbat Tegra 3 optimizasyonlarıya Tegra 3 GPU'suna laf atmanıza gerek yok arkadaşlar

Tegra 3: http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-ULP-Tegra-3.87135.0.html

Mali-400MP: http://www.notebookcheck.net/ARM-Mali-400-MP.72543.0.html (Galaxy S2 - Galaxy Note - Galaxy Tab 7.0 Plus) Bu GPU kasmadan ve tam grafiklerde oynatabiliyor.

Optimizasyon bir eksi olarak işlenir tabi Tegra 3'te
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clie 6 yıl
Bilmeyenlere açıklayalım.
1-Nvidia bir grafik kartı şirketidir ve tecrübesi yönünden Samsung Nvidia'ya asla kafa tutamaz.
2-Mali, Snapdragon gibi şirketlerin grafik işlemcilerinde Nvidia firmasına lisanlı Directx ve Opengl efektleri yoktur.Bilgisayarınızdaki ekran kartınızdaki efektleri açınca sistem nasıl göçüyor ise Tegra serilerinde de durum aynıdır.O yüzden karşılaştırma yapmak anlamsızdır.
3-Cortex A15 çok yeni bir işlemci serisidir ve store'daki uygulamaların muhakkak bu işlemciye göre optimizasyonları gereklidir.4 çekirdekli A9 ile 4 çekirdekli A15'i kapıştırmak doğan ile bwm karşılaştırması kadar abesttir.
4-Lütfen bu oyunlara gelmeyin.Bunların hepsi de Amerikan firmalarıdır.Bu şirketler ceplerini parayla doldururken bizler bu cihazlara 1500-2000 Tl paralar verip saçma sapan tartışmalar yapıyoruz.
5-Son olarak cihazdaki 5. çekirdek 4 çekirdek arasında uyum ve senkronizasyonu sağlamak adına koordinasyon işiyle ilgileniyor.Aynı zamanda da telefon kapalı iken temel işlemleri yürütüyor.Bu da enerji tasarrufu sağlıyor.
Sevgi ve saygı...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Tr@mmler
Şaşırtmadı. Tegra 2 ve Tegra 3 de olduğu gibi Nvidia en iyisini yaptığını iddia ederek yine ucuz çipset sunacak ve sürümden kazanacak. Tegra 2 ile dünyanın ilk çift çekirdeklisi diye dual cortex a9 işlemcisini lanse edip honeycomb a özel çipset tedarikçisi olmuştu. Benzer pazarlama stratejisini Tegra3 ile devam ettirmiş, Nexus 7 gibi peynir ekmek gibi satacak cihazlara da girmeyi başarmıştı. Performans anlamında yetersiz olsa da pazarlama konusunda iyiler ve tegra serisi tegra2 den itibaren Nvidiaya iyi kazandırdı ve kazandırıyor.

aslında haklısın ama benim anlamadığım. hadi bu tip süslemelerle son kullanıcının gözünü boyuyorlar. ama o işlemciyi nexus7 ye takan asus sonuçta. asus hiçmi anlamıyor bu işten de gidip bu işlemciyi kullanıyor aklım almıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 6 yıl
Lee Van Cleef

KinGEagLE Tegra 3 balon fln degil kendinizi kandırmayı birakin ne yani ben one x kullanip bütün oyunları süper grafiklerle oynuyorum telefonun hızından da gayet memnunum biri cikip buna balon diyorsa gitsin samsung da appleda ateri oynamaya devam etsin.tegradan çok gucluler ama fis ışte Hakketen sasirilacak şey insanların bu şekilde kendilerini kandirmalari..simdide ayni seyi tegra 4 icin demeye başlıyorlar..isterse samsung apple 10 kat hızlı işlemci üretsin sonuçta görünürde tegradan daha hızlı olmayıp ateri oynamaya devam edeceksiniz kendinizi kandirmaya devam edin ..
Elinde One X olmasaydı görürdüm ben seni. Elinde kaldı de mi cihaz


