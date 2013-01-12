Nvidia Tegra 4'ün grafik performansı beklentilerin altında mı ?

Resmi tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan Tegra 4 platformu, performans yarışında rakiplerinin gerisinde kalabilir. ARM'ın Cortex-A15 tasarımını temel alan 4+1 çekirdekli yongada sistem platformu, 72 çekirdekli GeForce grafik birimi ve sahip olduğu diğer detaylar itibariyle bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kendi alanında dünyanın en hızlısı olduğu Nvidia tarafından sık sık dile getirilen Tegra 4, ortaya çıkan bazı test sonuçlarına göre Apple A6X ve çift çekirdekli Exynos 5 işlemcisinden yavaş.

Nvidia'nın resmi dökümanı, Tegra 4'teki grafik biriminin Tegra 3'ten 6 kat daha hızlı olduğunu işaret ediyordu. 12 adet paralel işlem birimine sahip Tegra 3 ile kıyaslandığında Tegra 4'ün aynı ya da benzer grafik mimarisi üzerinde 6 kat daha fazla paralel işlem birimi ile bu performansı farkını oluşturduğu söylenebilir. Anandtech'in elde ettiği bilgilere göre, Unified Shader tasarımını baz almayan ve çoğunluğu 20-bit piksel gölgeleyecilerden oluşan GPU için Kepler mimarisine yönelik beklentiler de bir sonraki jenerasyona kalmış olabilir.

Performans yarışını daha da kızıştıran bir başka açıklama Qualcomm cephesinden gelmiş ve şirket tepe yöneticisi Paul Jacobs, Nvidia Tegra 4'ten etkilenmediğini Snapdragon S4 Prime 800 serisi (Adreno 330 GPU'su ile gelecek), bir alt model seri olan Snapdragon 600 ailesinin bile Tegra 4'e kıyasla çok daha yüksek performans sunacağını iddia etmişti.Tegra 4'ün performansıyla ilgili olarak ortaya çıkan ilk tablo, GLBenchmark skorlarını içeriyor. Nvidia geliştiricileri için otomatik test sistemi ismi olan Buildbrain ile yayınlanmış olan tablolara göre Tegra 4, A6X işlemcili ve retina ekranlı iPad 4'ten %60'a kadar daha yavaş kalıyor. Tegra 4'ün 32.6 puan aldığı Egypt HD testinde, Exynos 5 ise 36 puan alıyor.

Nvidia'nın pazarlama yöneticisi Nick Stam, Apple A6X'te yongada sistem platformuun önemli bir kısmını GPU'nun oluşturduğunu, kendilerinin ise yazılım/oyun geliştiricileri ile yakın çalışarak optimizasyon tabanlı performans kazanımına yöneldiklerini söylemişti. Yani bir kez daha görüyoruz ki yakın gelecekte Tegra 4'e özel çok sayıda oyun piyasaya giriş yapabilir. Tabi Tegra 4'ün henüz lanse edilmediğini, detaylı test sonuçlarını Tegra 4 tabanlı cihazların çıkışıyla görebileceğimizi zira platformun geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ve bu değerlerin arttırılabileceğini not düşmekte fayda var diyerek haberimizi burada sonlandırmış olalım.

http://www.nextpowerup.com/news/519/nvidia-tegra-4-slower-than-both-the-nexus-10-and-ipad-4.html