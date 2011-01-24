Nvidia akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda liderlik istiyor; İşte Tegra 3 platformunun detayları

Geride bıraktığımız Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'in yıldızlarından birisi olan Nvidia, akıllı telefon pazarı ve tablet bilgisayar segmentinde gözünü liderliğe çevirmiş durumda. Qualcomm, Texas Instruments ve Samsung gibi ARM tabanlı işlemci tasarımında uzman pek çok firmanın aksine bu alanda sektörün yeni isimlerinden birisi olan Nvidia, ARM'ın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını baz alan Tegra 2 platformu ile endüstride bir ilki gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Başta LG ve Motorola olmak üzere pek çok firma, Nvidia Tegra 2 tabanlı akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarını gösterirken, Qualcomm ve Samsung gibi firmaların aynı mimariyi baz alan yeni işlemci tasarımları ise henüz hacimli üretime girmiş değil. Digitimes'ın bir haberine göre bu yıl 15 milyon civarında Tegra 2 işlemci satması beklenen Nvidia, performans çıtasını arttırmaya hazırlanıyor.

Nvidia akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için iki yeni platform sunmaya hazırlanıyor. Bunlardan ilki Tegra 2 3D. İlk detaylarını daha önceki haberimizde verdiğimiz Tegra 2 3D'nin İlkbahar aylarında kullanıma sunulması bekleniyor. Mevcu Tegra 2 çözümünden farklı olarak 1GHz yerine 1.2GHz'de çalışan işlemcinin, 3D görüntüleme teknolojisini destekleyen ekranlar için özelleştirildiği ve 5520 MIPS seviyesinde işlem gücü sunduğu belirtiliyor. Hacimli üretimi başlayan Tegra 2 3D platformuna sahip cihazların, 14 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Nvidia'nın 2011 için planladığı asıl büyük mobil teknoloji ise Tegra 3 platformu olacak. Hatırlanacağı üzere Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Eylül ayında düzenlenen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda, Tegra 3 platformunun hemen hemen hazır olduğunu, Tegra 4 platformu için de araştırma-geliştirme çalışmalarının başladığını belirtmişti. Örneklendirme çalışmaları son çeyrekte başlayan Tegra 3 platformunun detaylarını içeren resmi Nvidia dökümanı yayınlandı.

Tegra 2 platformu ile benzer şekilde ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan Tegra 3 platformu, farklı olarak dört çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek. Akıllı telefonlarda iki ve dört çekirdekli versiyonu (kod adı AP30), tablet bilgisayarlarda ise 1.5GHz'de çalışan dört çekirdekli (T30) versiyonu kullanılacak olan Tegra 3 yongada sistem platformunda Nvidia, yeni bir grafik işlem birimi (GPU) de kullanacak. Dökümana göre grafik performansını üç kat arttıracak grafik birimi Blu-ray video ve 1920 x 1200 piksel çözünürlük desteği de sunacak. Ultra-düşük güç tüketimli işlemci moduna da sahip olacak Tegra 3 platformunun Sonbahar'da pazara sürülmesi bekleniyor. Yani Nvidia'nın tabiriyle Tegra 3 platformunu kullanacak süper telefonlar ve süper tabletlerin çıkışı yıl sonunu bulacak gibi görünüyor. Henüz Nvidia tarafından doğrulanmış olmasa da önümüzdeki ay yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde, Tegra 3 için dünyanın ilk dört çekirdekli mobil çözümü sloganıyla demo gösterim yapılması da beklenebilir.