İkinci elde kayıtlı telefonlar için söylüyorum bir bakın araştırın öyle yazın, One X in ikinci elleri çok daha yüksek fiyata satılabiliyor. One X kullanıyorum ve One X kullanıcılar kulübümüzde S3 kullanıyorum one x ile takas etmek isteyen var mı şeklinde bir sürü yazı var. Telefonumun markette desteklemediği oyun yok, evet most wanted de az da olsa kasıyor ama bunun telefonla hiçbir alakası yok, olay tamamen electronic arts dan meydana gelen tegra 3 optimizasyon sorunu. sadece marketteki oyun uygulamalarının altındaki yorumlara bakarsanız orada tel modelleride yazar ve yüksek sistem isteyen çoğu oyunda kasmalardan şikayet oranında ''Samsung galaxy S3 de kasıyor'' şeklindeki yorumları çok daha fazla görürsünüz Htc One X e nazaran. Sistem bir yana telefonun malzeme kalitesi zaten heryerde övülüyor. Oyun ve uygulamalarda hiç bir şikayetim yok. jelly bean ile telefon zaten ayrı bir performans ürünü oldu. Oyun kasmalarında sadece most wanted i örnek verebilirim başkada yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KinGEagLE 6 yıl
@strathmorea cpu kullanımını zorla yap kasma gideektir..:) dedigin gibi elektronik arts rezilliği ama yinede son güncelleme ile oyun daha akıcı oldu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunstorms 6 yıl
Maliyi bir cacık zannedenler sonra farkına vardı ki gpu teknolojik hiçbir yenilik sunmuyor sadece saat hızına bağlı bir performanstan başka birşey yok tegra oyunları çıktıkça sunduğu mimari ve teknolojik gelişimleri görünce s3 ü iade edip one x alanların sayısı hiç azımsanmayacak kadar azla oldu şimdi bunu kabullenmek istemeyenler aynı çamuru tegra4 e atmaya çalışıyor o zaman one x daha güçlü demiştik 4.1 den sonra sözümüze geldiler aynı şeyi tegra4 içinde söyleyebiliriz ki performansı sentetikte değilgüncel oyunlar ve gerçek yaşamda anlaşılacaktır.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rocky Balboa® 6 yıl Sunstorms
svideoz

Maliyi bir cacık zannedenler sonra farkına vardı ki gpu teknolojik hiçbir yenilik sunmuyor sadece saat hızına bağlı bir performanstan başka birşey yok tegra oyunları çıktıkça sunduğu mimari ve teknolojik gelişimleri görünce s3 ü iade edip one x alanların sayısı hiç azımsanmayacak kadar azla oldu şimdi bunu kabullenmek istemeyenler aynı çamuru tegra4 e atmaya çalışıyor o zaman one x daha güçlü demiştik 4.1 den sonra sözümüze geldiler aynı şeyi tegra4 içinde söyleyebiliriz ki performansı sentetikte değilgüncel oyunlar ve gerçek yaşamda anlaşılacaktır.

One x s3'ten dahamı güçlü
Apple fanboylarından anca böyle bir mesaj beklenirdi zaten.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 6 yıl Sunstorms
svideoz
Maliyi bir cacık zannedenler sonra farkına vardı ki gpu teknolojik hiçbir yenilik sunmuyor sadece saat hızına bağlı bir performanstan başka birşey yok tegra oyunları çıktıkça sunduğu mimari ve teknolojik gelişimleri görünce s3 ü iade edip one x alanların sayısı hiç azımsanmayacak kadar azla oldu şimdi bunu kabullenmek istemeyenler aynı çamuru tegra4 e atmaya çalışıyor o zaman one x daha güçlü demiştik 4.1 den sonra sözümüze geldiler aynı şeyi tegra4 içinde söyleyebiliriz ki performansı sentetikte değilgüncel oyunlar ve gerçek yaşamda anlaşılacaktır.

