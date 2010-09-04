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Nvidia: Yılın ikinci yarısında liderlik koltuğunu yeniden kazanacağız

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın dizüstü bilgisayar ürünlerinden sorumlu genel yöneticisi Rene Haas yaptığı açıklamayla, kullanıma sundukları GeForce 400M serisi yeni mobil GPU'lar sayesinde yılın ikinci yarısını lider (pazar payı açısından) kapatacaklarını ifade etti. Dün yaptığı açıklamayla dizüstü bilgisayarlar için GeForce 400M serisi 7 yeni mobil GPU lanse eden Nvidia, bir önceki jenerasyona göre %40'a kadar daha iyi performans sergileyen ve Optimus teknolojisi ile daha uzun pil ömrü vaad eden yeni GPU'ların yüksek satış başarısı elde edeceğinden emin.

Nvidia, dünyanın en büyük 7 OEM üreticisinden 6'sının GeForce 400M tabanlı dizüstü bilgisayar hazırlığında olduğunu, Asus ve Acer gibi isimlerin yeni modellerini dün itibariyle pazara sunduğunu açıkladı. ATi Mobility Radeon HD 5000 serisinin katkılarıyla uzun bir aradan sonra ilk defa toplam pazar payında liderliği ele alan AMD'ye karşı Nvidia, başta PhysX olmak üzere 3DVision Surround ve 3DTV gibi teknolojilere destek veren GeForce 400M serisi yeni GPU'lar ile bir kez daha rakibini geride bırakabileceğini düşünüyor.

Acer, Asustek Computer, Dell, Lenovo, Samsung Electronics, Micro-Star International (MSI) ve Toshiba'nın, GeForce 400M serisi için kendisiyle beraber çalıştığını açıklayan Nvidia, AMD çözümlerini kullanmaya başlayan Sony ve Apple hakkında çok fazla konuşmasa da Rene Haas bu iki firmayla yakın ilişkilerin sürdüğünü belirtti.


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Ehlika 8 yıl
Beyin Bedava
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aceleciburak 8 yıl
AMD fusionlar geldiği vakit eğer iddia edildiği gibi olursa Giriş serisi Gpu devrini kapatmasada büyük oranda pazar payına ulaşacaktır 2011 sonu itibariyle bir çok kurum hem fiyattan hemde giriş seviyesi olsa bile ciddi bi ekran kartı almak için AMD fusion u tercih edecektir performans değerlerine göre. AMD ile çalışacak iş ortaklarından en büyük hacimlisi Apple olabilir 2011 2012 yıllarında zira macbooklar için özel dizayn edilmiş fusionlar hem işlem gücü hemde gpu yu barındırdığı için çok cazip olacaktır Apple ın mac prolarında Hd 5770 kullanmasını kapalı kapılar arkasındaki görüşmelere bağlıyorum tabi bide İntel işlemciler yüzünden Nvidia bağlantısı kalmadı yeni bi ortağa ihtiyaç duyuyor Apple. AMD HD 6000 serisini aralık gibi sürerse yılbaşı öncesi ve fiyat kriterini göz önünde bulundurursa 2010 bitmeden satış rakamları HD 5000 serisinin satışlarına eklenip bu seneyi açaık ara önce kapatacaktır ki bi kaç ay sonra yaklaşık 6-7 ay HD 7000 ile Nvidia nın 2. nesil fermilerine 28 nm ile süpriz yapacak. Artık GPU üretimi konusunda uzmanlaşan bir işlemci üreticisi var Nvidia gittikçe zorlanacak.
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Miroglu_ 8 yıl
tipe bak


ATI ATI ATI
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M@U 8 yıl
Bu Nvidia'dan gelen açıklamalar yok mu... Toplayıp koleksiyon yapmak lazım...
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ultiMance 8 yıl
Insallah nVidia bu sefer liderligi ele gecirir.Sirf bu yeni 400m li notebooklar cikacak diye laptop almadim hala.Yakin zamanda cikmasini dort gozle bekliyorum
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Father Torque 8 yıl
PhsyX ve 3DVision özelliklerinde daha masaüstü 400 serisinin kendisine hayrı yok, dizüstündeki GPU'larda ne kadar güç var ki bu iki özelliğin altından layıkıyla kalksınlar?
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thal1on 8 yıl
Hayal kurmak beleş.
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R.Rondo9 8 yıl

PcKoLiq06

Hayal kurmak beleş.




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Agababangida 8 yıl
Masaüstündeki liderlik isteğinden artık feragat edildiğini gösteren açıklamalar olmuş
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kobb 8 yıl

El-Diablo

Masaüstündeki liderlik isteğinden artık feragat edildiğini gösteren açıklamalar olmuş



Nvidia pazar payı olarak liderlikten bahsediyor. Yılın ilk yarısında zaten Nvidia AMD'den masaüstü harici gpu pazar payı olarak öndeydi. Hem 1. hem de 2. çeyrekte.


Örneğin buradan 2. çeyrek sonuçlarına ulaşabilirsiniz:

xbitlabs.com/...

Yanlış hatırlamıyorsam Mercury'nin raporuna göre Nvidia Q1 2010'da harici dizüstü gpu olarak da AMD'nin az farkla önünde liderdi.

Nvidia'nın 2. çeyrekte toplam harici gpu pazarında pazar payı olarak AMD'nin az farkla gerisine düşmesinin sebebi ise giderek artan dizüstü harici gpu satışları oldu. Nvidia'nın dizüstü gpu'larının uzun süredir ciddi olarak güncellenmediği düşünülünce ve AMD'nin rakip ürünlerinin de birkaç sefer elden geçirildiği göz önünde bulundurulunca AMD'nin masaüstü harici gpu olarak Nvidia'yı geçememiş olmasına rağmen dizüstü harici satışlarını da işin içine katınca toplam harici gpu adeti olarak geçmesi normal. Hatta çok geç bile kaldı.

Nvidia elbette yeni 400M serisiyle dizüstünde daha fazla paya ulaşacaktır ki zaten 300M serisi ürünler de hala satılıyor.
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