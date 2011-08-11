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Nvidia, Tesla bölümünden sorumlu baş teknoloji yöneticisi olarak Steve Scott'ı atadı

7 yıl
6,2b
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3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yüksek performanslı bilgi-işlem sistemleri için geliştirdiği Tesla serisi profesyonel ekran kartlarına yönelik stratejik bir hamle gerçekleştirdi ve Steve Scott'ı teknolojiden sorumlu üst yönetici olarak atadı. Süperbilgisayar üreticisi Cray'da en son kıdemli başkan yardımcısı göreviyle olmak üzere 19 yıl görev yapan Scott, Nvidia'da Tesla bölümü için teknolojiden sorumlu en üst yönetici olacak.

Yüksek performanslı bilgisayar mimarisi ve iç bağlantı ağları gibi konularda sektörün en değerli çalışanlarından biri olan Steve Scott'ın elinde ölçeklenebilir paralel mimariler de dahil olmak üzere kendi uzmanlık alanlarına yönelik 27 adet patent bulunuyor. 2005 yılında ACM Maurice Wilkes Award ve IEEE Seymour Cray Computer Engineering ödüllerini alan de Scott'ın pek çok komite de üyeliği bulunuyor.

Steve Scott'ın kadroya katılmasını, GPU tabanlı bilgi-işlem hızlandırmanın HPC'nin geleceğindeki temel rolünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Nvidia, Tesla yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtiyor. Bu arada şu anda Nvidia'nın Tesla grafik kartlarını ve Intel'in Xeon işlemcilerini kullanan Çin Ulusal Süperbilgi İşlem Merkezi'ndeki Tianhe-1A, dünyanın en güçlü ikinci süper bilgiasyarı konumunda.

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sadtneverdie 7 yıl
Adamın kendi adına 25 patenti var :S
1 Yanıt Yanıtla
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M@U 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

Adamın kendi adına 25 patenti var :S


Ölmez bu herif.
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