Hocam aslında tepkimiz nvidia şişirdiği kadar güçlü donanım piyasaya sürmüyor ona kızıyoruz yoksa iyidir tegra platformu. Yani çok şişiriyorlar ürünlerine o şişirme karşısında balon kalıyor cihaz.

Mali konusundada haklısın ama mali için böyle şişirme haberler yapılmıyor. Tartışmasız açık ara en iyi mobil gpular powervr gpuları bu gpular her zaman mali ve tegradan bir adım öndeler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 6 yıl
bu işin sadece yazılımsal optimizasyonla olmayacağını, kuvvetli donanım ve optimize yazılımın bir arada olması gerektiğini ne zaman anlayacak bu nvidia? Samsung sadece kuvvetli donanım üretir ama optimizasyon hep sıfırdır, nvidiada da tam tersi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ero444 6 yıl
Lee Van Cleef
KinGEagLE Tegra 3 balon fln degil kendinizi kandırmayı birakin ne yani ben one x kullanip bütün oyunları süper grafiklerle oynuyorum telefonun hızından da gayet memnunum biri cikip buna balon diyorsa gitsin samsung da appleda ateri oynamaya devam etsin.tegradan çok gucluler ama fis ışte Hakketen sasirilacak şey insanların bu şekilde kendilerini kandirmalari..simdide ayni seyi tegra 4 icin demeye başlıyorlar..isterse samsung apple 10 kat hızlı işlemci üretsin sonuçta görünürde tegradan daha hızlı olmayıp ateri oynamaya devam edeceksiniz kendinizi kandirmaya devam edin ..
Elinde One X olmasaydı görürdüm ben seni. Elinde kaldı de mi cihaz

bozmuşsun sen kafayı git doktora hemen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanat Günesi 6 yıl
Yiyin birbirinizi, doyurun egolarınızı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
altanbilisim 6 yıl
waltran
tegralar hiç bir zaman beklentileri karşılamadı ki zaten... zaten optimizasyon yapacağız diyede düşük performanslı gpu çıkarmak bence saçmalık, herkes özel optimizasyonlu oyunlarımı beklesin dursun kaldı ki her oyunda da olmayacak bu

Hiç katılmıyorum üstad sen bi motorola atrix i eline al tegra 2 işlemcisinin performansına bi bak şuan çıkan en güncel oyunları bile gayet akıcı bir şekilde oynuyor hemde 3 sene önce çıkan telefon olmasına rağmen
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musabbaydar 6 yıl altanbilisim
altanbilisim
waltran
tegralar hiç bir zaman beklentileri karşılamadı ki zaten... zaten optimizasyon yapacağız diyede düşük performanslı gpu çıkarmak bence saçmalık, herkes özel optimizasyonlu oyunlarımı beklesin dursun kaldı ki her oyunda da olmayacak bu

Hiç katılmıyorum üstad sen bi motorola atrix i eline al tegra 2 işlemcisinin performansına bi bak şuan çıkan en güncel oyunları bile gayet akıcı bir şekilde oynuyor hemde 3 sene önce çıkan telefon olmasına rağmen

+1
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kasature 6 yıl
androidandme.com/... tegra 3 balonsa bu ne ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psyshock 6 yıl kasature
kasature
androidandme.com/... tegra 3 balonsa bu ne ?

Evet gecen yilin cihazlarini geciyor tegra 3 cok fenaymis...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safüzyon 6 yıl
adreno 320 mali-400 su anki oyunları cok rahat acıyor bence ileriki jenerasyonlarda pil tüketimini olumlu yönde etkliyen grafik kartı serileri çıkmalı sonucta 72 çekirdek olsun isterse 150 cekirdek olsun ben 1 saat oyun oynayıp telefonun sarjı bitecekse pek değeri kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1739 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, nvidia ve
2 etiket daha performans gpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nikon Coolpix S800C "Android işletim sistemli ilk fotoğraf makinesi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim