Nvidia: Yılın ikinci yarısında liderlik koltuğunu yeniden kazanacağız

Nvidia'nın dizüstü bilgisayar ürünlerinden sorumlu genel yöneticisi Rene Haas yaptığı açıklamayla, kullanıma sundukları GeForce 400M serisi yeni mobil GPU'lar sayesinde yılın ikinci yarısını lider (pazar payı açısından) kapatacaklarını ifade etti. Dün yaptığı açıklamayla dizüstü bilgisayarlar için GeForce 400M serisi 7 yeni mobil GPU lanse eden Nvidia, bir önceki jenerasyona göre %40'a kadar daha iyi performans sergileyen ve Optimus teknolojisi ile daha uzun pil ömrü vaad eden yeni GPU'ların yüksek satış başarısı elde edeceğinden emin.

Nvidia, dünyanın en büyük 7 OEM üreticisinden 6'sının GeForce 400M tabanlı dizüstü bilgisayar hazırlığında olduğunu, Asus ve Acer gibi isimlerin yeni modellerini dün itibariyle pazara sunduğunu açıkladı. ATi Mobility Radeon HD 5000 serisinin katkılarıyla uzun bir aradan sonra ilk defa toplam pazar payında liderliği ele alan AMD'ye karşı Nvidia, başta PhysX olmak üzere 3DVision Surround ve 3DTV gibi teknolojilere destek veren GeForce 400M serisi yeni GPU'lar ile bir kez daha rakibini geride bırakabileceğini düşünüyor.

Acer, Asustek Computer, Dell, Lenovo, Samsung Electronics, Micro-Star International (MSI) ve Toshiba'nın, GeForce 400M serisi için kendisiyle beraber çalıştığını açıklayan Nvidia, AMD çözümlerini kullanmaya başlayan Sony ve Apple hakkında çok fazla konuşmasa da Rene Haas bu iki firmayla yakın ilişkilerin sürdüğünü belirtti.